Miguel Hernández y la fusión de electrónica y clásica de Voicello, otros espectáculos de este finde

Miguel Hernández toma la palabra en Palma con Vientos del pueblo, espectáculo en el que la interpretación se une a la danza, a la música y a imágenes audiovisuales para narrar la vida del poeta. Sobre el escenario, Pep Tosar, a su vez director de esta pieza, está acompañado por Evelyn Arévalo, Andrés Corchero, Carles Dénia, Èlia Bastida y Marc López. «Hoy Miguel Hernández volvería a escribir Vientos del pueblo», ha afirmado Tosar a este diario.

Viernes 30 de enero a las 20h Lugar: Teatre Principal de Palma, de 8 a 25 euros.

Voicello Eclectic Quartet, el cruce entre la clásica y la electrónica

Canciones inspiradas por el amor, las relaciones de pareja, las raíces mediterráneas, el mar, la tierra, el cambio climático y versiones de música tradicional de Mallorca sonarán este sábado, a las 20.00 horas, en el Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra de Palma, interpretadas por Voicello Eclectic Quartet. Los temas forman parte del nuevo disco Resonare, en formato digital, que se presentará en los medios digitales hoy viernes y que podrá escucharse en Spotify y en el resto de plataformas. El disco se presentará oficialmente en directo en este concierto.

En 2025 se cumplieron diez años de la creación del dúo Voicello, formado por la soprano Carme Garí y el violonchelista Gabriel Fiol, con la intención de llegar a diferentes públicos fusionando la música clásica con un sonido innovador mediante el uso de una pedalera de loops. Ese afán de experimentación ha culminado en Voicello Eclectic Quartet, al que se incorporaron el baterista Miquel Marqués y la pianista y cantante de jazz Malena Moncadas.

El cuarteto ha compuesto un repertorio basado en la música electrónica, trabajo que se materializó en un disco grabado en los estudios Ona de Bunyola, con Miquel Brunet en la producción.

«Buscábamos crear ambientes y atmósferas sonoras», comenta Gabriel Fiol. «Al violonchelo y la batería añadimos piano eléctrico, sintetizadores y, en el estudio, utilizamos instrumentos del siglo XX que ya no se fabrican. Miquel se ha implicado mucho en ayudarnos a conseguir el sonido que buscábamos y durante este proceso hemos comprobado que la música clásica y la electrónica fusionan muy bien».

Sábado 31 de enero a las 20h Lugar: Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra.

Llamando a Julia, en la Factoria

Llamando a Julia es un trío de punk ska activo desde hace quince años —nacieron haciendo suyas canciones de Kortatu y Reincidentes— con cuatro discos a sus espaldas. Proceden de Alicante y actúan este viernes en la Factoria de So, en Santa Maria. También se podrá escuchar a los barceloneses Desenfreno, con una década de carrera, y a los locales Toc de Queda, Guadaña y Danïo. La noche de punk rock arrancará a las diez de la noche. El precio: 10 euros.

Lo nuevo de Bilo, ‘Easy Sun’, se presenta en el Mar i Terra

Un directo que no te dejará indiferente. Bilo es una banda de pop psicodélico que se dio a conocer con Just a Game, disco publicado por Espora Records en 2022. Su último trabajo lleva por título Easy Sun y fue lanzado por el sello Bubota Música el año pasado. Lo presentan este viernes en el Teatre Mar i Terra Maruja Alvaro. Lo suyo es el pop con influencias del jazz y el soul. Entre sus cortes, Call Me If You Come, Margeritte y A House for three.

Bilo / .