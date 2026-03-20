Paquito D'Rivera y el homenaje a Joan Ramon Bonet, con Serrat y muchos más, las citas musicales de este finde

Si hay dos citas musicales este fin de semana en Mallorca estas pasan por el Auditorium de Palma y el Teatre Principal d'Inca. En el primero actúa una leyenda de la música latina, Paquito D'Rivera; y en el segundo se rinde homenaje al que fuera integrante de Els Setze Jutges, Joan Ramon Bonet, con la participación de destacadas figuras, como Serrat, Maria del Mar Bonet o Antoni Parera Fons.

Paquito D’Rivera, la exquisita fusión del jazz con otras músicas

Paquito D’Rivera, leyenda viva de la música cubana y del jazz latino, con 18 premios Grammy en su haber, regresa a Mallorca. El saxofonista y clarinetista de La Habana actúa este viernes en el Auditorium de Palma, junto al pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde, con quienes ofrecerá una exquisita fusión de jazz, bolero, música cubana y brasileña.

Paquito D’Rivera, que ya actuó en Mallorca en el 2000, 2002 y 2005, en todas las ocasiones con un éxito de convocatoria, es un apasionado del jazz y la música clásica, la música brasileña, la rumba, los tangos y otros lenguajes sonoros, y uno de los principales objetivos de su trabajo es convertirlos todos en un todo integral.

Durante dos años, D’Rivera dirigió la Orquesta Cubana de Música Moderna y fue uno de los fundadores, junto con Chucho y Oscar Valdés, de la famosa banda Irakere, que se distinguió por su explosiva e innovadora fusión de jazz, rock, música clásica y tradicional cubana.

Su extensa discografía incluye más de 40 álbumes en solitario . En 1988, Paquito D’Rivera fue miembro fundador de la United Nation Orchestra, una orquesta de 15 músicos organizada por Dizzy Gillespie para fusionar influencias latinas y caribeñas con el jazz con la que ganó un Grammy en 1991. Como productor, Paquito se enorgullece de haber grabado a Bebo Valdés —exiliado en Suecia desde 1960— en 1994, tras más de tres décadas alejado de los estudios de grabación. El álbum Bebo Rides Again fue un gran impulso para que ‘Caballón’ volviera a los escenarios.

Viernes 20 de marzo a las 20.30h Lugar: Auditorium de Palma.

Joan Ramon Bonet, homenaje entre amigos ilustres

Joan Ramon Bonet, uno de los históricos integrantes de Els Setze Jutges y quien introdujo a su hermana Maria del Mar Bonet en la Cançó —además de ser un reconocido fotógrafo—, recibirá este sábado un sentido homenaje en el Teatre Principal d’Inca, organizador de esta velada junto al ciclo BarnaSants.

«El acto quiere reivindicar su bello cancionero propio, así como la dimensión global del autor, que se completa con su reconocida trayectoria como fotógrafo», apuntan desde el Principal d’Inca.

El homenaje se anuncia cargado de emoción, recuerdos y nostalgia, y también como un espacio de reencuentro, ya que en él participarán figuras como Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet y Antoni Parera Fons, e intervendrán, entre otros, Pere Sánchez, Damià Pons, Francina Armengol, Fanny Tur, Miquel Àngel Sancho, Toni Pastor, Meritxell Gené, Miquel Gil o Benjamí Salom. La supervisión musical correrá a cargo de Borja Penalva.

Joan Ramon Bonet / MANU MIELNIEZUK

Además de ser una de las voces pioneras de la Nova Cançó, Joan Ramon Bonet fue el primer artista balear en formar parte del colectivo Els Setze Jutges. Su formación y experiencia en la marina le marcó profundamente en su obra musical, donde el mar se convierte en metáfora de libertad, amor y aventura. En los años 60 se instaló en Barcelona, donde grabó canciones emblemáticas como L’amor perdut. Su trayectoria musical, breve pero intensa, le situó como una figura clave del movimiento y fue también determinante en la incorporación de su hermana Maria del Mar Bonet a la Cançó. Su obra musical ha sido reeditada en varios formatos y ha recibido distinciones como la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya.

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«Escucho música pero no participo de ella como intérprete. Para mí, la música ahora es un placer. La necesito a diario, como el viento, el aire o el mar rompiendo en la arena, que también es música fabulosa», confesó a este diario este apasionado de Jacques Brel y Georges Brassens en una de sus últimas entrevistas concedidas, en marzo de 2019, cuando fue galardonado con el Premi Enderrok d’Honor.