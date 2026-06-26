Un homenaje al Indio Solari, The Rest Project y un concierto "Contra la guerra"

Diario de Mallorca te recomienda tres conciertos para este fin de semana que pasan por La Movida, el Palau Can Vivot de Palma y el Club Mutante.

Homenaje a Carlos Solari, el Indio, en La Movida

La banda Cordero Suelto, que brinda tributo al grupo argentino Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presenta este sábado en La Movida para homenajear al Indio Solari, cantante de la célebre banda que falleció el pasado 5 de junio pasado en el país sudamericano a los 77 años.

El grupo, con casi todos sus integrantes viviendo en Sóller, desplegará un set de entre 20 y 22 canciones con muchas sorpresas, además de tocar temas clásicos como Un poco de amor francés, Yo Caníbal y Rock para el negro Atila, entre otros.

La mística ricotera se enciende cuando Emiliano Gaspoz (bajo y voz), Diego Moleon (batería), Diego Perrella (guitarra), Diego Vidal (guitarra) y Gustavo Ghuisolfi (saxo) suben al escenario. En esta oportunidad y por diferentes motivos no estarán presentes Nicolás ‘El Griego’ Koufakis (guitarra) y Lina Sampol (trompeta), también miembros de la banda.

La noche llegará al punto máximo cuando suenen los acordes de Ji ji ji tras un repertorio que incluirá todos los climas de la misa ricotera.

«Es un show pactado hace meses, pero en medio de los ensayos el Indio se murió. Fue entonces cuando comenzamos a pensar en un homenaje. Será un show típico nuestro con cuatro temas nuevos y haremos referencias al Indio, por supuesto», adelanta Gaspoz, cantante de Cordero Suelto.

Más de un millón de personas despidió el pasado 8 de junio en Buenos Aires a Carlos Solari, el Indio, uno de los artistas populares más importantes del último medio siglo en Argentina.

Sábado 27 de junio Lugar: La Movida, carrer Albo, s/n, Palma.

The Rest Project: de Bach al siglo XXI, con voz y movimiento

«Aunque nuestras propuestas nacen de un lugar diferente al de los conciertos en formato habitual, en ellas sigue predominando la música, y por lo tanto, como la línea que separa lo que es un concierto de lo que no lo es a veces es muy fina, siguen siendo conciertos». Así definen los integrantes del trío de cuerda The Rest Project su actuación de este sábado en el Palau Can Vivot de Palma. Esta formación catalana debutará en la isla con una original propuesta titulada The Rest is Silence, con composiciones que transitan desde Bach hasta el siglo XXI, y que completan con voz y movimiento. Será en la programación del Festival Fest MusicMallorca.

El trío está formado por Maria Florea, al violín; Lara Fernández, a la viola, y el violonchelista Daniel Claret, quienes explican que el formato de sus conciertos lo crean «partiendo de nuestras inquietudes» y «con una idea profunda detrás». Como ensemble se definen «abiertos a experimentar, a interrogarnos y a expresarnos desde el lugar más honesto posible». En el caso de The Rest is Silence, «la soledad nos sirve de trasfondo, de motor sobre el que trabajar, pero eso no significa que alguien del público no pueda emocionarse sintiendo algo totalmente distinto a lo que sentimos nosotros cuando lo concebimos, porque creemos que conviene acercarse al arte de una forma más sensitiva y menos racional».

Los integrantes del trío de cuerda The Rest Project / MAY ZIRCUS

En The Rest is Silence «la obra musical catalizadora es la Ofrenda Musical de Bach». A partir de ahí, rastrearon composiciones que «casaran» no sólo con ella, sino con la idea de la soledad del ser humano, mediante las que expresar, por ejemplo, «cualidades que van desde la no aceptación, la confusión, la resignación, pasando por la desesperación y la locura y abarcando también la espiritualidad, el silencio, la presencia o la calma». Esa búsqueda les llevó a una elección, la de piezas de Stravinsky, Anton Webern, John Cage, Sofía Gubaidulina o Penderecki, entre otros autores, con las que conformar un repertorio y «una estructura de la cual hemos dotado a la propuesta».

Finalmente, estos intérpretes esperan «brindar al público la ocasión de parar, escuchar, observar, y sentirse parte, cada uno a su manera, de este viaje con nosotros».

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Sábado 27 de junio a las 20 horas Lugar: Palau Can Vivot de Palma.

El Club Mutante reúne a tres bandas «contra la guerra»

Música contra la guerra es el nombre de la cita de este viernes en el Club Mutante. Una noche sin censura con tres bandas en guardia: Los Mierda, procedentes de Berlín, con un punk «basurilla» por bandera; Rodeo, nacidos en Zestoa (Guipúzcoa), uno de los grandes nombres de la escena del stoner rock en euskera, con un sonido pesado y oscuro y unas guitarras potentes; y Guadaña, banda que apuesta por canciones deslenguadas, mucho volumen y distorsión.

Fofi, de Guadaña / MANU MIELNIEZUK