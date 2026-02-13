Un carnaval muy musical y una fiesta Psiconauta, dos citas sonoras que no puedes perderte

Sóller, con un carnaval muy musical, el Brick Bar de Palma, donde el grupo Psiconautas presentará a sus seguidores su nuevo disco, y la Factoria de So de Santa Maria son tres escenarios donde este fin de semana tendrán lugar conciertos que no hay que perderse.

Ricos y Famosos, rock y psicodelia en la Factoria de So

Otro concierto recomendado en la Factoria de So, en esta ocasión con un cartel encabezado por Ricos y Famosos, banda madrileña que factura un rock con guiños a la psicodelia y con un repertorio que incluye temas propios y versiones de los Stones o Leño, entre otros. Las actuaciones darán comienzo a las 20 horas y el precio de la entrada es de 13 euros. Las otras dos bandas en acción son Agentes Especialitos y Steffscissors & The Motor Rockers.

El grupo madrileño Ricos y Famosos / .

Sábado 14 de diciembre a las 20h Lugar: Factoria de So, Polígono Son Llaüt, Santa Maria.

Psiconautas, nuevo single y fiesta en el Brick Bar de Palma

Psiconautas publica su nuevo disco el 19 de febrero. Pero antes organizan este sábado en el Brick Bar una fiesta de pre-escucha del álbum al completo, en la que también se podrán conseguir copias del disco en CD o Vinilo, unos días antes de su disponibilidad en tiendas. Ayer jueves publicaron El Extraterrestre, tercer y último adelanto de Jungla, su nuevo disco, tercero en su carrera, en el que han colaborado, entre muchos otros, los hermanos Auserón.

Sábado 14 de febrero a las 19h Lugar: Brick Bar, Carrer del Forn d’en Vila, 3.

Sóller celebra su carnaval con el regreso de Empeltats

Sóller celebra este sábado su particular Carnaval, organizado por Vitamina C. La fiesta comenzará con la Banda de Música de Sóller, que ofrecerá un repertorio con aire verbenero. A continuación actuará el grupo AfterSuns. El plato fuerte de la noche será el regreso de la boy band de la Vall, el icónico grupo Empeltats. La macarra y salvaje formación sollerica vuelve a los escenarios rodeada de una gran expectación tras dos años alejada de los focos.

Empeltats, grupo 'solleric' que regresa a los escenarios / .