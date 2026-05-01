Los conciertos de este finde en Mallorca: Los Brindis, La Ferni, Loquillo, La Granja, Amura, Huialfàs y Los Bravos

Diario de Mallorca te propone media docena de conciertos para este fin de semana. Tú eliges a cuál vas. Estas son las actuaciones más esperadas del finde:

La Ferni ofrece un viaje por la música folclórica y popular

La artista argentina La Ferni actúa en Santa Eugènia, en un formato íntimo, para unos pocos, con el que regalará un viaje por la música folclórica y popular, con una voz que atraviesa y con una guitarra que le acompañará con delicadeza. Formada en el Conservatorio Ástor Piazzolla de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de las Artes, La Ferni ha formado parte de varios proyectos musicales de gran diversidad de géneros, como Allpa Munay.

La artista argentina La Ferni / .

Sábado 2 de mayo a las 20 horas Lugar: Casa de la Vila, Santa Eugènia, taquilla inversa.

Huialfàs se despide del formato sinfónico en el Teatre Principal

Huialfàs, el proyecto musical que lidera Miquel Bennàssar y que le ha llevado a ser galardonado con el Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere como mejor disco de 2024, despide su formato sinfónico con un concierto en el Teatre Principal de Palma. El espectáculo será grabado íntegramente en audio y vídeo, por lo que el público asistente formará parte activa de este documento audiovisual. «Cerrar este formato en el Principal es un sueño», ha confesado Bennàssar.

Huialfàs, el proyecto de Miquel Bennàssar / .

Domingo 3 de mayo a las 19h Lugar: Teatre Principal de Palma.

Un brindis por el pop yeyé y los grandes grupos de los años 60

Los Brindis, el quinteto mallorquín de pop yeyé que hace suyas las canciones de bandas míticas como Los Brincos, Los Sirex, Los Bravos, Formula V o el Dúo Dinámico, está de estreno con Feliz sin ti, su esperado disco, que presentan este sábado 2 de mayo en la sala Zero de Es Gremi, en Palma.

El estreno discográfico de Los Brindis consta de 11 canciones grabadas durante un año y en varias sesiones por Tomi Solbas (Bilo, The Wheels) en el estudio El Teatro de Calvià y la masterización final de Michael Mesquida.

El disco incluye temas de composición y producción propia en las que se reparten los roles de voz principal entre Manuel Máximo y Javi Saga, principales autores de las letras y melodías. La banda ha querido plasmar en las canciones las sonoridades, las maneras y los ritmos del pop español de los 60. Los Brincos o Los Sirex han servido de inspiración sumado a las inevitables influencias anglosajonas de del beat, el rock and roll y el pop con los eternos Beatles como referencia principal.

Los Brindis / .

Pero, paradójicamente, también hay algo de pop ochentero en algunos de los pasajes sonoros que el oyente más curtido va a identificar... Porque no hay que olvidar el bagaje musical de los miembros más veteranos de la formación, procedentes de bandas como Winonas, Fora des Sembrat, Hombrespajaro o Roulotte, lo que imprime una huella propia y un sonido marca Brindis que, siendo retro, suena actual.

Los Brindis llegan a este concierto tras arrancar gira en Ciutadella, en el Jazzbah.

Sábado 2 de mayo a las 20h Lugar: sala Zero de Es Gremi, Polígono Son Castelló de Palma.

Los Bravos, 60 aniversario del 'Black is Black'

El batería y cofundador de Los Bravos, Pablo Sanllehí, ha creado y dirige una nueva versión de esta banda inmortal que este viernes, a partir de las 20 horas, celebrará en el Trui Teatre los 60 años de su legendario Black is Black. El público revivirá la energía, la pasión y los éxitos icónicos que marcaron una época, revividos por un conjunto completo, apariciones especiales y una impresionante creación del legado de la banda impulsada por IA.

Amura, el esperado estreno de esta superbanda llega a Es Gremi

El ciclo Friday I’m in Love que se celebra en la Sala Zero de Es Gremi todos los viernes se detiene en esta ocasión en una banda que dará que hablar: Amura. Esta superbanda, con componentes de L.A., Rels B e Izal y con concierto programado en la próxima edición del Mallorca Live, se dio a conocer con Malas lenguas, su primer single, en clave de pop rock en castellano, contagiosos estribillos, guitarras enérgicas y la luminosa voz de su cantante.

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Amura en el lugar en el que nació: el mar / .

Viernes 1 de mayo a las 20.30h Lugar: Es Gremi, sala Zero, polígono Son Castelló, Palma.

Loquillo y La Granja brillarán en el Primavera Fest de Inca

Pedazo de festival este Primavera Fest que tendrá lugar este sábado en el Quarter General Luque de Inca, con Loquillo y La Granja como cabezas de cartel. Al primero le avalan cerca de cinco dédadas de carrera, con 24 discos de estudio y seis en formato de directo. Los segundos son una de las bandas capitales del pop patrio, con unos orígenes que se remontan a los 80. El cartel incluye a otros maestros, como Juan Campos o Silvia Superstar de Killer Barbies.