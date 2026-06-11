Una gala de ballet clásico en el Auditorium de Palma para conquistar el corazón

El International Ballet Company regresa al Auditorium de Palma con una noche mágica, una Stars Gala de Ballet Clásico. Un elenco de solistas que proviene de renombradas compañías de ballet de todo el mundo, aclamados por su habilidad para transmitir historias y despertar emociones a través de la danza, protagonizarán un espectáculo en el que cada bailarín tendrá su propia voz única, una oportunidad para que el público admire su individualidad mientras se presentan en solos que han sido seleccionados para cautivar y conquistar el corazón de cada espectador.

Los protagonistas serán Cristina Terentiev y Alexandru Balan, Ilona Baitler y Sergiu Zoanchi, Mariia Lytvynova y Alexandru Litvinov, y Vera Lenskaya y Petr Raikov, quienes se entregarán a un programa que incluye célebres coreografías como Bella durmiente - Pas de Deux, de Marius Petipa y Lev Ivanov, con música de Tchaikovsky; El corsario - Pas d’Esclave, de Petipa, con música de Adolph Adam; Raymonda - Pas de Deux, también de Petipa, con música de Aleksandr Glazunov; El corsario - Adagio 2º acto, con música de Adam; Lago de los Cisnes - Adagio 2º acto, con música de Tchaikovsky; La Sílfide - Pas de Deux, de Auguste Bournonville, con música de Herman Severin Lovenskiold; Raymonda - Adagio, con música de Glazunov; y Don Quijote - Pas de Deux, con música de Ludwig Minkus.

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Bailarines de la International Ballet Company / .

Uno de los principales atractivos de esta gala será ver bailar de nuevo en Palma a Cristina Terentiev, considerada una de las intérpretes más destacadas de su generación y ganadora del prestigioso Grand Prix de Viena. «El ballet exige una dedicación absoluta, es un compromiso de 24 horas, es casi como una religión», confesó el año pasado a este diario en una entrevista.