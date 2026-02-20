Cuatro conciertos recomendados para este finde en Mallorca

Diario de Mallorca te recomienda cuatro conciertos para este fin de semana, que tendrán lugar en el Hard Rock Café, Auditorium de Palma, Es Gremi y el Café a 3 Bandas.

Iseo & Dodosound: electrónica, dub y emoción en Es Gremi

Tras casi dos años de gira internacional presentando En la tormenta, el grupo Iseo & Dodosound vuelve más afilado que nunca, cerrando un ciclo para abrir otro con el anuncio de su quinto álbum. Un disco compuesto en plena carretera, entre aeropuertos y escenarios, que empezó a revelarse con Volando, su primer single adelanto disponible desde el 7 de noviembre. Presentarán esta nueva etapa con un directo cargado de matices y atmósferas profundas.

Sábado 21 de febrero a las 21h Lugar: Es Gremi, Polígono Son Castelló, Palma.

Joe Orson y su devoción por Dylan, Nick Cave y Brian Eno

El músico tarraconense afincado en la isla desde hace años Joe Orson, José María Serrano lejos de los escenarios, presenta este viernes en Palma su disco de debut, The Edge, seis canciones que beben del legado de Bob Dylan, Nick Cave y Brian Eno. Su esperado estreno discográfico consta de seis piezas que actuán como un puente emocional entre sus raíces peninsulares y el horizonte mediterráneo que ahora le rodea e inspira su obra.

Viernes 20 de febrero a las 21h Lugar: Café a 3 Bandas, plaza de Barcelona, 20, Palma.

El grupo Niguiri presenta su primer EP, ‘Última planta’

La banda mallorquina Niguiri publica hoy su primer EP, titulado Última Planta. El disco ha sido grabado en el conocido estudio del productor mallorquín Jaume Gelabert, Tramuntana Estudis. El grupo, nacido en 2023 y compuesto por Cristian Inarejos (batería), Fonso Santos (bajo), Esteve Nicolau (guitarra) y Josep Sacarès (voz y guitarra), ya ha presentado hasta la fecha varios temas, como Diciembre del 89, Sin ti o La tormenta, entre otros.

Niguiri, grupo musical / .