El Día Europeo de la Música, Alan Parsons, Maria Arnal y los conciertos de este finde en Mallorca

Diario de Mallorca te selecciona una serie de conciertos y espectáculos teatrales que no hay que perderse este finde en la isla.

Brighton 64 se despide de los escenarios en el Club Mutante

Icono del movimiento mod de la España de los 80, los barceloneses Brigton 64 llegan al Club Mutante con toda su artillería: sonido potente, energía y sus mejores canciones, entre ellas El mejor cocktail, La casa de la bomba o la más reciente Hemos tenido suerte. Un concierto para despedirse de una banda que empezó versionando clásicos de The Who, The Jam, The Kinks y Chuck Berry y acabó logrando un estilo y actitud propias.

Viernes 19 de junio a las 20 horas Lugar: Club Mutante, Palma, entrada 17 euros.

Abierto hasta el amanecer con el Mallorca Dead Festival

La Factoria de So de Santa Maria es el escenario del Mallorca Dead Festival, propuesta local que llega con cinco bandas en el cartel con diferentes estilos sonoros y un nexo en común: su pasión por la oscuridad. Desde el dark rock del trío Magma, al metal industrial de Virenprojekt, pasando por el post punk de Presión, la nueva escuela noise rock y post punk de Baf, y Dementia 99, nombre propio de la escena. Habrá sesiones de cuatro dJ’s distintos, todos del colectivo Gothic Virus Party.

Dementia 99 / Facebook

Sábado 20 de junio a las 18 horas Lugar: Factoria de So de Santa Maria.

Alan Parsons, la elegancia y la precisión en el rock

En verano los fines de semana se pueden extender, sobre todo para quien está de vacaciones, y el martes viene a Mallorca una leyenda de la música: Alan Parsons. Actuará en el Velòdrom Illes Balears, el Palma Arena, a partir de las 22 horas. Una cita con una figura capital del rock progresivo.

Alan Parsons Live Project es una de las figuras más influyentes del rock y el pop progresivo, en la actualidad, continúa girando a nivel internacional, acercando al público un repertorio que recorre sus grandes éxitos junto a nuevas interpretaciones en directo, manteniendo vigente un legado musical que ha marcado a varias generaciones.

Para recibirlo el recinto se transformará en un espacio con formato auditorio, diseñado para ofrecer una experiencia más cercana y cuidada, optimizando tanto la calidad sonora como la visual. Una adaptación pensada para estar a la altura de un artista de su dimensión internacional.

Antes de consolidar su carrera como creador, Alan Parsons ya era una referencia técnica en la industria musical. Su trayectoria incluye trabajos como ingeniero de sonido junto a bandas tan influyentes como The Beatles y Pink Floyd, una carta de presentación que explica parte del prestigio con el que ha llegado hasta nuestros días.

Ya al frente de su propio proyecto, Parsons firmó composiciones que han atravesado décadas y públicos. Entre ellas figuran temas tan reconocibles como Eye in the Sky o Sirius, asociados a un sonido elegante, preciso y muy vinculado al cuidado de la producción.

Martes 23 de junio a las 22 horas Lugar: Velòdrom Illes Balears, antiguo Palma Arena, desde 69 euros.

‘El dia que va morir Bowie’

La obra teatral El dia que va morir David Bowie, de Pau Coya, uno de los dramaturgos mallorquines del momento, se representa en el Teatre de sa Teulera, en Andratx, este domingo a partir de las 19 horas, con entrada gratuita. La pieza está interpretada por un elenco sobresaliente: Catalina Florit, Xavi Frau y Lluís Febrer. Sobre el escenario, un joven recorre Barcelona con el frenesí de un libertino compulsivo. Gratuito con reserva previa.

Palma y Pollença celebran el Día Europeo de la Música

Los músicos no están para lanzar cohetes, la precariedad manda en el sector, pero el Día Europeo de la Música, que en realidad debería llamarse Fiesta de la Música, es ya una tradición y como tal hace ya unos años que echó raíces en Mallorca, sobre todo en Pollença y Palma. Bandas y solistas de todos los estilos volverán a protagonizar una jornada en la que los músicos ofrecerán conciertos gratuitos durante todo el día, tanto por la mañana como por la tarde y noche.

Desde las 11 horas, Pollença se entregará a la IX edición del Día de la Música. El gran concierto central tendrá lugar en la Plaça Major a partir de las 19 horas, con la Banda de música de Pollença, a la que seguirán Ilusos (21 horas), Pep Garau Quintet (22 horas) y, como cierre, The Ripples (23 horas), grupo devoto de los sonidos rockeros de los años 60 y 70.

Las actuaciones se sucederán durante toda la jornada. Por la mañana habrá conciertos durante el mercado dominical y ya por la tarde tendrá lugar un pasacalles a las 19 horas a cargo de la Banda de Música de Pollença. La música también será protagonista por la noche en la plaça Major de Pollença, Ca les Munnares, Sant Jordi, Pl. Almoina, Pl. Seglars y Jardins Joan March, donde se instalará un micro libre. En el Port, en el Passeig Saralegui, frente a la Oficina de Turismo, también habrá actuaciones.

En Palma, el epicentro del Día de la Música estará entre Blanquerna y s’Escorxador. En la plaça Santa Pagesa, desde las 10 horas, sonarán Vives Band (11 horas), en clave de pop rock, y Musas Underground (12 horas), música original con diferentes influencias. Ambas actuaciones han sido programadas por la Associació de Veïns de Santa Pagesa y el ayuntamiento de Palma. También habrá un concierto de baladas a cargo de Miguel Romántico y una mini actuación de la Coral Púas y Cuerdas de Banyalbufar.

En s’Escorxador, la música resonará entre las 18 horas y las 23 horas. A las 20 horas actuarán los irreverentes Los Atunos Rojos, y posteriormente pinchará DJ Aparicio. Una tarde también organizada por la asociación de vecinos de Santa Pagesa.

Domingo 21 de junio Lugar: en distintos puntos de Pollença y en Palma: en Santa Pagesa y s’Escorxador. Gratuito.

‘Ilíada’, el montaje de final de curso de la Escola del Sans

La Escola d’Arts Escèniques del Teatre Sans celebra el fin de curso con el montaje Ilíada. Un espectáculo para público joven y adulto, con dirección de Pere M. Mestre, un trabajo colectivo de creación, análisis e improvisación, un canto a la guerra, la destrucción y la gloria. A partir de la versión de Alessandro Baricco y de fragmentos directamente extraídos del texto original, la propuesta se construye como un ejercicio coral de palabra, cuerpo y acción.

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La 'Ilíada' se sube al escenario del Sans / DM

Viernes, sábado y domingo Lugar: Teatre Sans, Palma, a las 20.30 horas.

Maria Arnal, una de las voces más innovadoras del momento

Una de las voces más innovadoras del panorama musical contemporáneo, Maria Arnal, llega a Mallorca de la mano del ciclo La lluna en vers. Una mezcla de voz, danza e inteligencia artificial para explorar las fronteras de la canción en directo. La artista, cantante y compositora barcelonesa, una amante de la experimentación, estrenó Ama, el montaje que trae a Sant Joan, en el festival Sónar. Con él repasa en 15 canciones temas como la intimidad y la feminidad.