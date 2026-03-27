Cuatro grandes conciertos y un festival para este fin de semana en Palma

Diario de Mallorca te recomienda cuatro grandes conciertos para este finde en Palma y un festival, el Mallorca On Season Fest, que arranca hoy en el Parc de la Mar y se prolongará hasta el domingo, con entrada gratuita.

Tres días de conciertos y DJ’s con el Mallorca On Season Fest

Palma vuelve a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la música con una nueva edición del Mallorca On Season Fest 2026, que se celebrará desde este viernes hasta el domingo en el Parc de la Mar. Durante tres días, el festival ofrecerá una programación que combinará música en directo, sesiones de DJs de diferentes estilos musicales y diversos food trucks de comida y bebida. La entrada será gratuita y abierta a todos los públicos.

El festival está organizado por Lomusic, con la ayuda de Kaelum, y cuenta con el apoyo institucional del Ajuntament de Palma, el Govern de les Illes Balears y el Institut d’Estudis Baleàrics. Además, colaboran Iberia Express, Puro, Tres Glops, Music Lover, Estrella Galicia, Bodegas Túnel, Pernod Ricard, Coca-Cola, Puro Hotels, Globales, Fibwi y Diario de Mallorca, sumándose a una iniciativa que busca seguir impulsando la cultura y la música en la isla.

La programación comenzará hoy con ‘El Gran Sarao’, una jornada marcada por un ambiente festivo y desenfadado, con música urbana, reguetón y un estilo más comercial pensado para inaugurar el festival con una gran fiesta al aire libre.

El sábado continuará con la esencia propia del On Season, apostando por un sonido más cercano al pop y al indie, con actuaciones de música en directo de artistas de la talla de Sexy Zebras y Sobrezero, y sesiones que reunirán al público en un estilo musical fresco y actual.

La programación se cerrará el domingo con una doble propuesta. Por la mañana se celebrará el On Season Vermut Day, un espacio pensado para disfrutar del domingo con música, gastronomía y diferentes zonas dedicadas al vermut en un ambiente relajado y social.

Por la tarde llegará el cierre del festival con una gran fiesta organizada junto a Yugen, que traerá una selección de DJs de música electrónica con un enfoque más cercano al techno, poniendo el broche final a tres días de celebración musical.

Con esta nueva edición, el Mallorca On Season Fest reafirma su apuesta por ofrecer una programación diversa, abierta y pensada para distintos públicos.

Viernes, sábado y domingo Lugar: Parc de la Mar, entrada libre.

Tomeu Penya repasa sus mejores temas con ‘Íntim’

El cantante y compositor Tomeu Penya, uno de los músicos más queridos en Mallorca, ofrece este sábado un concierto acústico en el Rívoli. Un recital, bajo el título de Íntim, en el que repasará algunos de sus mejores temas de manera cercana, en soledad sobre el escenario, únicamente armado con su guitarra. Esta actuación llega al margen de una gira con la que celebra 45 años de trayectoria, con paradas importantes como la del Festival Barnasants, en Igualada, con todas las entradas agotadas.

Sábado 28 de marzo a las 20 horas Lugar: Cine Rívoli, Palma.

Lorenzo Santamaría, el cantante que nunca falla

Lorenzo Santamaría regresa a Mallorca por tercera vez en los últimos tres años, y lo hace con una gira que arrancó como de Despedida y que se ha convertido en Infinita. Buenos tiempos para un artista que se ha ganado el corazón de su público a base de talento, entrega y tesón.

«La ilusión con la que vivo cada concierto es la misma que la de la primera cita». Lorenzo Santamaría, Llorenç para sus amistades, se subirá al escenario del Auditorium este domingo, a partir de las 18.30 horas, para interpretar las canciones que le llevaron al éxito: Para que no me olvides, Si tú fueras mi mujer, Bailemos, Noches de blanco satén, Por ese amor, Tú y yo, Te quiero a ti, Te daré mi vida, Rosy… Le acompañarán dos invitados, cuyos nombres prefiere no desvelar.

«¡Estás loco! ¿Por qué te retiras?», le dicen muchos de sus seguidores tras los conciertos que ha ofrecido en su denominada Gira de despedida. «Yo seguiré hasta que pueda, y de momento me encuentro bien», aclara el popular intérprete.

«La gente que venga este domingo al Auditorum podrá escuchar lo del año pasado, pero mejorado. El público viene a escuchar las canciones que ellos recuerdan, no buscan nada nuevo, así que no se perderán las diez u once canciones que siempre les transportan a su juventud. ¿A quién no le gusta escuchar los temas de su juventud? Yo aun escucho a The Doors», comenta Santamaría.

El músico mallorquín llega a Palma tras actuar en Lleida y Madrid, y tras su concierto en Mallorca proseguirá con su gira por La Nucía (Valencia), Mérida y Cáceres.

Lorenzo Santamaría / .

Domingo 29 de marzo a las 18.30h Lugar: Auditorium de Palma.

El esperado reencuentro de Daniel y la Quartet de Baño

Daniel celebra sus 35 años de carrera con el reencuentro de la aplaudida banda que le dio la fama: La Quartet. El curtido cantante actúa hoy y mañana en La Movida, con el cartel de «entradas agotadas», y arropado por sus fieles escuderos Toni Pastor a las guitarras y laúd, Pep Estrada al bajo, Diego Ferral a la batería y Pep Lluís García a la percusión. Sonarán más de 20 canciones, entre ellas éxitos como La muerte del hombre cucaracha o El diablo en persona.

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Daniel y la Quartet de Baño Band / B. Ramon

Viernes 27 y sábado 28 Lugar: La Movida Café Concierto, Palma.

Rachid B y Miquel Serra, en el Estudi General Lul·lià

Expectación para ver y escuchar a Rachid B, músico marroquí residente en España que gracias a su disco El Ghorba se convirtió el año pasado en un auténtico fenómeno musical. Un álbum íntimo y profundamente emotivo que aborda la experiencia del desarraigo y la identidad migrante con una mezcla de folk, blues y texturas electrónicas sutiles. Fue uno de los trabajos más elogiados por la crítica especializada. Le acompañará Miquel Serra.