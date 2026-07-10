Pablo Alborán y Juan Luis Guerra se disputan el concierto de este finde en Palma

Diario de Mallorca te recomienda los conciertos de Juan Luis Guerra y Pablo Alborán para este fin de semana. Pero no son los únicos, tampoco hay que perderse los que ofrecerán Joan Miquel Oliver, Sedaç y Magalí Sare, así como las actuaciones del festival Irràdia en Algaida.

Juan Luis Guerra, el dominicano más universal llega a Palma

El músico y productor Juan Luis Guerra, uno de los artistas dominicanos más reconocidos y premiados alrededor del mundo, llega a Palma dispuesto a subir la bilirrubina al público que asista al recinto de Son Fusteret, donde ofrecerá un concierto en el que la mezcla de merengue y bolero, y la fusión de afro-pop/jazz serán protagonistas.

El autor de Ojalá que Llueva Café, una creación de contenido social y romántico que representó el inicio de la consagración internacional de Guerra, al obtener ventas de relevancia y colocarse en el primer puesto de muchos países de América Latina, siendo los temas más promocionados el que da título al disco, además de Visa para un Sueño y la canción folklórica venezolana Woman del Callao, se subirá al escenario al frente de su banda 4.40, con la que está de gira por España.

Una gira que está suponiendo un nuevo reencuentro con el público español, con el que mantiene una relación muy especial desde hace años gracias a sus multitudinarios conciertos y a la gran popularidad de su repertorio musical.

Se desconoce qué repertorio ejecutará Guerra en Palma pero seguro que entona sus grandes éxitos y las canciones de su último trabajo hasta la fecha, Radio Güira, en el que además de la bachata y el merengue es protagonista el mambo. De Radio Güira destacan canciones como Mambo 23, DJ Bachata, Cositas de amor o Te invito a un blues, un regalo que Guerra se hace a sí mismo siendo amante como es de Ellington y Count Basie.

Viernes 10 de julio a las 22h Lugar: Recinto de Son Fusteret, Palma, 70 euros, apertura de puertas a las 18h.

La impredecible Magalí Sare

Cantante dúctil, multifacética, con muchos matices e impredecible. Hablamos de Magalí Sare, una artista inclasificable que destaca por su versatilidad y calidad interpretativa. Actúa este viernes en Lloret de Vistalegre, tierra de grandes músicos. En el Pati dels Tarongers, a partir de las nueve de la noche (entradas 15/18 euros). Su último trabajo lleva por título Descassada y es fruto de tres años de investigación en torno a la mujer.

Pablo Alborán, grandes éxitos y nuevas canciones, las de ‘KM 0’

Pablo Alborán aterriza en Palma con KM 0, su último y aclamado disco, con el que reivindica la oportunidad de enmendar los errores, «de experimentar, de aprender, de equivocarte, de acertar», según sus propias palabras.

«El kilómetro cero no es volver atrás ni es retroceder, es hacer las cosas como si fuera la primera vez», ha subrayado el autor de temas como Me quedo, Mis 36, Qué tal te va, Vámonos de aquí, Saturno -una de sus canciones más conocidas- o Si quisieras, éxitos que seguro no faltarán en su concierto de Son Fusteret.

Este KM 0 vio la luz tras un susto médico en el seno de su familia. «Cada vez que te pasan cosas extremas es cuando más empiezas a conocerte, a saber realmente cuáles son tus límites y qué es lo que más te duele», reflexionó en una charla con EFE el compositor e intérprete español.

«Una vez que (esa persona de mi familia) se cura y vuelvo a mi vida, me di cuenta de que había un montón de canciones que se estaban gestando en el subconsciente, así que empecé a escribir de manera compulsiva, como si fuera casi instintivo. Me pasaba días y noches encerrado en mi casa», rememora.

Pablo Alborán / Ricardo Rubio

Su nueva entrega presenta un discurso y un mensaje muy claro sobre el amor y el desamor, de homenaje a la vida y a los procesos, ilustrado en algunos apartados con una foto suya con 2 años jugando a tocar la guitarra, una imagen que ni recordaba que existiera, pero con la que estableció una conexión emocional instantánea.

«Mi diario más íntimo está en mis canciones. El que sepa leer entre líneas, ahí está absolutamente todo. Y aunque no sepa leer entre líneas, este último disco es bastante explícito. Pero yo creo que cualquier composición siempre necesita un acto vulnerable. Igual que en la interpretación, si no estás con dudas, si no tienes preguntas que responder, hay algo que está mal. Y en la música también pasa lo mismo», señaló hace unos días en una entrevista con Diario de Mallorca.

Desde su inicio en el mundo de la música, Pablo Alborán siempre ha mantenido una estrecha relación con Mallorca, en especial con el Auditorium de Palma.

Sábado 11 de julio a las 21.30h Lugar: recinto de Son Fusteret, Palma.

Joan Miquel Oliver presenta su nuevo disco, ‘Roïsos’

Joan Miquel Oliver está de estreno, con Roïsos, disco con el que nos presenta su esencia más auténtica y genuina: un sonido directo, construido con batería, bajo y guitarras, que nos sitúa ante un ejercicio de sinceridad. Con una gran potencia sonora, un sonido extremadamente orgánico y una producción sumamente cercana, el disco se transforma en una experiencia inmersiva donde incorpora nuevos instrumentos como la flauta travesera.

Joan Miquel Oliver / ALEJANDRO GARCIA

Viernes 10 de julio a las 22.30 horas Lugar: plaça Major de Campanet, gratuito.

Sedaç, una propuesta audaz y conectada con la música de raíz

El nuevo proyecto de los hermanos Martorell, Sedaç, hace parada este finde en Llucmajor, en el Claustre de Sant Bonaventura, donde sonarán las canciones de su disco El batec de l’illa. Música comprometida y renovadora, instrumental y bailable. El álbum, con un libreto que incluye unos trabajados y brillantes dibujos obra de Miquel Jaume, contiene trece cortes, tres de ellos tradicionales: Sant Antoni, Calixtrona y Bolero de Santa Maria.

Los hermanos Martorell / Gabi Rodas

Sábado 11 de julio a las 20 horas Lugar: Claustre de Sant Bonaventura, Llucmajor, 16/20 euros.

Segunda y última jornada del festival Irràdia en Algaida

Segunda de las dos noches programadas de Irràdia, la propuesta impulsada desde el fanzine sonoro 1984 y Titoieta Ràdio que celebra su quinta edición a ritmo de punk y hardcore.

La tarde-noche se presenta cargada de voltaje y de grupos por descubrir, para quienes no los conozcan. Uno de ellos es Prey, banda procedente de Londres que ofrecerá un hardcore desatado, breve, altamente inflamable, más aun con este verano de altas temperaturas. Dicen los entendidos que el suyo es un directo de infarto.

Desde Gran Canaria, y también por primera vez en Mallorca, llegan los activos Agobio para presentar su LP de debut Zombies del drama humano, donde el crust, ese subgénero del punk marcado por los bajos pronunciados y un sonido sucio y crudo, toma todo el protagonismo.

Más nombres. Apunten este, el de Baby Jane (la cantante, en la imagen inferior). Es un joven grupo de Barcelona y se han ganado ya cierta fama por sus dinámicos e irreverentes directos. Cuatro chicas que enarbolan la bandera del queer punk que seguro dejarán huella en Algaida.

La cantante de Baby Jane / .

Desde Menorca desembarcarán Fornaris, con un metal oscuro, con un proyecto dedicado a los siete pecados capitales.

La representación mallorquina correrá a cargo de los curtidos Dame Ke Fume, muy activos en los últimos tiempos; Sweet Poo Smell, con su mezcla de R&B, punk y riot grrrl; y el hardcore de Hatexbringers.

Las actuaciones empezarán a las 19 horas y concluirán sobre las 03 de la madrugada, con este orden: DKF, Grr, Fornaris, Agobio, Prey, Sweet Poo Smell, Hatexbringers y Baby Jane.

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Habrá comida vegana y precios populares en la barra.