Estos son los conciertos que no puedes perderte este finde en Mallorca

Se acerca del verano y eso significa que se van multiplicando los conciertos. Este finde se presenta de lo más musical en la isla. Diario de Mallorca te recuerda las actuaciones que no puedes perderte.

Dani Martín, protagonista del «concierto de nuestras vidas»

El anunciado como «concierto de nuestras vidas, de nuestros amores y desamores, encuentros y desencuentros, ciudades, caras, besos, viajes en coche, playas, cartas, miradas, cd’s, conciertos de verano, sentimientos y personas», ya está aquí. Dani Martín aterriza este sábado en Son Fusteret para soplar velas, 25, que son los años que lleva en esto de la música. Un concierto que supondrá una celebración de su carrera, cantando todos sus éxitos y haciendo un completo repaso por los temas más icónicos de estos 25 años: desde su etapa al frente de la histórica banda El Canto del Loco hasta su presente, con quince años de trayectoria en solitario.

Dani Martin llega a Palma en plena forma: meses atrás brindó diez noches en el Movistar Arena, con todas las entradas vendidas, y el pasado mes de abril conquistó el Palau Sant Jordi con una noche para la historia. Que se prepare Son Fusteret para un viaje alrededor de los hitos de El Canto del Loco y su álbum más reciente, El último día de nuestras vidas.

«Jamás me hubiera imaginado que después de 25 años todo fuera como está yendo. Es como a mí me apetece, como yo quiero, sin seguir modas, sin tener que hacer duetos», confesó el pasado mes de marzo a la Agencia Efe con motivo de su concierto en Ciudad de México.

Dani Martín (San Sebastián de los Reyes, Madrid, 1977) reconoce que todavía se «sorprende» por el cariño y el apoyo recibido en esta última gira, algo que achaca a su «exigencia, trabajo, respeto y tesón».

Gero Serena y Susana Lois

Gero Serena y Susana Lois presentan un show muy especial en el Café A Tres Bandas, en el número 20 de Plaça de Barcelona, en Palma, este sábado a partir de las 21h de la tarde. «Compartiremos versiones acústicas a dúo, muy especiales, del disco recién estrenado, y otros temas nuevos y no nuevos que disfrutaremos interpretando para los y las que os decidáis a no perderos este concierto de ninguna manera», señalan sus protagonistas.

Cartel del concierto que ofrecerán Lois & Serena / .

Tercera edición del Festival Solidari per Palestina

Más de una veintena de grupos y solistas participan en una nueva edición, la tercera, del Festival Solidari per Palestina. Se celebra en la Factoria de So, con los músicos repartidos en cuatro escenarios que estarán funcionando desde las 16 horas. Del cartel destacan nombres como los de Daniel Higiénico, La Barraka, Toc de Crida, Peligro! y Trimoni. Habrá comida y bebida a precios populares. También charlas, talleres y exposiciones. La jornada es gratuita pero habrá taquilla inversa.

Domingo 31 de mayo desde las 12h Lugar: Factoria de So de Santa Maria.

Daniel Higiénico / 192

Kchiporros, ritmo latino con un directo explosivo

Kchiporros es una banda originaria de Paraguay que fusiona la cumbia, el reggae, el rock y el ska. Se formó en 2006 en Asunción, a partir de una grabación casera con la que la banda se popularizó a nivel continental, y este finde visita Mallorca para presentar un show centrado en su último disco y en los clásicos que han marcado su historia. Un directo explosivo, donde el ritmo, el baile y la emoción se convierten en una gran fiesta compartida desde el primer acorde.

Kchiporros / .

Viernes 29 de mayo a las 21h Lugar: Es Gremi, Gremi de Porgadors, 16, Palma.

Els Pets, La Fúmiga y Sidonie, fiesta en familia en Felanitx

El TribuFest, el festival pensado para el público familiar, celebra este finde su cuarta edición. Dividido en dos jornadas, hoy viernes y mañana sábado, tendrá lugar en el Parc Municipal de Sa Torre de Felanitx, con tres escenarios: el principal y dos complementarios dedicados a espectáculos itinerantes, pasacalles y actuaciones de circo. No faltarán los talleres, cuentacuentos, una ludoteca permanente, un carrusel ecológico, zonas de descanso, gastronómicas…

Del cartel destacan nombres propios de la escena musical, como La Fúmiga (viernes, 21.30 horas), uno de los grupos festivos más seguidos en los Països Catalans que se despide de los escenarios este 2026 tras trece años de carretera. Su mezcla de vientos, percusión y mensaje social, con energía y optimismo, es uno de los grandes reclamos de esta edición.

Sidonie (viernes, 19 horas) es otro de los platos fuertes. Su concierto estará centrado en el que es su primer álbum cantado íntegramente en catalán, Catalan Graffiti. «Deseábamos profundamente componer, cantar y sacar un disco en nuestra lengua materna, seguramente con mucha ingenuidad pero especialmente con mucha ilusión», confesó hace unas semanas el batería del grupo, Axel Pi, en una entrevista a este diario.

Ginestà (sábado, 17,30 horas), por su parte, interpretará algunas canciones que ya son himnos del pop catalán, como Suposo que l’amor és aixó y Estimar-te como la terra. Los hermanos Júlia y Pau Serrasolsas representan una nueva generación de pop en catalán, con melodías emotivas y letras introspectivas.

Referentes del rock catalán, con 40 años de carrera, Els Pets (sábado, 20,15 horas) asaltarán Felanitx con un repertorio con el que recuperan canciones que en su momento pasaron desapercibidas y otras que en directo solo las tocaron en la gira correspondiente del disco.

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Ambauka (sábado, 12 horas), Pèl de Gall (sábado, 15.45 horas), UR Bad (viernes, 20.30), Cucorba (viernes, 17.30 horas), Bilo (sábado, 19 horas), La Fábrika del Funk (sábado, 13h) y Cap Pela (sábado, 14.30) completan la oferta del TribuFest.