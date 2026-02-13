María Pagés, 'Idiotes i paparres' y 'Pruna', tres espectáculos para la cartelera de Palma

Paraíso de los negros es una coreografía flamenca de María Pagés inspirada en Poeta en Nueva York de Lorca y la novela homónima de Carl Van Vechten. La cartelera también incluye dos espectáculos recomendados: Idiotes i paparres, que conjuga sketchs, historias de humor y pequeños monólogos; y Pruna, que pone el foco en la palabra, el cuerpo y la poética como herramientas de reparación, escucha y visibilización.

‘Idiotes i paparres’, lo nuevo de Pometes Teatre llega al Trui

La nueva comedia de Miquel Fullana lleva por título Idiotes i paparres y se representa este domingo desde las 18 horas en el Trui Teatre. Este espectáculo de Pometes Teatre conjuga sketchs, historias de humor y pequeños monólogos donde dos actores y dos actrices dan vida a once personajes que tienen como objetivo demostrar al público el peligro psicológico que pueden correr las buenas personas si por algún motivo tienen que soportar a algún idiota o aun peor, a algún paparra.

Pometes Teatre / .

Domingo 15 de febrero a las 18h Lugar: Trui Teatre, Palma.

‘Pruna’, una mirada valiente sobre los abusos infantiles

El Teatre del Mar ofrece una mirada escénica valiente con Pruna, una propuesta escénica del Col·lectiu NINS que aborda la realidad de los abusos infantiles con sensibilidad y rigor. El espectáculo, escrito y dirigido por la dramaturga, directora escénica y productora Queralt Riera, pone el foco en la palabra, el cuerpo y la poética como herramientas de reparación, escucha y visibilización.

Pruna cuenta la historia de una niña —y también de una mujer— que vive con un secreto que duele y que cuesta decir. A partir de un relato íntimo que combina ficción y testimonios reales, la obra construye un cuento escénico que no busca el fácil impacto, sino la comprensión profunda de una realidad a menudo silenciada. Con música, objetos, luz y un trabajo cuidado con el títere, la pieza transita entre el dolor y la ternura.

La propuesta está interpretada por Laura Calvet y Annabel Castan, e incorpora un títere creado y manipulado por Carlos Gallardo y Momó Fabré, que da forma escénica a lo que cuesta nombrar: el silencio, la sombra, el miedo. El lenguaje escénico rehuye el realismo y apuesta por una dimensión poética que permite acercarse al tema con respeto, empatía y veracidad.

Pruna recibió el Premio Adrià Gual 2019, impulsado por el Institut del Teatre y el Festival Grec, y fue nominada a los Premios Butaca 2021 a mejor espectáculo de pequeño formato y mejor dramaturgia. La crítica ha destacado su coraje y capacidad de afrontar una realidad dura con una mirada artística honesta y necesaria.

'Pruna' / .

Sábado a las 20h y domingo a las 19h Lugar: Teatre del Mar, Palma.

María Pagés, contra los límites, las fronteras y las amenazas

La bailaora y coreógrafa María Pagés, Premio Nacional de Danza en 2002 y desde entonces reconocida internacionalmente por su personal concepto estético del flamenco, presenta en el Auditorium de Palma Paraíso de los negros, una coreografía flamenca que toma como savia propia la esencia de Poeta en Nueva York de Federico García Lorca y la novela que lleva el mismo título de Carl Van Vechten.

«Lo que nos interesaba es transmitir esa idea de que todas esas fronteras que el ser humano crea parten de una frontera ya interior, que impide que nos comuniquemos, nos entendamos y lleguemos a consenso, a ponernos de acuerdo, y, sobre todo, a aspirar a esa libertad. Y eso está en toda la obra», señaló María Pagés a este diario hace unos días en una extensa entrevista.

Según ha explicado Pagés, Paraíso de los negros es una obra flamenca construida en torno a una coreografía, una música, un cante, una iluminación, una escenografía, un vestuario y un relato dramatúrgico que narra la tensión que generan los límites, las limitaciones, las fronteras y las amenazas y acorralamientos reales y simbólicos y su consecuente violencia sobre la conciencia humana. El ritmo de la obra busca el sosiego del equilibrio de la casa común deseada. Pero se inspira en la arritmia, las anomalías, el desorden y la asimetría que generan la angustia existencial que nos conduce a las personas a reivindicar la vida y la convivencia como necesidad fundamental e inviolable.

María Pagés narra a lo largo de 80 minutos las inquietudes espirituales y existenciales de una mujer cuya vida está marcada por la cultura como vocación ética. Su madurez le aporta distancia y valentía para revelarse como una mujer que no le sorprende ni le asusta su humanidad insostenible y paradójica.

Noticias relacionadas

La artista sevillana regresa con este espectáculo a Palma, tras los éxitos logrados con De Scheherezade, en 2023, y con Una oda al tiempo, en 2020, ambos representados en el Auditorium de Palma. «La belleza siempre es redentora, nos hace más humanos», declaró en aquella ocasión, cuando brindó un viaje a lo largo de la tradición flamenca.