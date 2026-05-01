Alcúdia se convierte en capital del circo contemporáneo

El Festival de Circ d’Alcúdia, el Circaire, se pone en movimiento este fin de semana, con 21 compañías en acción y 26 funciones programadas, desde hoy viernes hasta el próximo domingo.

Una de las novedades la protagonizará el Espai Circaire, que por primera vez se instalará en la plaza de toros de Alcúdia, con una carpa en la que se desarrollarán las jornadas profesionales y todo tipo de actividades. El 85 por ciento de la programación será gratuita, y de ella destaca un nombre, el de la compañía gallega Pistacatro, Premio Nacional de Circo 2025, con su espectáculo Orquestra de Malabares, junto a la Banda Municipal de Música d’Alcúdia (sábado, 20 horas, Pont de la Vila Roja).

«Para nosotros representa un reto artístico mayúsculo. Pistacatro es un referente y colaborar con una compañía de este prestigio nos permite experimentar y afrontar nuevos desafíos. Salimos de nuestra zona de confort, más centrada en lo interpretativo, para convertirnos en un personaje más dentro de un espectáculo donde la música no es un simple acompañamiento», señaló su director, Jaume García, el pasado miércoles a este diario.

El sus del Circaire llegará este viernes en el Pont de la Vila Roja con Serena, a cargo del Circ Bover, un viaje escénico que une circo contemporáneo y música en directo para evocar el alma de los barcos de vela latina de la Cataluña del Norte. Eirenê, de La Troupe Malabó, una historia contada con ternura, amor, humor, música y circo, y que contiene un mensaje de esperanza y paz en estos tiempos de guerra, es otro de los espectáculos más esperados de esta primera jornada, en la que también se representará Ato Reflexo, de Noar, y se celebrará la Festassa, a las 21.30 horas, en la plaza de toros.

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Para el sábado se han programado hasta 9 espectáculos, entre ellos un concierto, el de Daniel Higiénico (21.30 horas en el Espai Circaire). Destacar la propuesta de Maleta Company & Cie. Balancetoi, con Claudette (17 horas, Passeig Pere Ventanyol). El domingo llegarán otros diez montajes, el primero, La sortija de metal, de Líla Jocs reciclats (11 horas, Port d’Alcúdia, Passeig Marítim).