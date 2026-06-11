Los conciertos estrella del Mallorca Live y otras actuaciones de este finde en la isla

Diario de Mallorca te recuerda las actuaciones más destacadas del Mallorca Live que arranca este viernes y te propone otros conciertos al margen de este festival.

El regreso de The Prodigy y la esperada fiesta de David Guetta

Un renovado Mallorca Live arranca este viernes en el recinto de Magaluf (intersección del Camí de Cala Figuera con el Camí Porrasa de Calvià) con seis escenarios, una programación dividida en dos días y el closing party del domingo. Estos son los conciertos más interesantes que les recomendamos.

En la primera jornada, la de hoy, brillará The Prodigy (Escenario 1, 01.45 horas). La banda creada por Liam Howlett a principios de los 90, que ya protagonizó uno de los directos más recordados en la historia del festival, en 2018, sigue siendo una de las formaciones más influyentes de la música electrónica internacional.

Otros nombres a tener en cuenta en la inauguración son los de Dani Fernández (Escenario 1, 21.00 horas), convertido ya en un referente del pop rock gracias a discos como La Jauría; The Libertines (Escenario 2, 22.30h), grupo insignia del renacimiento del post-punk y el garage rock de principios de los 2000; o los mallorquines Amura (Escenario 5, 00.45h), con músicos procedentes de formaciones célebres como L.A., Rels B o Izal.

El sábado el Escenario 1 echará chispas con tres primeras espadas: los californianos Cypress Hill (20 horas), leyenda del hip hop latino, con más de 30 años de carrera y un directo demoledor; Aitana (23.30h), una de las mujeres más influyentes de la actualidad; y Kaiser Chiefs (01.45h), que vuelven a la isla para celebrar el 20 aniversario de su disco de debut, Employment.

Los ingleses The Wombats (Escenario 3, 22.30 horas), el madrileño Pional (Escenario 4, 23 horas) y los mallorquines Komodo García (Escenario 5, 23.30h) también dejarán huella en esta edición.

La última jornada, la del domingo, la del closing party, coronará a David Guetta (Escenario 1, 22.15 horas) como el rey de este 2026. El DJ, productor y artista francés, en lo más alto de la escena internacional desde hace dos décadas, presentará en Mallorca The Ultimate Monolith Show, un espectáculo que juega con los límites del directo convencional. No estará solo en la guinda del festival. Antes actuarán Meduza (21h), Miss Monique (20h), todo un fenómeno global, y Elkins (18h).

De viernes a domingo Lugar: antiguo Aquapark de Magaluf.

Gailu, la esencia del mundo rural vasco, punk y electrónica

Fiesta de celebración del 39º aniversario de Titoieta Ràdio, una emisora independiente nacida en Algaida en 1987 y que emite desde este espacio. Hasta cuatro bandas de fuera de Palma que no cantan en castellano se suman al trío Gailu formado por los hermanos Txopeitia Okane (BAP) y Mikel (Neguémoslos Gorriak) junto a Hodei Esteban (Estricalla, Occhi di Farfalla o Erantzun) quienes presentan su último disco Bizi eta Ixo, donde desarrollan un repertorio de difícil clasificación en el que las raíces del mundo rural vasco colisionan y se contaminan con proyectos actuales como Sleafords Mods y aires callejeros electrónicos, rock, punk y hip hop. Una banda, Gailu, que mezcla sin miedo el rock vasco con el hip hop, la electrónica, el jazz o el trip hop. Sus orígenes se remontan a finales de los 90 aunque tras su debut discográfico en 2002 se tomaron un largo descanso hasta su regreso, en 2021, con el álbum Begiak, egia ba ote?

El grupo Gailu / .

En los directos de Gailu suele interpretarse el clásico de Kortatu Don Vito y la revuelta en el frenopático, como metáfora del mundo loco en el que andamos, «una manera de homenajear a nuestro querido Iñigo», fallecido en 2019. (según declaraciones de Mikel Abrego a ondavasca.com).

Desde las carreteras de Manacor e Inca llegarán bandas guitarreras como Maldol, Espasa a dues Mans y Toc de Queda, grupo de punk rock en catalán formado a finales de los 90 en Lloseta e integrado en la actualidad por Biel Coll, Miquel Morro, Vicens Morro, Marcos Pascual y Francesc Pulido, mientras que desde Quíbia lo hace el nihilismo lúcido surgido de los versos de Sacrogermen.

Sábado 13 de junio a las 19 horas Lugar: Casal Pere Capellà, gratuito, Algaida.

Arantxa Andreu estrena en directo su poemario-disco

La cantante, compositora y guitarrista Arantxa Andreu presenta nuevo trabajo, Llegaron tus lágrimas, un poemario-disco con el que rinde homenaje a las mujeres de su familia. Canciones íntimas y muy profundas que interpretará junto a una banda de altura. Un concierto muy emotivo en el que Martha Zein ejercerá de maestra de ceremonias. «Ojalá el público pueda sentir que lo que más duele puede convertirse en un camino de regreso a uno mismo», señala Andreu.

Arantxa Andreu / B.RAMON

Viernes 12 de junio desde las 18h Lugar: Can Tàpera, concierto a las 20h.

Un proyecto escénico y musical inspirado en Blai Bonet

L’amor, la set es un proyecto escénico y musical de Pau Pascual y Na Maria Nostra (Maria Adrover) creado a partir de la obra de Blai Bonet con motivo del centenario de su nacimiento y, por tanto, del actual Any Blai Bonet. Se trata de una propuesta que combina poesía musicada, con texturas electrónicas, instrumentos tradicionales y elementos performativos para construir un universo inspirado en el mar, el deseo y la sed de vida, reivindicando la actualidad de su palabra desde una mirada contemporánea.

Pau Pascual y Na Maria Nostra (Maria Adrover) / Anita Sanxo

Este proyecto une dos trayectorias artísticas complementarias: la de Maria Adrover, músico y actriz vinculada a la renovación de los instrumentos tradicionales mallorquines y miembro de Pitxorines, y la de Pau Pascual, actor, director, poeta y guionista con una destacada trayectoria en las artes escénicas y audiovisuales.

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Viernes 12 de junio a las 21h Lugar: Es Fortí, Cala d’Or, gratuito.

Homenaje a los Beatles

Para celebrar el 60 aniversario de la última gira mundial de los Beatles, un momento histórico que marcó el final de su etapa en los escenarios, Es Gremi ha programado una actuación de The Blisters (este viernes a las 20.30h), un proyecto formado en 2003 con el objetivo de recrear con máxima fidelidad el sonido de los Fab Four. Con más de dos décadas de trayectoria, The Blisters han llevado su espectáculo por teatros y festivales de toda España y Europa.