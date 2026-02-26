'Qui dubta d'en Clint Eastwood?', 'El nom volgut' y 'El fantasma de la ópera', los reyes de la cartelera

De la cartelera de este finde destacan tres títulos: Qui dubta d’en Clint Eastwood?, El nom volgut y El fantasma de la ópera, uno de los musicales más populares de todos los tiempos.

‘El fantasma de la ópera’ se aloja en el Auditorium

Es el musical más taquillero de la historia y llega a Palma tras cautivar a más de 160 millones de espectadores de todo el mundo. El fantasma de la ópera, de gira por España desde el año pasado, mantiene la fidelidad y el espíritu original de una obra que está inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910 (Le Fantôme de L’Opéra) y en el espectáculo homónimo de Andrew Lloyd Webber y que cuenta la historia de un misterioso enmascarado que acecha bajo la Ópera de París y que se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, para lo que se dedicará a cultivar su extraordinario talento, empleando todos los tortuosos métodos a su alcance.

El elenco de El fantasma de la ópera, un ejercicio actoral que lo tiene todo, debilidad, maldad, vulnerabilidad, demonio, niño pequeño..., está encabezado por Daniel Diges, representante español en el Festival de Eurovisión de 2010 que ha protagonizado algunos de los mayores éxitos del género musical de nuestro país, como We will Rock you, High School Musical, Mamma Mia! o La Bella y la Bestia. Galardonado en 2008 con el Premio Gran Vía como actor revelación, Diges, que cuenta con cuatro discos en el mercado, estará acompañado en el escenario del Auditorium por Rubén López, Manu Pilas, Ana San Martín, Judith Tobella, Marta Pineda, Mario Corberán y Enrique R. del Portal, entre otros.

'El fantasma de la ópera' se instala en el Auditorium de Palma / B.RAMON

«Tras dos temporadas de éxito en Madrid y más de 300.000 espectadores, la versión española —la primera y única autorizada por Andrew Lloyd Webber e impulsada junto a Antonio Banderas— ha sido reconocida por su solvencia artística y su fidelidad al original», reclacó el pasado mes de noviembre Ángela Gudino, responsable del booking de la LetsGoCompany durante la presentación de este espectáculo en Palma.

El fantasma de la ópera cuenta con la dirección de Federico Bellone, la adaptación de la letra de Silvia Montesinos, el vestuario de Chiara Donato —reconocido con el Premio del Público Broadway World Spain— y la dirección musical de Julio Awad, recogida en esta gira por el compositor Miquel Tejada al frente de una orquesta integrada por catorce destacados músicos.

Del 27 de febrero al 8 de marzo Lugar: Auditorium de Palma, desde 32 euros.

‘El nom volgut’, de Pau Coya

El Teatre Principal de Palma sube a su escenario de la Sala Petita, este sábado a las 18 y a las 20 horas, la obra teatral El nom volgut, de Pau Coya (Palma, 1990), autor que ganó el IX Torneig de Dramatúrgia de les Illes Balears en 2023 y que se ha convertido en uno de los dramaturgos con más proyección del teatro en catalán. Con esta pieza, Coya habla de la infancia trans desde un prisma no muy habitual, el del autismo.

Un espacio de memoria viva en la Mallorca más auténtica

Produccions de Ferro estrena este finde un nuevo espectáculo dentro del ciclo Literactua de adaptación al teatro de obras literarias de autoras y autores de Balears y lo hace con la que ha sido la tercera incursión literaria del músico Miquel Serra. Se trata de Qui dubta d’en Clint Eastwood?, la adaptación teatral que el dramaturgo Xavi Núñez ha hecho de la obra Consolacions de Serra.

El estreno será en la Carpa del Teatre del Mar de Palma, donde se han programado tres funciones, de viernes a domingo. Posteriormente empezará una gira que llevará este espectáculo a Santa Margalida, Binissalem, Son Servera, Manacor, Montuïri, Port de Pollença y Santanyí.

Xavi Núñez cuenta que eligió Consolacions para llevarla al teatro siguiendo una especie de instinto. Escogió el libro de Miquel Serra «por su originalidad y mundo propio» y porque lo conectaba «con una verdad única y personal», tanto la del autor como la suya propia: «Me ofreció un vuelo teatral libre sin dejar de ser fiel a Miquel Serra, y en definitiva, eso es lo que hace un buen libro, hacerte viajar».

Noticias relacionadas

La obra se centra en tres amigos desde la juventud, Guillem, Clàudia e Ignasi, con unas vidas atravesadas por sueños, hechos y frustraciones. Un espacio de memoria viva en la Mallorca más auténtica, agonizante, tal vez. Porque, cómo dicen aquellos que cantan, los Antònia Font, «qui dubta d’en Clint Eastwood mirant el Gran Canyó del Colorado encenent-se un puret i guardant un secret?