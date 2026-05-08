Dos festivales y un concierto para descubrir un nuevo grupo

El Cranc y el Cool Days son dos citas que harán las delicias de los amigos de los festivales. Diario de Mallorca también recomienda asistir a la actuación de Baba Gannoush, un grupo que siempre sorprende por la calidad de sus integrantes.

Maika Makovski, Pitxorines y Temples brillan en el Cranc

El Cranc Illa de Mallorca Festival despliega este fin de semana todo un abanico de propuestas sonoras, desde pop, indie y rock a otras más experimentales y alternativas. Desde ayer jueves y hasta este sábado el público podrá disfrutar de un sinfín de conciertos, como los de Temples, Mujeres, Amable DJ, Svsto, Maika Makovski o Pitxorines.

Si la inauguración tuvo como escenario Can Balaguer, las actuaciones de este viernes se repartirán entre el Teatre Principal de Palma, donde las mallorquinas Pixtorines (20 horas) presentarán su nuevo disco, Sa falda girada, nueve canciones que combinan tradición y contemporaneidad; y Es Gremi, con la banda británica psicodélica Temples (22.30 horas) como cabezas de cartel. También actuarán en esta segunda jornada Mujeres, Amable, Raya Diplomática, Pointlist DJ Set, Malánima, Lame y Fin del Mundo.

El sábado los conciertos se trasladarán a Es Baluard, donde se celebrará la tradicional batalla de bandas, con Anís, Baf, Umbra, Jane Yo, Little One y El Zid como finalistas. Las actuaciones estelares correrán a cargo de Svsto (21.30 horas), el proyecto de Carla Parmenter, una apuesta por el sonido oscuro y bailable a la vez, con letras que inciden en la dificultad de crecer en estos tiempos; y nuestra Maika Makovski (19.30 horas), que demostrará sus habilidades con un ejercicio de rock clásico, alternativo y post punk. En la última jornada también sonarán Lola Von Dage, Rocío Saiz DJ, Fabian Roelandt y Freenipples.

Viernes y sábado Lugar: Sala Es Gremi, Teatre Principal de Palma y Es Baluard.

Circo, teatro contemporáneo, música y clown en Artà

El Cool Days Festival estrenó ayer jueves nueva edición, la 21. Hasta el próximo domingo el teatro, circo, música y otras artes escénicas para todos los públicos se sucederán en Artà. Este viernes hay tres títulos programados: Yoav & Ahmed, una amistad más allá de los muros; Torcidos, teatro contemporáneo marcado por la improvisación, performance, texto e irreverencia; y Eclosions, espectáculo de clown. El sábado no hay que perderse Tarsius y La Colla Pirata, que prometen diversión.

'Tarsius', obra del TNC / .

De viernes a domingo Lugar: Artà.

Baba Gannoush: sonidos clásicos, swing y música de raíz

Quizá el nombre de Baba Gannoush sea desconocido para muchos, pero si citamos a sus integrantes, la cosa cambia. Tolo Genesta al clarinete, Gori Matas (Premi Ciutat de Palma en 2021 y Premi Enderrock de la Música Balear en 2022) al acordeón, Miquel Àngel Aguiló al violencelo y Xisco Aguiló al contrabajo. El cuarteto presenta en Palma este finde su primer disco.

Baba Gannoush, que empezó su andadura hace tres años, se nutre de composiciones propias que hacen viajar al espectador desde los sonidos más clásicos al swing, pasando también por la música de raíz como es el klezmer. Su propuesta está cargada de matices y colores que se percibe como un mantra hipnótico que al mismo tiempo también se vuelve vibrante.

Según explica Miquel Àngel Aguiló, un ilustre de la música mallorquina, con cerca de cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas, la música de Baba Gannoush es «en ocasiones melancólica, otras veces alegre y explosiva, también entrañable, como los integrantes del grupo».

Baba Gannoush / .

«Tenemos un sonido propio, por nuestras cuatro maneras de tocar y por la sonoridad de los instrumentos, pero somos un grupo que nos gusta experimentar y llevarlo un poco al límite», señala.

«No nos juntamos muy a menudo, porque todos los integrantes tenemos otros proyectos paralelos», reconoce Aguiló, quien confiesa que «cuando nos reunimos siempre sale la química, es una alegría, una fiesta, hay mucha complicidad entre nosotros y salen cosas muy bonitas».

«En este cuarteto encuentro una sensibilidad muy grande hacia la música con instrumentos acústicos, hacia la expresividad melódica y la cohesión de cuatro instrumentos que se funden a la vez y que crean movimientos comunes, semejante a una danza de grupo», comenta Gori Matas.

Publicado el primer disco de Baba Gannoush, homónimo, el grupo se ha marcado como objetivo mantenerse en los escenarios con cierta regularidad y lograr un «equilibrio» con los proyectos de todos sus integrantes.

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Viernes 8 de mayo a las 20.30 horas Lugar: Teatre Sans, Palma, reservas en el 971 72 71 66, venta online www.estudizeroteatre.com.

El grupo de rock instrumental F/E/A presenta su disco ‘Zona’

Inspirándose en Stalker (1979), el clásico de ciencia ficción de Andréi Tarkovski, el grupo de rock instrumental F/E/A que componen Tomeu Canyelles (guitarra), Joan Cabot (batería), Arturo Fernández (guitarra), David Ribas (guitarra) y Vicenç Bibiloni (bajo) publica Zona, cuarto álbum en la trayectoria de una banda que nació en 2013 y que cuenta ya con tres discos y dos EP. Zona ha sido grabado y mezclado por Toni Salvà en Diorama Sound.

F/E/A, rock experimental / .