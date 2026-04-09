Sean Yseult de White Zombie y otras citas de este finde en Mallorca

Un nombre internacional de altura, el de White Zombie, y otro de alcance nacional, Psiconautas, protagonizan un fin de semana cargado de citas sonoras, también con episodios opertísticos, como el de Carmina Burana, y de música clásica, caso del IV Festival Joan Ordinas Tous. La oferta se completa con una nueva edición del Tropicana Dreams.

En el ojo de Spencer Ostrander y Sean Yseult de White Zombie

Un sábado para colgarse la cámara y dejarse llevar, no solo por las imágenes de dos exposiciones que hablan por sí solas y que respiran música en ambos casos. Spencer Ostrander, yerno de Paul Auster y Siri Hustvedt, presentará en exclusiva su nueva serie de fotografías llamada The Family, unas instantáneas sacadas en España, en la que también se incluye Mallorca, durante las giras de su esposa Sophie Auster. Por su parte, Sean Yseult, bajista y fundadora del enérgico grupo White Zombie, aterriza en la isla con su muestra They All Axed For You, imágenes oníricas con fotomontajes en espacios de Nueva Orleans. La cita, en Can Gelabert (Binissalem) se completará con Skiá-Graphé, de Martí Llorens y Rebeca Mutell. La inauguración, este sábado al mediodía, tendrá banda sonora, con un DJ entregado a brincar al son de Ramones, los Exploited, Neil Young, Dylan, Bowie, los Clash, Marley, Bonet de San Pedro y otros astros del universo sonoro.

Ostrander e Yseult se instalarán en Can Gelabert en una Primavera fotográfica que se prolongará hasta el 25 de mayo. El primero, exhibirá una serie de fotografías tomadas durante sus recientes giras por España acompañando a su mujer, la cantante Sophie Auster, y su hijo Miles, que en aquel momento tenía apenas diez meses. La segunda, icono del rock más poderoso, artista que se graduó en la prestigiosa escuela Parsons de NY, y en cuyas aulasconoció a Rob Zombie, con el que fundó y triunfó en los 90 con la banda White Zombie, colgará una serie de instantáneas en blanco y negro tomadas en Nueva Orleans.

Sábado 11 de abril a las 12 horas Lugar: Can Gelabert (Binissalem). Gratuito.

Psiconautas se lanza a la ‘Jungla’, su esperado disco

«Nunca se alcanza a saber lo que una canción te puede dar», pero lo que sí está escrito es que el esperado nuevo disco de Psiconautas está llamado a ser una de las joyas musicales de 2026. El proyecto que lidera Alberto Vizcaíno se ha levantado desde una ilusión desbordante que ha contagiado a auténticas primeras espadas de la escena sonora, desde los hermanos Auserón, Luis y Santiago, a la hija de Kevin Ayers, Galen, o nuestro Lorenzo Santamaria, por citar solo algunos nombres. Y eso, cuando uno escucha sus nueve canciones, frescas y luminosas, ideal para dar sentido a esas horas muertas que todos tenemos, ejecutadas desde el corazón, desde la autenticidad, se nota, vaya si se nota. Jungla, que así se llama el tercer trabajo de esta banda mallorquina que inició su andadura en 2017, te traspasa desde la primera escucha, deja en el oyente un impacto profundo, e invita a reflexionar sobre el amor y el desamor, la conciencia y la espiritualidad, gracias unos textos con una alta carga poética.

Escuchar a Luis Auserón en cortes como Una canción o El Extraterrestre estremece, te sacude por dentro, ¡qué profundidad en la interpretación! Por cierto, Psiconautas puede presumir de un hito: haber logrado reunir a los dos hermanos que saltaron a la fama con Radio Futura en un disco que no firman ellos. Siempre generoso, Luis sigue a Psiconautas desde su parto, y Santiago, para sorpresa de los mallorquines, ha querido participar de esta fiesta sonora aportando su voz y su saber. Al igual que Annie B Sweet. Un lujazo.

Sentimental, con ese canto suave que le caracteriza, como si de un crooner se tratara, Alberto Vizcaíno ejerce de conductor de unas canciones que alivian el dolor (En un balcón), te serenan y te elevan (Corazón de arena, con ese teclado tan dylaniano) o te hacen encontrar la paz (Jungla sin corazón). Hay temas que incluso desprenden olores, como Las mujeres de la lluvia, que huele a romero y te balancea haciendo que sucumbas ante la voz y el carisma que desprende Galen Ayers.

Como una peli de Berlanga, Jungla es un disco muy coral, con una lista extensa de colaboradores, algunos de ellos nombres propios de nuestra música. Este viernes, al fin, se podrá escuchar en directo. Atentos, que habrá sorpresas.

Viernes 10 de abril a las 19 horas Lugar: Teatre Xesc Forteza a las 20h.

‘Carmina Burana’ abre el VIII Festival Mallorcòpera

El VIII Festival Mallorcòpera arranca este finde. Por delante, 16 conciertos con 21 itinerancias que combinan grandes títulos del repertorio clásico, recitales vocales y propuestas escénicas en diálogo con el entorno. El estreno tendrá como protagonista una de las obras más emblemáticas del repertorio coral, Carmina Burana de Carl Orff. Se podrá escuchar el viernes en Campos y el sábado en Cala Millor.

'Carmina Burana' / .

Viernes 10 y sábado 11 Lugar: Viernes, en la parroquia de Sant Julià de Campos, 20h; y el sábado, en el Auditori sa Màniga, 20.30.

Santa Margalida celebra el IV Festival Joan Ordinas Tous

Llega la cuarta edición del Festival Joan Ordinas Tous, en Santa Margalida. Las esculturas del artista Guillem Crespí Alemany, instrumentos musicales que toman vida, darán la bienvenida al público este viernes, en la presentación del ciclo. El sábado actuará Alban Trio, formado por José M. Álvarez, Víctor de la Rosa y Enrique B. de Quirós, que interpretarán obras de Arutiunian, Kchachaturian, Milhaud y Piazzolla. Próximas citas: días 18, con Acadèmia 1830 y 25, con Aram 6tet.

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Festival Joan Ordinas Tous / .

Viernes y sábado a las 20 horas Lugar: Auditori de Santa Margalida, plaça de s’Abeurador, 4.

Tropicana Dreams: talleres, música y exposiciones

La quinta edición del Tropicana Dreams, encuentro dedicado a la autoedición gráfica y sonora, se celebra este sábado y domingo en el Claustre de Sant Domingo de Inca. De la jornada sabatina destacar una presentación, la de Sedienta, de Paula Guerrero (13h) y un concierto, el de Sweet Poo Smell (20h). El domingo no hay que perderse a Comando Macumba (13.30h). Habrá talleres, exposiciones durante todo el festival.

Tropicana Dreams / .