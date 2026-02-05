Los conciertos a los que hay que ir este finde en Mallorca

Quizá no sean grupos muy populares, con la excepción de Café Quijano y Montenegro, pero su música es igual de talentosa. Estos son los conciertos que no hay que perderse este fin de semana.

Pibes Chorros, la banda más explosiva de Argentina

Pibes Chorros, la banda más explosiva y auténtica de Argentina, llega por primera vez a Mallorca para hacernos bailar, cantar y agitar como nunca. Con sus hits históricos y esa energía que los convirtió en un fenómeno popular, el grupo promete un show cargado de fiesta, baile y pura adrenalina.

«Prepárate para vivir una noche inolvidable, con todos esos temas que ya son himnos de la cumbia y que no pueden faltar en ninguna celebración», anuncian desde Es Gremi.

Sábado 7 de febrero a las 22h Lugar: Es Gremi, Palma, 25 euros.

Café Quijano regresa al con ‘Miami 1990’

Café Quijano regresa a Mallorca con su último trabajo bajo el brazo, que lleva por título Miami 1990 y que está compuesto por diez canciones que lo tienen todo, por su sonido, por su buen rollo, por lo que cuenta y cómo lo cuentan. Y todo ello sin perder el estilo y frescura de los tres hermanos. Canciones que siguen la estela, en forma y sonoridad, a las que marcaron una época con La Taberna del buda (2001) y, posteriormente, con Manhattan (2021).

Sábado 7 de febrero a las 20.30h Lugar: Auditorium de Palma, Sala Magna.

Festival de metal y cumbia psicodélica en Factoria de So

La Factoria de So de Santa Maria ofrece últimamente interesantes conciertos, como el que dará este viernes Amenaza Verde, una banda de cumbia psicodélica que se formó en 2023 en Alicante. Compuesta por músicos latinoamericanos de Perú, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia, su estilo se inspira en la cumbia psicodélica que alcanzó popularidad en los años 70 en Perú. Este sonido surge de la fusión de la cumbia tradicional colombiana con el rock psicodélico, añadiendo además melodías de la región andina y amazónica. La banda enriquece el género al integrar ritmos como salsa, mambo, guaracha, rock y surf.

Con su música, Amanaza Verde evocan chamanes selváticos, creando un ritual que ayuda a reconectar con la magia de la naturaleza y el espíritu ancestral. Su arte transporta a los oyentes a un universo mágico, donde la naturaleza cobra vida a través de cada melodía. A través de sonidos exóticos y ritmos tribales, la banda logra forjar una experiencia sensorial única que invita a explorar la belleza y el misterio de la selva. Cada canción se convierte en un viaje profundo, donde magia y música se entrelazan para evocar emociones y conectar con la esencia misma de la naturaleza.

Al día siguiente, el sábado el metal, desde el heavy clásico al rock endiablado, pasando por el death o el metalcore, será protagonista. Actuarán distintas bandas, caso de Frankensteel, Vulgar Chaos, Resistance, Neglected, Ferest, Hate X Bringers, Bruteforce y Whoremaggedon. Esta última ha publicado hace unos días un videoclip con el que abordan el problema del acceso a la vivienda y la precariedad. Up theWores!, que así se llama esta canción, narra la historia de una banda que, tras una década instalada en una caravana y sobreviviendo de supuestas «rentas», se ve obligada a enfrentarse de nuevo a la vida real cuando un casero abusivo decide subir el alquiler de forma repentina y amenaza con el desahucio. Forzados a buscarse la vida con oficios «normales», el resultado es un desastre absoluto. Whoremageddon es una banda de heavy metal originaria de Mallorca que define con orgullo su estilo como «heavy Metal 100% made in Mallorca».

Viernes a las 21 y sábado a las 17h Lugar: Factoria de So, Santa María, Amenaza Verde el viernes, y el festival de bandas de metal, el sábado.

Trio Xodò, una cita con la música brasileña bailable

Trio Xodò es un proyecto fresco y lleno de encanto dedicado a la música brasileña bailable: bossas rápidas, sambas, xodó, chote y algún forró, todo ello interpretado con alegría y mucha sensibilidad.

El proyecto incorpora además delicados matices italianos a través de adaptaciones de temas reconocidos cantados en italiano, como One Note Samba de Caterina Valente o Desafinado en la versión de Gino Paoli, y la interpretación de preciosos boleros cubanos, que aportan calidez, nostalgia y romanticismo, creando un puente musical entre culturas y emociones. «Un error que a menudo cometemos los músicos es no aprovechar el acervo musical y creer que solo tiene valor la creación propia. En nuestro caso disfrutamos mucho haciendo nuestras esas versiones», defiende el Trio Xodò.

La cantante de Trio Xodò / t

Con la maravillosa y dulce voz de Selene Scafaro, acompañada por el gran guitarrista y cantante Jon Cilveti, destacado intérprete de música brasileña en la isla, y el extraordinario percusionista Marcelo Montenegro, recién llegado de Brasil, Trio Xodò ofrece un recorrido musical muy especial y diferente.

«Aunque está aumentando en la isla el número de formaciones de música brasileña, no es habitual encontrar como es en el caso de nuestro trío, una combinación entre el flow tranquilo y sugerente de la bossa nova, poblado de armonía de jazz y que llama a degustar y paladear la música que se apoya en ese deje rítmico africano, con ritmos bailables de los populares forró y el xote que actualmente están muy de moda en Brasil y que en Mallorca ya cuentan con una pequeña comunidad muy activa», aseguran.

Domingo 8 de febrero a las 21h Lugar: Cats Music, Santa Maria.

Montenegro, una experiencia para vivirla intensamente

Montenegro presenta su nuevo disco, Caminam, en un concierto que será una experiencia sonora y social pensada para vivirla intensamente. Por primera vez en Mallorca, el concierto se desarrollará con tecnología de audio inmersivo, una propuesta que envolverá completamente al público y permitirá percibir cada detalle con una profundidad y una proximidad excepcionales. Una hora antes de la actuación se servirá cava y mojitos gratuitos para todos los presentes.