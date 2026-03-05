Júlia Colom, Grande Amore y el Quartet Dyna, los tres conciertos a los que hay que ir este finde en Mallorca

Llegado el fin de semana, Diario de Mallorca te propone tres grandes conciertos, los ofrecidos por Júlia Colom, el Quartet Dyna y Grande Amore.

El ‘Paradís’ de Júlia Colom llega al Auditori de Manacor

Júlia Colom presenta su último disco, Paradís, en Manacor. La cantante y compositora llega a este concierto tras triunfar en Barcelona, Roma y Madrid. Sobre el escenario estará arropada por Martín Leiton y Marina Tomás Amado, a la guitarra, y por el batería Roger Calduch. «Quería hacer un disco donde, a diferencia de Miramar, toda la composición es mía, salvo en una canción. Y luego quería hacer un disco que, si me lo ponía en casa, me encantara», ha confesado a este diario.

Sábado 7 de marzo a las 19 horas Lugar: Auditori de Manacor.

Grande Amore, contra el aburrimiento y el hartazgo

Los gallegos Grande Amore aterrizan este viernes en el Club Mutante de Palma para demostrar sus habilidades con el pop, el rock and roll y el techno de los 80, y para cantarle a la fiesta y al amor. Autores de éxitos como Esta cruz, Perdón por ser tan sexy y Todo o nada, la suya es una propuesta para sacarnos del aburrimiento y del hartazgo por los tiempos que nos tocó vivir. Empezaron siendo el proyecto en solitario de Nuno Pico y con el segundo disco, II (2023) se consolidó como una banda a tres, con las incorporaciones de Maríagrep y Clara Redondo.

«Cuando escuché por primera vez a Grande Amore, en 2021, pensé que era una de las mejores cosas que le había pasado a la música. Cuatro años y tres discos después, lo sostengo y añado: es lo más transgresor, original y, sobre todo, diferente y arriesgado que hemos escuchado en mucho tiempo», ha dicho de este grupo la periodista Virginia Díaz, de Radio 3, uno de los medios que apoya a una banda que no deja de ganar adeptos.

En 2024 Grande Amore se hizo con el premio MIN al mejor álbum en gallego y llevó a cabo una gira por toda la geografía nacional. Desde entonces los conciertos no han parado y le han llevado incluso a cruzar el charco. Además, Grande Amore publicó III, su esperado tercer trabajo, y todo saltó por los aires.

Dicen quienes les han escuchado en directo que son el grupo más ruidoso de su generación. Guitarra, ritmo y voz. Todo tan roto como sea posible.

Viernes 6 de marzo desde las 20h Lugar: Club Mutante, Palma, con Agentes Especialitos y una after party con Rick Spun y Alfabetagama.

El Quartet Dyna abre una nueva edición del FestMusic Mallorca

Cuatro mujeres intérpretes, las integrantes del Quartet Dyna, y obra de dos compositoras, Fanny Mendelssohn y Florence Price, abrirán la nueva programación del FestMusica Mallorca en un convento de monjas de clausura, el de la Purísima Concepción de Palma. El concierto, con el que el festival celebrará el Día Internacional de la Mujer, será este sábado, a las 19.00 horas.

Estrella Martínez, Laura Jover, Paola Ríos y Georgina Muntades crearon esta formación de cuerda en 2017, en el entorno del Conservatori Superior de Música del Liceu de Catalunya, y ligado al Festival Reafina de Badalona. Ambos festivales han firmado un acuerdo de colaboración e intercambio de artistas baleares y catalanes. Muntades, también directora de Reafina, explica el interés del Quartet Dyna por visibilizar la música de compositoras olvidadas por el canon oficial a pesar de su calidad artística, única forma de reescribir la historia de la música de «manera completa» para entender «el contexto en su conjunto».

El Quartet Dyna / .

«Fanny Mendelssohn fue una compositora alemana de principios del siglo XIX, en pleno romanticismo. En su obra vemos un lenguaje de intensidad expresiva y comunicación melódica muy reconocible en la época. En cambio, con Florence Price nos adentramos en los Estados Unidos del siglo XX. Su lenguaje es de una intensidad más contemporánea y con una clara influencia folclórica por sus raíces afrodescendientes. Son dos compositoras con muchas cosas que decir por su contexto y procedencia», explica Muntades.

«Para nosotras, las integrantes del Quartet Dyna, como intérpretes y como mujeres, es un honor interpretar su obra, visibilizar referentes femeninos de gran talento dentro de la historia de la música clásica, referentes que cuesta encontrar. Tratamos su obra con el mismo respeto y precisión que cualquier otra obra de reconocimiento público superior, y tenemos el honor de entender un poco más sobre estas voces invisibilizadas con el paso del tiempo. Nosotras disfrutamos sacando a la luz obras no tan programadas», añade.