Martirio, la 'Simfonía dels Herois' y Fetén Fetén, los tres conciertos de este finde en Mallorca

Una grande la música, Martirio, Premio Nacional de las Músicas Actuales; unos burgaleses con un directo de impacto, Fetén Fetén; y un concierto benéfico que reunirá a más de 70 artistas en elTrui Teatre son las tres grandes citas musicales de este finde en Mallorca.

Gerard Quintana y Cris Juanico, talento y solidaridad

Andreu Gabarrós, jefe del servicio de Neurocirugía del Hospital de Bellvitge, es el líder y vocalista de Dorigen, banda que actúa en el Trui Teatre en un concierto a beneficio de la Fundació IDIBELL que investiga el cáncer cerebral. Este espectáculo, presentado por Llum Barrera, reunirá a más de 70 artistas, entre ellos Gerard Quintana, Cris Juanico, Marc Parrot, Mateu Matas, pacientes oncológicos, músicos de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears y el Orfeó UIB.

Gerard Quintana / Laura Guerrero

Sábado 31 de enero a las 20.30h Lugar: Trui Teatre, Palma.

Fetén Fetén en directo, una fiesta de la imaginación

El aclamado dúo Fetén Fetén, integrado por Jorge Arribas y Diego Galaz, aterriza este viernes en la Sala Zero de Es Gremi, donde ofrecerá uno de los directos más originales y entrañables del panorama actual.

Más que un concierto, lo de Fetén Fetén es una fiesta de la imaginación. A través de instrumentos convencionales como el violín o el acordeón, y otros no tanto, caso del violín-trompeta, la flauta de ala de buitre o el recogeval, invitarán a los espectadores a un viaje por los ritmos populares que tenemos en nuestro ADN musical: foxtrot, chotis, seguidillas y habaneras, reinventados con frescura y humor.

En activo desde 2009, cuando estos dos burgaleses empezaron a poner banda sonora a sus influencias y recuerdos, lo de Fetén Fetén es el lenguaje del alma hecho armonía. Sus melodías instrumentales para escuchar y bailar en directo recorren nuestras raíces e incorporan matices renovadores que evocan los distintos paisajes del mundo que los artistas han conocido en sus intensas giras internacionales y que ya han llevado por toda la geografía española en los más de 1.000 conciertos realizados.

Desde que comenzara su andadura, el dúo ha autoproducido con micromecenazgo los álbumes Fetén Fetén (2011) y Bailables (2014). En 2016 llegaría Cantables, un disco en el que incorporan letras y voces a sus composiciones musicales con artistas de la talla de Fito Cabrales, Jorge Drexler, Julieta Venegas o Natalia Lafourcade, entre otros. En el 2018 publicaron Melodías de Ultramar, autoproducción en la que nos proponen acompañarles en los viajes que han realizado por los mares y océanos que unen cada uno de los lugares visitados por esta original formación, y en los que se han nutrido de diferentes ritmos y estilos musicales, reinventando la manera de entender la música popular por parte de estos dos originales artistas. En septiembre de 2021, junto al compositor y productor Sebastian Schon, editaron su último trabajo hasta la fecha, Cantables II, en el que de nuevo suman letras y cantantes a sus melodías en 16 canciones interpretadas por artistas como Coque Malla, Bunbury, El Kanka, Depedro o la M.O.D.A.

En Palma, Fetén Fetén contarán con un telonero: Lalo Garau.

Viernes 30 de enero desde las 20h Lugar: Es Gremi, Sala Zero, Polígono de Son Castelló, Palma. n

‘Al sur del tango’, con Martirio, la transgresora de la copla

La cantante onubense Maribel Quiñones Gutiérrez, más conocida como Martirio, Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2016, ofrece un concierto en Inca, bajo el nombre de Al sur del Tango. Un espectáculo que se adentra en este lenguaje universal y en las raíces compartidas entre Argentina y España, tan vinculadas a la copa, a través de su inconfundible voz. Le acompañarán tres maestros: Marcelo Mercandante al bandoneón, Olvido Lanza al violín y Jesús Lavilla al piano.