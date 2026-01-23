Lord Rochester, La Banda del Loki y el homenaje a Jaime Cerebro, las citas musicales de este finde en Palma

Diario de Mallorca te recomienda tres conciertos para este fin de semana que pasan por Ses Voltes, donde se rendirá homenaje a Jaume Triay, Jaume Cerebro en el mundo de la música; La Movida, con Lord Rochester sobre el escenario; y La Banda del Loki, que actúa en Es Gremi, arropados por Mapaches y Peleón.

Lord Rochester, rock crudo, directo y contundente

Lord Rochester, banda escocesa nacida en 2007 que defiende un rock and roll en deuda con Bo Diddley, Chuk Berry y Jimmy Red, aterriza en La Movida de Palma este viernes, de la mano de la promotora Rudy Sessions.

Con el recuerdo de su incendiario concierto en Casa Planas el pasado 2018, los elegantísimos Lord Rochester, liderados por el matrimonio Russ Wilkins (guitarra y voz) y Saskia Holling (bajo y segundas voces), regresan con disco nuevo: Mess Around!, publicado en España por el siempre infalible sello Folc Records. Un concierto, el de Palma, que se enmarca en una mini-gira española que también les llevará por Valencia, Madrid y Logroño.

Desde su fundación, Lord Rochester han publicado siete singles y Ep’s en vinilo y dos CD, habiendo lanzado su último trabajo el pasado 2025, el citado Mess Around!. Las expectativas que evoca la impresionante portada se cumplen a la perfección, tanto en estilo como en sonido. Se trata de trece canciones cortas de Lord Rochester. Todo es crudo y estridente, directo y contundente, como debe ser.

Recordemos que el trío escocés está formado por Russell Wilkins (The Milkshakes, The Delmonas, The Len Bright Combo, The Wildebeests) a la guitarra, Gretsch Electromatic, voz y armónica, y Saskia Holling (Sally Skull, The Nettelles, Thee Girl Fridays) al bajo, voces y ocasional armónica. El mencionado último disco también ha contado con Mike Goodwin (The Thanes, The New Piccadillys, Sara & The Snakes) a la batería, percusión y maracas. Si bien para esta gira participará otra vieja conocida de la escena Medway: Lois Tozer

El proyecto de Lord Rochester se inició en Escocia en 2007, dirigido por Wilkins, en su día miembro destacado de la escena Medway, al formar parte de bandas seminales como Thee Milkshakes, Pop Rivets o los Wildebeests. Lord Rochester también ha realizado sesiones para la BBC, grabadas en los famosos Estudios Perrotti de Gijón. Siempre entretenidos y con estilo, la banda cautiva a cualquier público, grande o pequeño.

Viernes 23 de enero desde las 21h Lugar: La Movida Café, Carrer Albo, s/n, anticipada: 15€ Mais Vinilo; 18€ en Entradium/Ticketib, taquilla: 20€. n

La Banda del Loki, Mapaches y Peleón, una noche para brincar

La Banda del Loki, el grupo liderado por Carlos Román (Loki) que fusiona reggae, funky, ska, pop, rock y rumba, con ritmo y energía, una propuesta que siempre incita al baile, actúa este sábado en Es Gremi, en la nueva Sala Zero, un concierto en el que estarán arropados por dos grupos locales, Mapaches y Peleón.

La banda está integrada por Carlos Román (voz), David Linaress (guitarra), Santiago Guil (bajo), Pedro Campuzano (guitarra), Erick Barjacoba (batería), Cristian Solzano (trompeta), Dani Luque (teclado) y Horacio Laroca (percusión). Lo suyo es un cóctel sonoro que abraza diferentes estilos, canciones propias en castellano con pegadizas letras entre las que destacan títulos como Mallorca, Ron Con Cola, Así eres tú, Entra o Todo es mentira. Mención aparte merece Mar de plástico, la canción oficial de la fundación Almas marinas, dedicada a la concienciación y educación medioambiental, imprescindible para conocer las amenazas e impactos que sufren los mares, así como la forma de corregir y aliviar la inmensa presión que ejercemos los humanos sobre este medio.

En Es Gremi también se podrá escuchar lo nuevo de Mapaches, banda con Jorge Molina al frente que lleva en el mundo del rock desde 2022 y que cabalga entre el punk y el rock. Todo se muere y El taxista son dos de sus temas más aplaudidos. A la noche se suma Peleón, dispuestos a recuperar la esencia más visceral del post-punk español, con sonido crudo, letras afiladas y una identidad combativa que no deja indiferente.

Sábado 24 de enero desde las 20h Lugar: Es Gremi, polígono Son Castelló, Palma.

Homenaje al recordado Jaime Cerebro en Ses Voltes

Algunos de los amigos de Jaume Triay (Jaime Cerebro en la escena musical) participarán en el homenaje que se le brindará este viernes en Palma. El cantante y compositor fue figura destacada de la escena punk, al frente de Cerebros Exprimidos. Falleció en 2020, tras su lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Este concierto, que contará con Hombre Lobo Internacional, Agentes Especialitos, Bomba X, Final Felix y Finito de 9 Barris, es a beneficio de la asociación ELA Balear.