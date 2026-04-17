Cap Rocat, Musica Boscareccia y Pollença Fest, tres grandes citas musicales de este finde en Mallorca

El ciclo de Primavera del Festival Cap Rocat y el Pollença Fest se celebran este finde en Mallorca, dos citas musicales distintas pero con un cartel de altura que no puedes perderte.

Violines para la primavera del Festival Cap Rocat

Los violinistas Francisco Fullana, Nina Heidenreich & Friends, junto a Eszter Haffner, Hanga Fehér, Antonia Straka y Llorenç Rosal, inauguran el ciclo Primavera del Festival Cap Rocat, con entradas agotadas

La velada tendrá lugar en el salón de conciertos de la fortaleza del Hotel Cap Rocat, un enclave único frente al mar que, desde la creación del festival en 2021, se ha consolidado como uno de los espacios culturales más singulares del Mediterráneo. En un formato íntimo que favorece la cercanía entre intérpretes y público, esta nueva propuesta en colaboración con Mallorca me suena amplía la oferta artística del festival más allá de su programación estival.

El concierto ha generado una gran expectación, y las localidades se encuentran agotadas desde hace días, confirmando el interés del público por una cita que reúne a destacados músicos del panorama internacional en torno al proyecto Fullana and Friends, una iniciativa que pone en valor la excelencia interpretativa y el diálogo artístico en el ámbito de la música de cámara.

El programa se articula en torno a tres grandes obras que recorren distintas estéticas y momentos clave de la música para cuerda: el Cuarteto de cuerda nº 62 en Do mayor, Op. 76 nº 3 ‘Emperador’ de Joseph Haydn, una de las obras culminantes del repertorio clásico; Asturias (Leyenda) de Isaac Albéniz en versión para violín solo; y Souvenir de Florence, Op. 70 de Piotr Ilich Chaikovski.

Sábado 18 de abril a las 19 horas Lugar: Hotel Cap Rocat, Carretera d’enderrocat, s/n, 07609 Cala Blava-Llucmajor.

Musica Boscareccia viaja a la Alemania del siglo XVII

El ensemble Musica Boscareccia, creado por la soprano Alicia Amo y el violinista Andoni Mercero, ofrece este viernes en Binissalem un concierto centrado en la música alemana del siglo XVII, en el que además de los dos citados instrumentistas también participarán Kepa Artetxe (violín), Xisco Aguiló (violone) y Asís Márquez (órgano).

Esta aplaudida formación, que toma su nombre de la colección de canciones publicada por Johann Hermann Schein en Leipzig en 1621 (Musica Boscareccia – música del bosque- o Wald Liederlein -cancioncillas del bosque-), se dedica principalmente a la interpretación del repertorio vocal camerístico de los siglos XVII y XVIII, desde la canción a una voz con bajo continuo hasta las cantatas con acompañamiento instrumental. Se trata por tanto de un repertorio amplísimo y extraordinariamente variado que aún encierra muchas composiciones poco conocidas por el gran público, obras inéditas y piezas que todavía esperan a ser redescubiertas.

Los miembros que integran Musica Boscareccia colaboran regularmente con algunas de las principales agrupaciones barrocas del panorama musical español e internacional y su actividad concertística les lleva a participar asiduamente en los más importantes festivales de música y salas de concierto: Festival Internacional de Santander, el Festival de Música Antigua de Casalarreina, la Semana de Música Antigua de Álava, el Festival de Órgano de León, la temporada de la orquesta Barroca de Sevilla, el Festival de Música Española de Cádiz, el ciclo Salamanca Barroca, el ciclo Cultural Cordón de Burgos y un largo etcétera.

Su primer CD, Dulce azento, está dedicado a un importante proyecto de recuperación de patrimonio musical, al rescatar del Archivo de la Capilla Real de Madrid cuatro cantadas de cámara inéditas compuestas por Francesco Corselli. Incluye además la primera grabación de tres sonatas para violín y bajo del mismo autor. Recientemente Musica Boscareccia ha llevado a cabo la grabación de un segundo cedé, Sognando son felice, dedicado íntegramente a Domenico Scarlatti.

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Viernes 17 de abril a las 20 horas Lugar: Església Parroquial Santa Maria de Robines, Binissalem.

The Tyets, Òrbita 90 y Xanguito, en el Pollença Fest

Llegó la hora del Pollença Fest, con el que Mallorca abre la temporada de grandes conciertos, y lo hace con tres grandes nombres, los de The Tyets, Xanguito y Òrbita 90, en el antiguo campo de fútbol de Ca n’Escarrinxo. El de The Tyets será el único concierto en la isla que den este año. Xanguito, por su parte, estrenará algún tema nuevo, quizá Me pica es cor. Y Òrbita 90 se llevarán también los aplausos, por aquello de actuar en casa. Se espera la afluencia de 3.500 espectadores.

Xanguito, durante una actuación en Palma / MANU MIELNIEZUK