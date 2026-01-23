'Memorias de Adriano', con Lluís Homar, encabeza la cartelera teatral de este finde en Mallorca
La dramaturga Marta Barceló estrena ‘Fuita i martiri de Sant Andreu Milà’, en el Teatre del Mar
Júlia Truyol protagoniza 'Llogatera', pieza de Paco Gámez
Basado en Mémoires d’Hadrien de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano es un espectáculo teatral que representa, al mismo tiempo, una emocionante película de romanos y el relato íntimo de un hombre que dialoga con su historia, con la Historia. Un testimonio en primera persona de la vida del emperador romano nacido en Hispania, interpretado por Lluís Homar. El elenco también incluye a Clara Mingueza, Álvar Nahuel, Marc Domingo, Xavi Casan y Ricard Boyle.
Sábado 24 de enero a las 18h
Lugar: Teatre Principal de Palma, entradas agotadas.
Adaptación teatral de la novela de Miquel Àngel Riera
La obra Fuita i martiri de Sant Andreu Milà, adaptación teatral que la dramaturga Marta Barceló ha hecho de la novela de Miquel Àngel Riera y que dirige Catalina Florit, se podrá ver este finde en el Teatre del Mar de Palma para, posteriormente, girar por seis municipios de Mallorca: Santa Margalida, Binissalem, Son Servera, Manacor, Montuïri, Port de Pollença y Santanyí. La obra se enmarca en el proyecto Literactua, iniciativa surgida entre el Festival de la Paraula y la Fundació Mallorca Literària.
De viernes a domingo
Lugar: Teatre del Mar, a las 20h, salvo el domingo, a las 19h.
‘L’illa del tresor’, de InHabitants
‘L’illa del tresor’ es una adaptación de una de las novelas más importantes de la literatura universal que transmite el espíritu aventurero de Jim Hawkins, el protagonista. Una obra para pequeños y mayores que reflexiona sobre el valor de crecer a través de las experiencias, el dilema entre el bien y el mal y el significado del «tesoro»: qué vale realmente la pena en la vida. La representa la compañía InHabitatns, este domingo a las 18.30 en el Teatre Prrincipal d’Inca.
‘Llogatera’, una reflexión sobre la justicia y la vulnerabilidad
Llogatera, obra de Paco Gámez que interpreta la actriz mallorquina Júlia Truyol, con dirección de Rubén de Eguía, es el viaje apasionante y frenético de una chica que se ve obligada a dejar su piso de 38m², una experiencia personal y, a la vez, colectiva que conecta con mucha gente debido al contexto actual de crisis de la vivienda. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la justicia, la vulnerabilidad y la necesidad de cambio.
Viernes 23 de enero a las 20h
Lugar: Teatre Principal d’Inca, Sala Principal.
