Estos son los festivales y conciertos de este finde en Mallorca

Joe Orson, la big band de Mòpia, un homenaje a los hijos de Rosalía de Castro, el MallorcÒpera, Miquel Pujadó y dos festivales, el Union Metal Fest y el FestMusic, son las citas musicales recomendadas por Diario de Mallorca para este finde.

Mòpia, una singular big band mallorquina de puesta de largo

Mòpia es una big band mallorquina con una propuesta singular y contundente que fusiona jazz y metal, y que este viernes presenta en el Xesc Forteza su primer disco homónimo. Un álbum que combina la riqueza armónica, tímbrica y estructural de una big band con la energía e intensidad del metal. El disco ha sido producido por Jaume Blàzquez Bonnín, que también forma parte de la banda como trompeta, reafirmando así el carácter colectivo de este proyecto.

La big band mallorquina Mòpia / .

Viernes 24 de abril a las 20 horas Lugar: Teatre Xesc Forteza de Palma.

‘Gala i Ovidio’, un homenaje a los hijos de Rosalía de Castro

Aida Tarrío, integrante del grupo Tanxugueiras, una artista multidisciplinar que combina su talento vocal con su destreza al baile, y Raül Refree, uno de los productores más aclamados de la última década, rinden homenaje a los hijos de Rosalía de Castro, Gala y Ovidio. Una propuesta profunda y cautivadora que es fruto de cuatro años de investigación y grabaciones marcadas por la experimentación. Una única función, en Inca, que es un auténtico regalo.

Aida Tarrío y Raül Refree / .

Viernes 24 de abril a las 20.30h Lugar: Teatre Principal d’Inca, desde 15 euros.

Joe Orson, cuando la melancolía se convierte en algo luminoso

Joe Orson continúa con su gira de presentación de The Edge, su primer EP. El músico tarraconense José María Terrano, instalado desde hace años en Mallorca, actúa este sábado en el Teatre d’Alaró, junto a una banda en la que militan Benji Habichuela a la percusión, Nofre Morell como guitarrista y Álvaro Vigara al teclado. Una oportunidad única para disfrutar en la isla de un artista que ya está dando de qué hablar en la escena folk rock peninsular gracias a sus apasionadas actuaciones durante la gira en la que ha abierto para L.A.

Tras años de evolución y una búsqueda sonora incesante, Joe Orson ha presentado finalmente su esperado debut. Esta colección de seis piezas actúa como un puente emocional entre sus raíces peninsulares y el horizonte mediterráneo que ahora le rodea e inspira su obra. Joe Orson nos invita a descubrir un universo personal, auténtico y cargado de matices folk y atmosféricos con tintes vanguardistas, donde se evoca la garra narrativa de Dylan, la poesía oscura de Nick Cave y los pasajes ambientales de Brian Eno. Este trabajo no es sólo un debut, sino una catarsis donde cada acorde parece respirar el salitre y la introspección de las calas mallorquinas.

En esta carta de presentación, Orson consolida un estilo propio donde la sensibilidad y la cuidada producción de Toni Salvà en Diorama Studios se fusionan para ofrecer un sonido honesto y necesario. A través de capas de guitarras etéreas y una voz que se quiebra y se eleva con igual maestría, el artista logra transformar la melancolía cotidiana en algo luminoso y extraordinario.

Sábado 25 de abril a las 12 horas Lugar: Teatre d’Alaró, 15 euros anticipada en notikumi.

De Brassens a Miquel Pujadó, un recital para sonreír y pensar

Humor i anarquia es el título de un espectáculo, irónico y lúcido, para sonreír y pensar, para inquietar y disfrutar, para evocar y soñar en torno a las canciones de Georges Brassens (1921-1981) traducidas con excelencia al catalán e interpretadas por Miquel Pujadó. Este cantautor y escritor, especializado en la Cançó, lleva en los escenarios desde los años 70 y este domingo se subirá al de La Fornal de Manacor para dar voz autor de La mala reputación y otras tantas grandes composiciones.

Brassens, nacido en 1921 en Sète (Francia), fue un relevante poeta a quien en 1967 concedieron el Premio Nacional de la Academia de Francia, aunque él se definía como un artesano de la poesía. Debutó en 1953, mal vestido, con sombrero y una guitarra, y embistió con una canción de ataque, La mala reputación, que escandalizó a muchos, algo que repetiría con Pauvre Martin, considerada por Jean Paul Sartre como la composición más revolucionaria. Más de medio siglo después de su irrupción en la escena, Brassens, el mejor poeta francés según Gabriel Garcia Márquez, continúa siendo un antídoto contra la estupidez y el fanatismo, y un autor más actual que nunca.

Miquel Pujadó / .

El recital de La Fornal estará centrado en un triple CD, con 71 canciones de Brassens, traducidas al catalán e interpretadas por Pujadó, con algunas colaboraciones de otros cantantes como Núria Feliu, Guillermina Motta, Jaume Arnella, Quintín Cabrera, Pere Tàpias, Josep Tero, Maria Josep Villaroya, Manel Camp o Raphel Pherrer con La marxa nupcial. La presentación incluirá comentarios sobre la vida y la obra del cantante occitano.

Al margen de La mala reputació, el citado cedé, de escucha recomendada, incluye temas muy conocidos como El goril·la, Pobre Martí, La bona Margot, Dins l’aigua de la font més clara y otras que serán todo un descubrimiento para muchos como El net d’Èdip, El petit flautista o L’escèptic. Humor i anarquia, el recital, se alimenta de los álbumes La mala herba (1992), Els companys primer (1993), El temps no té cap importància (2003) y Brassens, llum i ombra (2013).

Domingo 26 de abril a las 19 horas Lugar: Sala La Fornal, Carrer de les Coves dels Hams, 4, 07500 Manacor.

Union Metal Fest, con el último disco de Taifa, ‘Herejías sonoras’

La Factoria de So de Santa Maria es el escenario del Union Metal Fest, que tendrá lugar en la Factoria de So de Santa Maria este sábado, y en el que serán protagonistas tres grupos: Eveth, con su característico power metal; Oeste, con su poderoso heavy metal; y Taifa. Este último presentará su disco Herejías sonoras, el mejor en su carrera, en palabras de su líder y compositor, Luis Massot, uno de los primeros heavies que dio la ciudad de Palma hace ya un tiempo.

Sábado 25 de abril a las 20h Lugar: Factoria de So de Santa Maria, taquilla 15 euros.

Dos jóvenes talentos de la lírica, nueva entrega del FestMusic

Apoyar a jóvenes talentos y a intérpretes y compositores emergentes forma parte del ADN fundacional del Festival FestMusic Mallorca, un objetivo que se cumplirá con una gala lírica protagonizada por la soprano catalana Tània Matas y el barítono mallorquín Marc Bauzà. Ambos cantantes actuarán en la Sala de Armas de Can Vivot acompañados al piano por Alejando Calafat. Interpretarán arias, oratorios, canciones y dúos de un repertorio amplio que recorre varios estilos y épocas.

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Sábado 25 de abril a las 19 horas Lugar: Can Vivot, Palma.

Recital de Dina Nedéltcheva

La octava edición del festival MallorcÒpera ofrece este viernes día 24, a partir de las 20 horas en la Església de Sant Felip Neri de Palma, un concierto en conmemoración de los 150 años de la muerte de George Sand. Su protagonista es la pianista búlgara Dina Nedéltcheva, ganadora de múltiples concursos internacionales, quien ejecutará obras de Clara Schumann, Maria Szymanowska, Chopin y Cecile Chaminade.