Cap Pela, Luz Casal, The New Raemon y McEnroe, los conciertos a los que hay que ir en Mallorca

Diario de Mallorca le ha seleccionado los conciertos a los que hay que asistir este finde en la isla.

The New Raemon y McEnroe, iconos del pop independiente

El ciclo Friday I’m In Love ofrece este viernes en Es Gremi uno de esos encuentros que parecen escritos de antemano: The New Raemon y McEnroe, dos cancioneros esenciales del pop independiente estatal que vuelven a cruzar caminos en un proyecto compartido donde la complicidad creativa se convierte en paisaje musical. La unión entre Ramón Rodríguez (The New Raemon) y Ricardo Lezón (McEnroe) nace de una sensibilidad común hacia la canción íntima y emocional.

The New Raemon / Ferran Sendra

Viernes 22 de mayo a las 20 horas Lugar: sala Zero de Es Gremi, Palma.

Los derviches giróvagos, una danza hipnótica y mística

El Claustre de Sant Bonaventura de Llucmajor recibe este viernes la visita de los derviches giróvagos Neva Sufi Music Ensemble. Será la primera de las tres actuaciones que se llevarán a cabo en Balears y Catalunya. Seguidamente actuarán el sábado en el Santuari de Sant Ramon, en la Segarra, en el marco del Festival Espurnes Barroques, y el domingo en el Museu de la Música de Barcelona.

El Neva Sufi Music Ensemble, formado por ocho reconocidos músicos y profesores de Estambul y Ankara, ofrecerá una sesión inspirada en la tradición musical vinculada al semâ, la ceremonia centenaria del orden mevlevín de los derviches giróvagos. Esta práctica ritual de raíz sufí, documentada desde el siglo XIII, ha sido reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Los derviches giróvagos / .

Dirigido por el neyzen Rifat Varol, el Neva Sufi Music Ensemble protagonizará esta celebración, ampliamente difundida dentro del ámbito otomano, en la que la música y la danza giratoria se convierten en una expresión gozosa de la experiencia espiritual y una de las manifestaciones más refinadas del sufismo.

Toni Catany, enamorado de las culturas del Mediterráneo, pisó a menudo las tierras de Turquía. Estambul, las ruinas clásicas de Éfeso o de Pérgamo, las formas imposibles de Capadocia o la ciudad de Konya, corazón del sufismo pasaron por sus ojos, y también por su cámara.

La actuación será introducida al público por Halil Bárcena, director del Instituto de Estudios Sufís de Barcelona.

Viernes 22 de mayo a las 21h Lugar: Claustre de Sant Bonaventura, Llucmajor.

Concierto de Horacio Fumero en s'Escat

Grande del jazz, Horacio Fumero se cita con sus seguidores este domingo (19.30 horas) en s’Escat, el centro sonoro de Manacor. Formado en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires y en el Supérier de Ginebra, ha actuado en festivales como el de Montreux, se ha codeado con ilustres de la talla de Tete Montoliu, Gato Barbieri, Freddie Hubbard o Johnny Griffin, y ha ganado un sinfín de premios.

Lo nuevo de Cap Pela y Luz Casal, en el Auditorium

Uno de los grupos mallorquines más singulares y talentosos, Cap Pela, y una de las cantantes españolas con mayor éxito internacional, Luz Casal coinciden este fin de semana en el Auditorium de Palma, donde presentarán, en ambos casos, sus nuevos trabajos discográficos.

El último disco de Cap Pela, que lleva por título Morgan, está disponible en todas las plataformas digitales desde ayer ,y llega tras la publicación de los adelantos Morgan blues y Potser un dia.

En Morgan, el conjunto vocal reúne composiciones originales, temas tradicionales y nuevas lecturas de canciones emblemáticas. El disco incluye piezas como Morgan Blues, L’amo de Son Carabassa, Plou, Potser un dia, Mar, La Balanguera y Bridge over Troubled Water. El trabajo combina la raíz popular, la emoción del repertorio propio y la capacidad de Cap Pela para transformar cada canción desde la interpretación vocal.

El título del disco también tiene una dimensión simbólica. Como explican en el propio álbum, «Morgan no es solo el nombre del loro de Víctor Uris, sino un símbolo que representa una manera de entender la memoria musical y lo que pasa con las canciones: la música no termina cuando alguien se va; simplemente cambia de lugar y continúa sonando».

Morgan ha sido producido, grabado y mezclado por Mateu Picornell, con dirección musical de Joaquim Domènech. El disco ha sido grabado en los estudios Diorama y mezclado en los estudios Swing. El diseño y la maquetación son obra de Júlia Dot, mientras que la edición ha sido a cargo de Produccions Blau y distribuido por Discmedi.

Luz Casal / .

Por su parte, Luz Casal llega a Palma con Me voy a permitir. Un disco en el que combina canciones de Aznavour, Olga Guillot o Amália Rodrígues con temas propios, y con el que saborea el siempre dulce placer de los duetos (con Carla Bruni, en She). Un viaje sonoro por géneros como el fado y el bolero, sin olvidar el rock, precisamente el género que la encumbró gracias a discos como A contraluz. En el repertorio que interpretará en el Auditorium, este viernes, no faltarán algunos de sus clásicos.

Auditorium de Palma Fechas: viernes, a las 21 horas, Luz Casal; y sábado, a las 20 horas, Cap Pela.

Tres conciertos en la sexta edición del Alaró Jazz Festival

Alaró vuelve a respirar jazz con la tercera edición de su festival de jazz. Cita que arranca este viernes a las 20 horas en el Teatre d’Alaró con la actuación de Gorka Benítez, saxofonista considerado uno de los músicos más personales y sólidos del la escena nacional. Le acompañarán Dani Pérez y David Xirgu. El sábado, también en el teatro y a las 20 horas, actuación del Jaume Riera Quintet; y el domingo, a las 12.30, en Bodegues Oloron, el dueto formado por Horacio Fumero y Lola Santiago.

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Los responsables del festival / .

De viernes a domingo Lugar: Teatre d’Alaró y Bodegues Oloron

Contra el genocidio y la limpieza étnica en Gaza

Re-visions de la Palestina, un ejercicio sonoro, y también de denuncia, que responde a la indignación ante «el genocidio y la sistemática limpieza étnica perpetrados en Gaza», se presenta en directo este viernes en el Claustre de Sant Domingo de Inca. El concierto contará con la participación de la Orquestra Lauseta, dirigida por Xisco Amengual, con Miquel Brunet al piano, las voces recitadas de Caterina Bibiloni y Guillem Simó, Iti al sitar y el violinista Eduard Riera, entre otros.

Miquel Brunet con un ejemplar del disco / o