Lecturas dramatizadas a la hora del vermut y Gabino Diego, las estrellas de la cartelera teatral en Mallorca

Dos títulos teatrales recomendados para este finde en Mallorca. Por un lado, Pijama para seis, un homenaje con mayúsculas al vodevil, en el Trui Teatre de Palma; y por otra parte, L'eternità, de Catalina Florit, en el Teatre Principal d'Inca, en el regreso de las lecturas dramatizadas + vermut.

‘Pijama para seis’, un homenaje con mayúsculas al vodevil

Pijama para seis, un homenaje en mayúsculas al género del vodevil, llega al Trui Teatre, con Gabino Diego como protagonista, arropado por Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros. «Es una función muy divertida, una obra maestra del vodevil. Los espectadores que la han visto disfrutan y se ríen mucho», asegura Gabino Diego. La obra es fruto de la pluma de un auténtico maestro del género como es Marc Camoletti, que imprime a todas sus dramaturgias un ritmo frenético.

Noticias relacionadas

Sábado 7 de febrero a las 20.30h Lugar: Trui Teatre, Palma.

Lecturas a la hora del vermut

Este domingo vuelven las lecturas dramatizadas + vermut al Teatre Principal d’Inca, incluidas en la programación del Festival de la Paraula. Y lo hacen con un texto de Catalina Florit con el que ha participado este año en el Torneig de Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta de Girona. El texto se titula L’eternità y lo interpretarán en formato de lectura dramatizada Àlvar Triay y la propia Catalina Florit. En la sala annexa del teatro, a las 11.30 horas.