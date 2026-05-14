Sílvia Pérez Cruz y La Tania, estrellas del finde musical en Palma

La cantante y compositora ampurdanesa Sílvia Pérez Cruz, que presenta en Palma su nuevo trabajo, Oral_abisal, con el que celebra 30 años de trayectoria; y La Tania, ganadora de un Goya por su canción Los almendros, son las grandes estrellas de este finde sonoro en Mallorca.

La Tania, la artista que le canta al amor sin tapujos

El Festival Paco de Lucía Mallorca recibe este viernes a La Tania, una artista, nacida en Alicante y afincada en Madrid, que se ha convertido en referencia de la escena musical actual hablándole al amor sin tapujos, desde la verdad.

Ganadora de un Premio Goya por su canción Los almendros, melodía de la película La guitarra flamenca de Yerai Cortés, también ganadora del Goya al mejor documental y mención especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, La Tania se estrenó con un primer disco, Amoríos. La verdad de mi coplilla, compuesto por ocho obras magnéticas llenas de vivencias, secretos y pasión.

La Tania / Cortesía de Sony

Un álbum que bebe de la música de raíz, de su interpretación y de los sonidos de hoy, creado en estrecha colaboración con grandes artistas de la talla de C. Tangana, Yerai Cortés y Nusar 3000. Trae la canción española y de raíz al frente, fusionándola con ritmos contemporáneos sin abandonar su característica esencia mediterránea.

Su último trabajo lleva por título Palace, un EP de tres temas donde deja atrás la introspección para abrirse al ritmo, la celebración y la experiencia compartida. El proyecto ha sido creado junto a Yerai Cortés y Nusar3000, con una colaboración especial de Papá Levante.

Teteo se convierte en una oda a la amistad femenina, mientras que La Flor cierra el EP con un paisaje sonoro que mira a los años 2000 y al Mediterráneo, evocando sus raíces entre Alicante y Benidorm.

Viernes 15 de mayo a las 19.30h Lugar: Sala Es Gremi, Polígono Son Castelló, 35 euros.

Sílvia Pérez Cruz, con nuevas canciones y horizontes

Sílvia Pérez Cruz, una habitual de los escenarios mallorquines, regresa al Auditorium de Palma, con nuevas canciones, con sonidos familiares y nuevos horizontes. Desde que sabía que iba a cantar en el soñado Olympia de París, algo que hizo el pasado mes de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, no ha parado de trabajar hasta concebir un nuevo viaje con el que ahora aterriza en Mallorca, tierra en la que sus seguidores son legión.

Lo nuevo de la cantante ampurdanesa lleva por título Oral_abisal, un álbum que coincide con el 30 aniversario de su singladura en los escenarios y en el que brinda un recorrido dual, entre la seguridad del hogar y la exploración de lo desconocido, con instrumentos de cuerda y metal, y reflexiones sobre estos tiempos complejos que nos toca vivir.

«Después de Toda la vida, un día (2023), que representaba todas las edades de la vida hasta el renacimiento, en un trayecto circular, este disco propone círculos pequeños, el ir y volver constante de la vida: buscar lo que no conoces y volver a casa, una y otra vez. El canto de taberna, colectivo, y luego el más introspectivo y onírico. Oral es más rico, es muy de guitarra, y Abisal es más direccional, de trance, con menos acordes, y ocupa más espacio. Oral es próximo y cálido, y en Abisal entras en otra dimensión: todo son mares, y no los románticos, sino sus partes más oscuras, secretas, con criaturas escondidas. Oral entra por las cuerdas y en Abisal están las trompas, que me apasionan», explicó Sílvia Pérez Cruz hace solo unos días en una entrevista concedida a El Periódico.

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Siempre sorprendente, la artista de Girona ha hecho de todo a lo largo de su brillante carrera: triunfar con Las Migas (cuarteto femenino multicultural creado en Barcelona), entregarse al folk con Xalupa, música experimental con Llama, jazz con el contrabajista Javier Colina, y colaboraciones con artistas tan dispares como Duquende, Ravid Goldschmidt, Toti Soler o la compañía de danza Sol Picó. Con el tema No te puedo encontrar ganó el Premio Goya 2013 en la categoría de Mejor canción original.