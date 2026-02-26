Los 4 conciertos a los que hay que ir este finde en Mallorca

Si hay que destacar tres conciertos de este fin de semana en Palma, Diario de Mallorca te propone los de Xavibo en Es Gremi, Henteligens en sa Pobla, Cala Sang en Palma y SirJo Cocchi & Balta Bordoy en Can Lliro, en Manacor.

SirJo Cocchi & Balta Bordoy, noche de blues auténtico

Noche de blues, del auténtico, con SirJo Cocchi & Balta Bordoy en Can Lliro, en Manacor. Los dos músicos, grandes del género, estarán arropados por Pablo di Salvo al bajo y Pep Lluís García a la batería. Las entradas se pueden conseguir en ticketib.com.

The Blues Way es el proyecto que une a SirJo Cocchi y Balta Bordoy, y que ya ha despertado respuestas entusiastas tanto con sus actuaciones de dúo como en cuarteto. La voz dinámica de SirJo, el piano y el sonido crudo y auténtico de la guitarra de Balta se conectaron en su álbum debut Heads Up!, grabado en Barcelona. La grabación fue mezclada y masterizada por el reconocido productor y guitarrista noruego Kid Andersen y cuenta con los invitados especiales Vìctor Puertas en la armónica y Nil Mujal en el saxo tenor.

SirJo y Balta comenzaron a colaborar en Mallorca en 2016 y este proyecto es el fruto de la semilla que se plantó en la isla. Con más de 30 años como músico profesional a sus espaldas, Balta Bordoy está considerado un veterano experimentado de la escena del blues, habiéndose labrado una vida exitosa como un guitarrista altamente consumado y solicitado. Tiene su propio cuarteto en Barcelona, Balta Bordoy & The Bad Boys, y también un grupo en Mallorca, Los Peligrosos Gentlemen, con un par de CD’s en el mercado.

SirJo Cocchi, por su parte, ha flirteado con distintos lenguajes sonoros a lo largo de su trayectoria, como el rock, soul, pop, jazz y reggae, y ha viajado por varios lugares del mundo para actuar y grabar: desde el New Orleans Jazz Fest (donde grabó con el maestro de la harmónica Andy J. Forest) hasta varias apariciones en el festival más importante de Italia, el Umbria Jazz.

Sábado 28 de febrero a las 20h Lugar: Can Lliro. Carrer d’en Joan Lliteras, 42, Manacor.

Henteligens en sa Pobla, y Cala Sang, en la plaça de la Reina

Doble recomendación para este finde. Por un lado, Cala Sang, la superbanda mallorquina que reúne a integrantes de grupos como Cerebros Exprimidos, Crudos o NeoTokyo. Presentan en directo el vinilo Les aventures d’en Joanet ‘El Parado’, tras la escucha activa que ofrecieron la semana pasada en La Viniloteca. Henteligens, por su parte, es un grupo histórico del indie y actúa en una jornada en la que sonarán otras propuestas.

Henteligens, grupo indie del norte de Mallorca / AZERTUM

Sábado 28 de febrero Lugar: Cala Sang, a las 16h en la plaça de la Reina de Palma; y Henteligens, en sa Pobla (Taverneta), desde las 16.30h.

Xavibo regresa a Es Gremi con su gira ‘No te enamores’

Xavibo regresa a Palma, a Es Gremi, donde ya ha actuado en varias ocasiones, con No te enamores, título de su tercer álbum de estudio y de su actual gira. Un viaje por el amor, la presión social, la ruptura y la identidad que bebe del folk y el pop y que reconecta con el universo más vivo y honesto del músico mallorquín. En este concierto Xavibo repasará sus canciones más emblemáticas y presentará sus nuevos temas, acompañado por su banda habitual.