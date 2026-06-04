6 citas musicales en Mallorca, de Víctor Manuel al fenómeno Blackworks

Diario de Mallorca te recomienda una serie de conciertos para este fin de semana, de todo tipo: punk, folk, cumbia, canción de autor, techno y electrónica underground.

Punk y electrónica underground con el colectivo Nou Renou

El colectivo artístico Nou Renou lleva organizando conciertos y festivales, tanto en Mallorca como en Barcelona, desde hace casi una década. Su propuesta conjuga la música punk y la electrónica más underground, con una apuesta por bandas locales y el deseo de fortalecer su propia red alternativa construida a partir del contacto directo con diferentes escenas contraculturales.

Para este viernes han organizado una muestra musical en el Club Mutante de Palma, con siete participantes: Ultramega, Nita, Jardín, Baf, Cul de Säc, Erreka y Adriana Petit.

Ultramega es un cuarteto barcelonés que presenta su propuesta como «guitarras retrasadas mentales, bajos con problemas cardiovasculares, tambores con el Tourette y una voz con problemas logopédicos».

Baf, grupo de música de sa Pobla / .

Nita es un grupo de punk popero con sede en Manacor, con un toque melancólico que recuerda a formaciones como Pavement o The Jesus and Mary Chain.

Baf es una nueva propuesta punk surgida de la escena de sa Pobla mientras que Cul de Säc es una banda novel que bebe del punk de Portland con regusto a postpunk y se expresa en catalán.

Habrá dos DJ set. El primero a cargo de Erreja, con una sesión de música electrónica fina y sucia a la vez, con un estilo único, singular. La segunda sesión tendrá como protagonista a Adriana Petit, que pinchará con una única premisa, la de disfrutar y hacer disfrutar de manera hedonista, casi como un acto político y de resistencia, del acto de bailar. El resultado es un flujo musical original, ecléctico, fluído y armónico que induce inevitablemente al tránsito de la danza.

Viernes 5 de junio desde las 20h Lugar: Club Mutante, Palma, entradas anticipadas desde 12 euros en las redes sociales del colectivo Nou Renou.

Víctor Manuel, un retrato de sí mismo y de la sociedad

Víctor Manuel, consagrado artista y compositor de varios himnos ya instalados en nuestro imaginario, llega al Auditorium de Palma con Solo a solas conmigo, su nuevo disco, con el que ofrece un retrato de sí mismo y también de la sociedad, «un trabajo que rema contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida».

Hacía siete años que Víctor Manuel no publicaba un álbum de canciones nuevas, desde Casi nada está en su sitio (2018), al que siguió la plasmación discográfica de su gira sinfónica con canciones de su repertorio, Sinfónico (En Directo) (2024).

«Hay mucho cansancio en la gente y creo que los políticos lo saben. Seguramente no tienen otra fórmula para hacer política más que esta pesadez del ‘y tú más’, pero la gente no es tonta. Yo creo que la existencia de medios con determinadas tendencias lleva a la gente para un sitio o para otro, pero no tanto como piensan. Si no, con lo que se dice de ellos, habrían desaparecido», reflexionó Víctor Manuel en una entrevista concedida a la Agencia Efe poco después del lanzamiento de este nuevo álbum.

Producido por David San José, el disco es una colección de canciones que hablan, por supuesto de amor, pero también de esperanza, de no dejarse arrastrar por intoxicaciones, de tratar de ser uno mismo y no el que los demás quieren que seas, de la pereza, del desánimo… Entre los títulos destacan cortes como Dime adiós con tu mano, Yo nací a la sombra de un cerezo, Gracias por todo o Romance de Aris.

Viernes 5 de junio a las 21.30h Lugar: Auditorium de Palma, desde 55 euros.

Tomás con Gas y Steve además, en el Bar Can Nico

Tomás con Gas y Steve además, el trío que integran Tomás Graves, Gus Pollard y Steve Lambert, una banda adicta a la calle y deudora de James Taylor, Dylan, Beatles y otros grandes, actúa este sábado en el Bar Can Nico de Sóller. El hijo pequeño del escritor Robert Graves lleva décadas armado con una guitarra, apasionado por la música, un arte que concibe como una manera de entender la vida y de interactuar con los demás.

El trío Tomás con Gas y Steve además / GUILLEM BOSCH

Sábado 6 de junio a las 19.30h Lugar: Bar Can Nico, Alquería del Conde (prolongación de la calle de la Luna), Sóller.

Homenaje a la música argentina en el Café a Tres Bandas

Dos artistas solistas y una banda de covers argentinos se presentan este sábado en Café a Tres Bandas para realizar un homenaje a la música del país sudamericano.

La noche la abre la cantante, guitarrista y productora mendocina Eve Calletti. Tras vivir cinco años en Buenos Aires, actualmente reside en Palma. Con tres discos editados, desarrolla un proyecto que combina sensibilidad rockera, canciones de autor y una impronta íntima y contemporánea. En esta ocasión, presentará versiones de clásicos de artistas como Fabiana Cantilo, Fito Páez, Hilda Lizarazu y más, en un recorrido por canciones emblemáticas de la música argentina.

Eve Calleti / t

La cumbia y el cuarteto llega de la mano de El Tivi en formato acústico, con versiones de los clásicos de la música tropical como Gilda, Rodrigo, Ráfaga y Damas Gratis, entre otros.

La fiesta se cierra con Costumbres Argentinas. El grupo, formado hace tres años, ofrece canciones de Soda Stereo, clásicos de Charly García, de la Bersuit y Virus. El sólido repertorio incluye temas inolvidables de Las Pelotas, Los Piojos, Los Abuelos de la Nada y Andrés Calamaro, entre otros artistas reconocidos. Igual que en otros escenarios (Mutante, El Túnel, Es Gremi, Shamrock, La Movida), el grupo que lidera Fabian Soriano asegura un set de rock, baile y alegría.

El grupo Costumbres Argentinas / .

Sábado 6 de junio a las 20.30h Lugar: Café a tres Bandas, Plaça Barcelona, 20, Palma.

Damià Timoner, Coça y otros

Dos conciertos más. El primero, el que ofrecerá en el Molí de Ca’n Roca, en Manacor, el ilustre guitarrista Damià Timoner (viernes a las 21 horas). Lleva por título ‘Paisatges sonors’ y se enmarca en la Setmana Cultural del Vi. Hay que reservar en el 647 579 485. Por otra parte, Coça, banda punk rock que regresa a los exscenarios, actuará este sábado en el espacio de Felanitx Petit País (18.30 horas, gratuito), junto a Dolores Jaume y PD Mostela.

Damià Timoner actúa este finde / .

El techno más intenso regresa al recinto de Son Fusteret

El fenómeno Blackworks aterriza este sábado en Palma, en el marco del Danzú Festival, con su característico sonido contundente y una producción pensada para los amantes del techno más intenso.

Más de 6.000 personas, que son las que se esperan para esta cita en el recinto de Son Fusteret, vivirán un día marcado por los ritmos rápidos, las atmósferas industriales y una comunidad que comparte una misma pasión: la energía del techno en estado puro.

Según explican sus responsables, Blackworks es el festival itinerante de mayor crecimiento en la música electrónica, con eventos en toda Europa. Un encuentro centrado en el hard techno, que es más que un género musical: es un fenómeno cultural y sociológico de la Gen Z. Muchos lo han llamado el ‘nuevo punk’: jóvenes que desfogan su frustración por los problemas de la vivienda o la precariedad laboral en sesiones electrónicas aceleradas. 300.000 personas asistieron a los festivales de Blackworks en 2025.

En 2019, el DJ y emprendedor madrileño Dani Novoa, conocido artísticamente como Dexphase, identificó esta tendencia justo antes de que estallara la pandemia y creó el colectivo Blackworks. Después del Covid-19 y tras la experiencia opresiva del confinamiento, este movimiento explotó a gran escala y hoy día se ha convertido en una empresa promotora que organiza los mayores festivales de hard techno de España. Novoa, de 28 años, ganó en 2025 el Premio a Mejor Evento Global en los Premios Nacionales de Música Electrónica y estará pinchando en Palma este sábado.

Dani Novoa, conocido artísticamente como Dexphase / .

Además de Dexphase, el alter ego de Novoa, el cartel está formado por el francés 6EJOU, las alemanas A.N.I. y Clara Cuvé, los también germanos Nicolas Julian y Prada 2000, el argentino Skryption y el DJ local Kiko Fernández.

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En su tercera visita desde 2024, Blackworks transformará Son Fusteret desplegando enormes pantallas LED, una iluminación deslumbrante y su omnipresente color rojo, que es el key visual identificativo de la marca. Miles de mallorquines de la generación TikTok descargarán toneladas de energía ataviados con su singular estética de tribu urbana: outfits negros, gafas de sol oscuras y botas de rollo cyberpunk.