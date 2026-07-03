La apertura de Es Jardí y el concierto conjunto de Romeo Santos y Prince Royce, las dos grandes citas musicales de este finde en Mallorca

Diario de Mallorca te recomienda la sesión de Fatboy Slim con la que se inaugurará Es Jardí y el concierto conjunto de Romeo Santos y Prince Royce en Son Fusteret. Pero hay más. Esto es lo que no puedes perderte este finde en la isla:

Es Jardí abre sus puertas con el legendario Fatboy Slim

Es Jardí Mallorca regresa por cuarta edición consecutiva ya consolidada como una de las grandes experiencias culturales del verano. Desde este viernes al 30 de agosto, el Recinto Mallorca Live de Calvià volverá a ser el escenario donde la música, la gastronomía, la cultura y el entorno se encuentran para dar vida a 17 noches únicas.

Es Jardí se inaugurará este viernes con uno de los mejores artistas de la electrónica, el legendario DJ británico Fatboy Slim (desde las 22h), uno de los artistas más influyentes y queridos de la cultura dance. Ganador de un Grammy y dos premios Brit, Norman Cook llegará con un show lleno de energía en el que no faltarán himnos como Right Here, Right Now, The Rockafeller Skank o Praise You, canciones que han marcado la pista de baile durante décadas.

En el mundo de la música desde finales de los 70, su carrera está ligada a bandas como The Housemartins y Freak Power. A mediados de los 90 adoptó sl nombre de Fatboy Slim y dio el salto internacional a ls cabinas de DJ. Desde entonces se sube al escenario con su camisa hawaiana y los pies descalzos y lo da todo como artista y showman. Sin duda, las cosas han cambiado mucho desde que empezó, pero lo que le motiva y lo que mantiene viva su pasión es el poder de la unidad colectiva y la comunidad que puede crear una experiencia musical compartida. Lo que hace que sus shows sean tan especiales –además de su habilidad para reeditar canciones y samples específicamente para sus sesiones– es que toda su actuación está aderezada por sus éxitos más atemporales.

Tras Fatboy Slim, Es Jardí viajará el sábado (desde las 22 horas), en el tiempo con 80’s Forever, una noche dedicada a revivir la música y el espíritu de una década inolvidable.

80’s Forever contará con un nombre propio de la música española, el de Azúcar Moreno. El dúo, de los más icónicos de la música española, interpretará un repertorio repleto de sus grandes éxitos. Canciones que forman parte de la memoria colectiva y que convertirán la noche en una auténtica celebración de la música de los 80. Con una espectacular puesta en escena, animación y la atmósfera única de Es Jardí Mallorca, 80’s Forever promete convertirse en una de las noches más especiales del verano.

Viernes y sábado Lugar: antiguo Aquapark de Magaluf.

Romeo Santos, Prince Royce y la bachata por bandera

Son Fusteret vivirá este domingo uno de esos conciertos que pondrá patas arriba el recinto. Romeo Santos y Prince Royce, dos de los nombres más influyentes y determinantes de la bachata y la música latina a nivel mundial, actuarán de modo conjunto en un show que promete aspirar al título de ‘concierto del verano’.

El espectáculo promete ser una experiencia irrepetible, en la que ambos artistas compartirán escenario para interpretar canciones de su proyecto conjunto, así como los grandes éxitos que han marcado sus trayectorias individuales y que han llevado la bachata a una dimensión verdaderamente global.

Considerado una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea, Romeo Santos fue el líder y compositor principal de Aventura, banda clave en la expansión de la bachata desde los barrios de Nueva York hasta los grandes escenarios internacionales a principios del siglo XXI. En su carrera como solista, ha consolidado un legado histórico con múltiples álbumes número uno, miles de millones de reproducciones.

Romeo Santos y Prince Royce / .

Prince Royce, por su parte, es uno de los artistas latinos más exitosos de su generación y una figura clave en la modernización de la bachata. Desde su debut, ha logrado conectar el género con el pop y los sonidos contemporáneos, conquistando tanto al público latino como a audiencias internacionales.

Mejor Tarde Que Nunca, aseguran sus responsables, no es solo una gira, sino un encuentro histórico entre dos artistas que han definido el pasado, presente y futuro de la bachata.

Domingo 5 de julio desde las 18h Lugar: Recinto de Son Fusteret, Palma, 70 euros.

El festival Irràdia ofrece el primero de sus dos episodios

Primera cita del festival Irràdia (la segunda será el 11 de julio en Algaida), con cinco bandas en escena y un DJ dispuesto a reventar la fiesta. Uno de los grandes reclamos de la fiesta de este domingo en la Factoria de So será la actuación de S.O.H., banda de inmigrantes de Los Angeles que ejecutan un hardcore punk acelerado, histérico, innvoador con una frontwoman que no deja indiferente a nadie. Un grupo que gustará a los fieles de grupos como Dead Kennedys o The Comes. En Mallorca cerrarán su gira por Europa.

Perlata es otra de las joyas del cartel. Proceden de Arrasate (Guipúzcoa) y en sus filas milita un nombre propio de la escena vasca, Txerra, de los legendarios RIP. Lo suyo es un punk combativo, coreable y contagioso.

Desde Lleida llegarán Söt, con un pop rock melódico, riff ingeniosos y unas letras a pecho descubierto que el público hará suyas. Con componentes de bandas como Batec, Pöls y Nafra, son unos habituales de los festivales más importantes del año.

Söt, uno de los grupos que acturá en el festival Irràdia / .

Arrase es otra de las grandes apuestas del Irràdia. La banda punk que revolucionó la Palma de finales del siglo XX regresa con sus canciones incendiarias y una voz desconocida como invitada. Habrá que estar atentos, y en guardia.

El cartel se completa con Culpa, grupo nacido de las cenizas de Lakra. Para los devotos de bandas como Pou, Piss o Shit.

La guinda la pondrá Dj Guatxaca, con ritmos y cumbias de Los Andes. Cutre, popular, sencilla y carismática. Sonarán clásicos de Los Mirlos, Grupo Néctar, Agua Marina, Armonía 10, Adrián y los Dados Negros, Corazón Serrano, Los Destellos y muchos más.

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Domingo 5 de julio a las 19h Lugar: Factoria de So, en Santa Maria, entrada 12 euros.

Caterina Ross y Claudia Tomàs, en el ciclo ‘El eterno verano’

Este viernes, dentro del ciclo El eterno verano, Caterina Ross y su banda darán un concierto con los temas de su último disco, Ressons del meu món, y repasarán los principales temas de los cuatro discos anteriores en la Sala Zero del Gremi de Palma. La banda está formada por Rafel Gelabert (teclados), José Antonio Hernando (bajo), Miquel Garau (guitarra), Paquita Lechón (coros), Sonia Crescente (coros) y Caterina Ross (voz). Abrirá la noche Claudia Tomàs, presentando su proyecto en formato acústico.