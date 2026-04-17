David Cabot y Protex, dos conciertos a los que hay que ir este viernes en Palma

El mallorquín David Cabot y el grupo norirlandés Protex protagonizan este viernes dos conciertos recomendados por Diario de Mallorca.

Protex, power pop y punk venidos de Irlanda del Norte

Formada en 1978, Protex fueron pioneros del Belfast Punk Movement, aunque su música se acerca incluso más al terreno (power) pop, género muy querido entre un sector del colectivo RUDY sessions, organizador de este concierto.

Firmados con el ahora legendario sello Good Vibrations, su lanzamiento debut Don’t Ring Me Up recibió excelentes críticas y gozó de amplia difusión en Radio 1. Rápidamente llamaron la atención de Rough Trade Records, quien relanzó la canción con gran éxito. Esto, a su vez, llevó a la banda a firmar con Polydor Records, quien lanzó el sencillo I Can’t Cope, seguido de I Can Only Dream.

En 1979, la banda salió de tour con los Boomtown Rats antes de embarcarse en dos extensas giras propias por Estados Unidos y Canadá a principios de los años 80.

Se grabó un álbum con el legendario productor Chas Chandler (Hendrix, The Animals, Slade), sin embargo, la banda no estaba contenta con el resultado y después del lanzamiento banda y sello se separaron.

En 2010, Sing Sing Records de Nueva York localizó las grabaciones de Polydor y lanzó el álbum Strange Obsessions en vinilo, lo que despertó un renovado interés en la banda.

Los fundadores Aidan Murtagh y Dave McMaster reformaron la banda y siguieron shows en Europa y Japón, antes de que el grupo fuera invitado a hacer lo que se convirtió en la primera de muchas apariciones en el festival SXSW de Austin.

En 2017, Protex lanzó el álbum Tightrope en Bachelor Records y continuó de gira por los EE. UU. y Europa hasta la pandemia. Con la pausa forzada de la gira, la banda se concentró en el trabajo de estudio.

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Viernes 17 de abril a las 22.00h Lugar: La Movida, en Palma, entradas anticipadas en la tienda Mais Vinilo.

David Cabot presenta su disco ‘Collage’ en el Xesc Forteza

El cantautor mallorquín David Cabot presenta las canciones de su disco Collage con su banda al completo. Un álbum que oscila entre la canción de autor y un pop más actual, con bases de sintetizadores y la guitarra característica de Cabot apoyando cada tema. Se quiere contribuir a difundir la creación y cultura musical que se hace en Mallorca, en este caso, por un joven compositor mallorquín. Con artistas invitados y dirigido a todos los públicos.

David Cabot / .