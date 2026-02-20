'Les aventures d'en Joanet 'El Parado'' y un concierto sinfónico dedicado al cine de animación

La Film Symphony Orchestra regresa a Palma, al Auditorium, con un nuevo trabajo, Toon Story. Es uno de los espectáculos recomendados por Diario de Mallorca para este finde, al igual que una escucha activa de un doble álbum inspirado en las ‘rondalles’ a cargo de CalaSang.

‘Les aventures d’en Joanet ‘El Parado’’ llegan a La Viniloteca

CalaSang, la súper banda mallorquina que ha publicado un doble álbum que lleva por título Les aventures d’en Joanet ‘El Parado’ y que está concebida como una ópera rock, se dará cita este sábado en La Viniloteca, espacio de referencia para los amantes del vino y el vinilo. No será un concierto sino una escucha activa de un álbum que tiende un puente entre la tradición oral y el rock.

La banda CalaSang está formada por músicos procedentes de grupos de renombre de la escena mallorquina: Crudos, Cerebros Exprimidos, Sexy Sadie, NeoTokyo, Doctor Martín Clavo, Orquídea o Los Bélmez, entre otros. Les aventures d’en Joanet ‘El Parado’ se adentran en un universo inspirado en las rondalles, poblado por seres mitológicos y reales, con un trasfondo de traiciones, muerte, amor y reconstrucción.

Las composiciones originales llevan la firma de Joan Jaume (Crudos), quien sentó las bases sonoras, el guion y la narrativa de una obra que parte de la canción tradicional Parado de Valldemossa.

El rock lisérgico, el pop, el funk, el blues y los sonidos de Nueva Orleans se conjugan en el doble vinilo con la música tradicional, un cruce abordado desde la naturalidad. «No es complicado porque muchas de las canciones tradicionales de Mallorca las conocemos todos, y el lenguaje del rock lo practicamos desde hace años. Es inevitable mantener cierto respeto, pero creo que nos ha quedado una mezcla bastante equilibrada entre los dos estilos», ha confesado Jaume en una entrevista a este diario.

Sábado 21 de febrero a las 18h Lugar: La Viniloteca, Carrer de l’Argenteria, 14, Palma.

Viaje sinfónico por las bandas sonoras del cine de animación

La Film Symphony Orchestra (FSO), la orquesta especializada en interpretar las mejores bandas sonoras de películas y series, regresa a Palma, al Auditorium, con su nuevo espectáculo, Toon Story.

La propuesta de este año, como claramente sugiere su nombre, es un homenaje a las mejores partituras del cine de animación, combinando la excelencia de la música sinfónica con una espectacular puesta en escena de luz y color, energía, didáctica, diversión y también sorpresas. Con la batuta de su carismático director, Constantino Martínez-Orts, la FSO invita a sumergirse en un viaje musical que repasa algunas de las mejores partituras de grandes compositores.

El espectáculo consta de un repertorio que recoge algunas de las bandas más reconocidas del género animado, con títulos como Toy Story, Shrek, Aladdin, Monstruos SA, Ice Age, Chicken Run, Tom y Jerry o Anastasia, entre otros. Una selección sin duda para todos los públicos y para todos los gustos.

Será, pues, un repaso de los referentes indiscutibles de la animación moderna y también de algunos clásicos de siempre, con una selección que van desde la emocionante composición de Alan Menken para La Bella y la Bestia, pasando por la mística de Pocahontas o la épica de El Rey León (ambas creaciones de Hans Zimmer), la poderosa melodía de John Powell en Cómo entrenar a tu dragón o la divertida intensidad de Kung Fu Panda (a cargo de los ya citados Hans Zimmer y John Powell). También habrá momentos para los amantes de la animación japonesa, como la magistral partitura de La princesa Mononoke del estudio Ghibli (de la mano de Joe Hisaishi), así como para los fans de la fantasía con Pesadilla antes de Navidad (de Danny Elfman) o la energía de los superhéroes con Los Increíbles concebida por Michael Giacchino.

Toon Story se anuncia como algo que es más que un concierto: una oportunidad única para revivir grandes historias y disfrutar de himnos como Hakuna Matata o Let it go interpretadas por una impresionante orquesta sinfónica con más de 70 artistas sobre el escenario (entre músicos y cantantes).