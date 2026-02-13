Un carnaval muy musical y una fiesta Psiconauta, dos citas sonoras que no puedes perderte
Otros conciertos recomendados son los de la Factoria de So, donde actuarán Ricos y Famosos, Agentes Especialitos y Steffscissors & The Motor Rockers
Sóller, con un carnaval muy musical, el Brick Bar de Palma, donde el grupo Psiconautas presentará a sus seguidores su nuevo disco, y la Factoria de So de Santa Maria son tres escenarios donde este fin de semana tendrán lugar conciertos que no hay que perderse.
Ricos y Famosos, rock y psicodelia en la Factoria de So
Otro concierto recomendado en la Factoria de So, en esta ocasión con un cartel encabezado por Ricos y Famosos, banda madrileña que factura un rock con guiños a la psicodelia y con un repertorio que incluye temas propios y versiones de los Stones o Leño, entre otros. Las actuaciones darán comienzo a las 20 horas y el precio de la entrada es de 13 euros. Las otras dos bandas en acción son Agentes Especialitos y Steffscissors & The Motor Rockers.
Sábado 14 de diciembre a las 20h
Lugar: Factoria de So, Polígono Son Llaüt, Santa Maria.
Psiconautas, nuevo single y fiesta en el Brick Bar de Palma
Psiconautas publica su nuevo disco el 19 de febrero. Pero antes organizan este sábado en el Brick Bar una fiesta de pre-escucha del álbum al completo, en la que también se podrán conseguir copias del disco en CD o Vinilo, unos días antes de su disponibilidad en tiendas. Ayer jueves publicaron El Extraterrestre, tercer y último adelanto de Jungla, su nuevo disco, tercero en su carrera, en el que han colaborado, entre muchos otros, los hermanos Auserón.
Sábado 14 de febrero a las 19h
Lugar: Brick Bar, Carrer del Forn d’en Vila, 3.
Sóller celebra su carnaval con el regreso de Empeltats
Sóller celebra este sábado su particular Carnaval, organizado por Vitamina C. La fiesta comenzará con la Banda de Música de Sóller, que ofrecerá un repertorio con aire verbenero. A continuación actuará el grupo AfterSuns. El plato fuerte de la noche será el regreso de la boy band de la Vall, el icónico grupo Empeltats. La macarra y salvaje formación sollerica vuelve a los escenarios rodeada de una gran expectación tras dos años alejada de los focos.
Sábado 14 de febrero a las 18.30h
Lugar: parking de Sa Torre, en el port de Sóller, hasta la 01 de la madrugada.
- El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: 'No tenemos intención de abandonar Cuba
- La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar
- Juicio a una magistrada por prevaricación en el concurso de un hotel de s’Arenal
- Aviso de la Aemet: la borrasca Nils traerá un cambio radical de tiempo a Mallorca
- Gran Hotel Margalida abre en Banyalbufar: nuevo espacio boutique en Mallorca con 29 suites frente al mar
- Los vecinos del Conservatorio de Palma, preocupados por un asentamiento incipiente
- La orden de Sant Felip Neri ordena el cierre definitivo del oratorio de Porreres
- De Nils a Oriana: la Aemet advierte de la llegada de una nueva borrasca que pondrá en alerta a Mallorca