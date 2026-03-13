Los 6 conciertos a los que hay que ir en Mallorca este finde

Diario de Mallorca te recomienda seis conciertos para este fin de semana, en el que distintos lenguajes musicales se erigirán en protagonistas.

Sedaç presenta en directo su primer disco, ‘El batec de l’illa’

Sedaç, grupo nacido hace tres años en el que militan Manel Martorell (llaüt, mandola y arxillaüt) y Pere Joan Martorell (xeremies, flabiol y tamborino, flautes), acompañados de Joan Florit ‘Bessó’ (flautes, xeremies, flabiol), Miquel Jaume (bajo eléctrico), Miquel Femenies (batería) y Sebastià Llinares (teclados), presenta este domingo en Alcúdia, dentro del ciclo A cel obert, su primer disco, El batec de l’Illa, un cruce entre el folk, el rock y el jazz, con producción de Miquel Brunet.

Los integrantes de Sedaç / 83

Domingo 15 de marzo a las 12h Lugar: Auditori d’Alcúdia.

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba: mística y actitud

Si buscas sudar, vibrar y saltar con un directo que es pura electricidad, mística y actitud, lo tuyo pasa por Es Gremi, con Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. La banda sevillana, con cerca de diez años de vida, defiende la fusión del rock andaluz con la psicodelia, el flamenco y el rock progresivo. El grupo, que ha dejado huella en festivales de toda España, incluido el Mallorca Live, y ha traspasado fronteras, defenderá su último disco, Bolsa amarilla y piedra potente.

Sábado 14 de marzo a las 21h Lugar: Es Gremi, polígono Son Castelló, Palma.

Bomba X, un estallido de punk rock con certeros mensajes

Bomba X es una banda de punk rock mallorquina con base en Llubí. Entre sus filas encontramos a ex miembros de bandas locales como Disease, Quatermas, Bad Taste, Phogo, Aspirina Infantil, los ingleses Older Than Dirt o los argentinos Fun People, entre muchas otras. Este sábado presentan su segundo disco editado en formato vinilo 12” titulado Cero Coma junto a la banda de rock experimental F/E/A (Forces Elèctriques d’Andorra), los punk rockers Trimoni de Inca y The Brigade desde Palma.

Cero Coma se grabó en los estudios DST de Llubí y está editado por el sello Mallorquín 3 Caires Discos. Este segundo trabajo contiene nueve canciones en castellano y una más en mallorquín. El resultado es un efectivo punk-rock con certeros mensajes 100% coreables para compartir con tus colegas de camino a vuestra próxima acción. Y es que quienes gustamos de las viejas influencias estamos de enhorabuena con esta colección de pildorazos que beben directamente de las fuentes sagradas donde los clásicos nos dejaron refrescantes álbumes para escuchar de principio a fin y con los que saciar esa sed por descubrir el último disco del momento.

Bomba X / .

Sus integrantes han pasado por algunas inolvidables bandas como Fun People, Oi! The Arrase o Aspirina Infantil. Un urgente artefacto cargado de audaces riffs, una sólida y contundente base rítmica junto a un mensaje que cae como una bomba, dejando una adictiva polvareda de melodías con gancho capaz de acabar con la idea que los más escépticos tienen sobre este género.

Sábado 14 de marzo a las 21,30h Lugar: Factoria de So, Santa Maria.

Anna Andreu, una voz poderosa, solemne e imprescindible

La cantante, guitarrista y compositora Anna Andreu (Sant Quirze del Vallès, 1988), una voz imprescindible del panorama musical catalán, capaz de convertir lo mínimo y frágil en poderoso y solemne a través de fábulas, poesía y un tono fino y evocador, actúa esta tarde en la plaça del Rector, en Manacor.

El último disco de Anna Andreu, cantante pop-folk que no deja de ganar público, lleva por título Vigília, lo publicó el pasado año y consta de ocho canciones editadas por el sello Hidden Track de Barcelona. Un cancionero que explora los conceptos de la tensión nocturna, la vigilia, la espera latente previa a un evento importante, los pensamientos antes del sueño y una oscuridad paradójicamente radiante, que permite entenderlo todo con claridad.

Anna Andreu debutó en solitario en 2020 con Els Mals Costums, un disco de calidad incontestable que apareció en el momento exacto y que la situó en un lugar privilegiado dentro del pop de autor en catalán. En 2022 regresó de nuevo acompañada por Marina Arrufat para presentar La mida, su segundo disco, en el que no solo mantuvo intacto su particular encanto, sino que fue capaz de sumar elementos que lograron hacer florecer aún más sus canciones. Con La mida, consiguió colarse en varias listas de Lo mejor del año, pero también logró ganar el Premio de Música Popular de El Temps dels Arts, el Premio Enderrock al Mejor Disco de Canción de Autor y la nominación a Mejor Disco en Catalán en los Premios MIN. Durante 2023, Anna Andreu presentó tres sencillos fruto de todo lo vivido durante el año anterior. El primero de ellos, Quietud, logró ganar el premio Ramon Muntaner del Certamen Terra i Cultura. Con su inseparable batería (¡y violín!) y pareja, Marina Arrufat, estrenó en 2025 las canciones del citado Vigília.

Antes de lanzarse en solitario con Els mals costums, disco que contiene joyas como La Riuada, El desfici o el perfecto cierre que brinda con El que no som, Andreu mantuvo durante nueve años una alianza con Eduard Pagès, en el dúo Cálido Home.

Viernes 13 de marzo a las 20,30h Lugar: plaça del Rector, Manacor, gratuito.

María Terremoto y Mala Rodríguez, en el Teatre Principal

María Fernández Benítez, ‘María Terremoto’ y Mala Rodríguez, como artista invitada, protagonizan el quinto aniversario del Festival Paco de Lucía Mallorca, un gran concierto que tendrá lugar hoy en el Teatre Principal de Palma. «Los derechos de las mujeres en España están de puta madre, han ganado gracias al feminismo», declaró la Mala hace unos días en una entrevista publicada en Diario de Mallorca, con motivo del 25 aniversario de su Lujo ibérico.

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María Terremoto / -

Viernes 13 de marzo a las 20h Lugar: Teatre Principal de Palma

El Kanka y su exitosa fórmula de rumba, pop y canción de autor

El Kanka, uno de los músicos más aplaudidos de la escena española, vuelve a Mallorca con su inconfundible mezcla de humor, poesía y ritmo. El cantautor malagueño llega con un show lleno de energía, cercanía y buen rollo, donde repasa los temas más queridos de su carrera junto a nuevas canciones que invitan a cantar y sonreír. Con su estilo único, que fusiona rumba, pop y canción de autor, transforma cada concierto en una fiesta compartida con el público.