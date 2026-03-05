'El fantasma de la ópera' y 'Esencia', con Juan Echanove, los reyes de la cartelera
En ‘Esencia’, Pierre y Cecil, dos viejos amigos, se reencuentran después de muchos años
Diario de Mallorca le recomienda no perderse Esencia, obra protagonizada por Juan Echanove. Tampoco El fantasma de la ópera, que ofrece sus últimas funciones en el Auditorium de Palma. Y hay más: L'ombra de l'alzina y un concierto de piano a cargo de Guillermo Castellano.
Concierto de piano de Guillermo Castellano en la Fundació March
El pianista Guillermo Castellano (Granada, 2004) ofrece un concierto cuyo programa incluye piezas de Beethoven, Schubert, Chopin y Robert Schumann. Ganador de varios premios en el XLIII Concurso Nacional de Piano Ciudad de Albacete 2024, comenzó sus estudios a los cinco años, en la Escuela de Música y Danza José Lidón de Béjar, Salamanca. Posee varios premios más de alcance nacional, y es uno de los pianistas más prometedores de su generación.
Viernes 6 de marzo a las 19.30h
Lugar: Palau March, Carrer Conquistador, número 13, Palma.
‘L’ombra de l’alzina’, en el Teatre del Mar
La compañía Teatre Nu ofrece una doble función matinal este domingo 8 de marzo en el Teatre del Mar, a las 12 y a las 13.15 horas. Lo hace con L’ombra de l’alzina, de Víctor Borràs, quien también dirige esta obra que interpreta una sola actriz: Maria Hervàs. Un espectáculo que nos habla de una encina que vivió cientos de años y que vio cómo el mundo cambiaba a su alrededor. También nos habla de Xata, una perra que cambió, un poco, el mundo.
Últimas funciones de ‘El fantasma de la ópera’
El musical más taquillero de la historia, El fantasma de la ópera, se despide de Palma este fin de semana. Esta obra, de gira por España desde el año pasado, mantiene la fidelidad y el espíritu original de una obra que está inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910 (Le Fantôme de L’Opéra) y en el espectáculo homónimo de Lloyd Webber y que cuenta la historia de un misterioso enmascarado que se enamora de una soprano.
Viernes, sábado y domingo
Lugar: Auditorium de Palma, viernes a las 17.30 y 21.30, sábado a las 17 y 21, y domingo a las 17 horas.
Una inteligente reflexión sobre la fe y la manipulación
Juan Echanove y Joaquín Climent se enfrentan a la verdad, tan escurridiza como peligrosa, en Esencia, una inteligente reflexión sobre la fe y la manipulación. Se trata de una de las obras más enigmáticas de Ignacio García May, un laberinto de percepciones donde la realidad se tambalea y se torna difusa. Una invitación a la reflexión y al cuestionamiento de nuestras propias certezas, una exploración sobre la realidad que nos rodea.
Sábado 7 de marzo a las 19h
Lugar: Teatre Principal de Palma, de 8 a 35 euros.
