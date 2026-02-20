Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuatro conciertos recomendados para este finde en Mallorca

Grupos noveles y veteranos coinciden en un fin de semana marcado por el pop, la electrónica y el rock

Iseo &amp; Dodosound

Iseo & Dodosound / v

Gabi Rodas

Palma

Diario de Mallorca te recomienda cuatro conciertos para este fin de semana, que tendrán lugar en el Hard Rock Café, Auditorium de Palma, Es Gremi y el Café a 3 Bandas.

Iseo & Dodosound: electrónica, dub y emoción en Es Gremi

Tras casi dos años de gira internacional presentando En la tormenta, el grupo Iseo & Dodosound vuelve más afilado que nunca, cerrando un ciclo para abrir otro con el anuncio de su quinto álbum. Un disco compuesto en plena carretera, entre aeropuertos y escenarios, que empezó a revelarse con Volando, su primer single adelanto disponible desde el 7 de noviembre. Presentarán esta nueva etapa con un directo cargado de matices y atmósferas profundas.

Sábado 21 de febrero a las 21h

Lugar: Es Gremi, Polígono Son Castelló, Palma.

Joe Orson y su devoción por Dylan, Nick Cave y Brian Eno

El músico tarraconense afincado en la isla desde hace años Joe Orson, José María Serrano lejos de los escenarios, presenta este viernes en Palma su disco de debut, The Edge, seis canciones que beben del legado de Bob Dylan, Nick Cave y Brian Eno. Su esperado estreno discográfico consta de seis piezas que actuán como un puente emocional entre sus raíces peninsulares y el horizonte mediterráneo que ahora le rodea e inspira su obra.

Viernes 20 de febrero a las 21h

Lugar: Café a 3 Bandas, plaza de Barcelona, 20, Palma.

El grupo Niguiri presenta su primer EP, ‘Última planta’

La banda mallorquina Niguiri publica hoy su primer EP, titulado Última Planta. El disco ha sido grabado en el conocido estudio del productor mallorquín Jaume Gelabert, Tramuntana Estudis. El grupo, nacido en 2023 y compuesto por Cristian Inarejos (batería), Fonso Santos (bajo), Esteve Nicolau (guitarra) y Josep Sacarès (voz y guitarra), ya ha presentado hasta la fecha varios temas, como Diciembre del 89, Sin ti o La tormenta, entre otros.

Niguiri, grupo musical

Niguiri, grupo musical / .

Sábado 21 de febrero

Lugar: Hard Rock Café Mallorca, en Palma.

'Les aventures d'en Joanet 'El Parado'' y un concierto sinfónico dedicado al cine de animación

Baleares descarta pedir el catalán como requisito para los inmigrantes pero defiende que "es un valor a tener en cuenta" para su integración

Sanción pionera en Baleares contra la violencia en el fútbol: prohibido el acceso a los campos al presunto agresor en un partido juvenil en Mallorca

La FEBT alerta del sobrecoste por la insularidad tras una sentencia que obliga a pagar a conductores las horas en ferry

Cuatro conciertos recomendados para este finde en Mallorca

Detectan el virus de la enfermedad de Newcastle en aves silvestres en Calvià

