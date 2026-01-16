Mecano, jazz y flamenco, un tributo a Michael Jackson y una comedia sexual, otras citas de este finde en Mallorca

Mecano, grupo que durante años pudo presumir de haber protagonizado el concierto más multitudinario en Mallorca, en el hipódromo de Son Pardo, vuelve a ser noticia con un homenaje que lleva por título Me cuesta tanto olvidarte y que llega al Auditorium este domingo, a partir de las 19 horas. En él, Belén Alarcón se transforma en Ana Torroja para cantar auténticos himnos, como Aire, Una rosa es una rosa, Hoy no me puedo levantar, No hay marcha en Nueva York o Mujer contra mujer.

Domingo 18 de enero a las 19h Lugar: Auditorium de Palma, 50 euros.

‘Trío’, una provocadora y exitosa comedia sexual

Trío es una comedia provocadora que ha conquistado al público de Buenos Aires y Barcelona. Escrita y dirigida por el uruguayo Gerardo Begérez, la obra se mantuvo tres años consecutivos en cartelera en Argentina y sigue triunfando en la escena barcelonesa tras cinco años ininterrumpidos. La historia sigue a Rocco y Toni, una pareja que, en un intento por reavivar la chispa en su relación, decide invitar a un tercero.

De viernes a domingo Lugar: Sala Mozart del Auditorium a las 18 horas, salvo el viernes a las 19.30h.

Toni Cuenca y Benji Habichuela

El Teatre del Mar arranca su temporada de invierno con un concierto excepcional protagonizado por Toni Cuenca y Benji Habichuela, dos figuras fundamentales de la escena musical. Con trayectorias vinculadas a artistas como Paco de Lucía, Maria del Mar Bonet o Buika, presentan una propuesta que fusiona jazz y flamenco, con cante y baile, basada en la improvisación y la creación espontánea. La cita es este sábado, a las 20h.

‘He’s Back’, el tributo más auténtico a Michael Jackson

He’s Back, el tributo más auténtico y espectacular dedicado a Michael Jackson, en gira por Europa, se instala este sábado en Palma. Este show en riguroso directo presenta al que dicen es su mejor imitador en el mundo, Adrián Álvarez, reconocido por su asombroso parecido y su talento para recrear cada movimiento y nota de Michael.

He’s Back no es solo un homenaje, es una experiencia completa. El espectáculo cuenta con músicos y bailarines de primer nivel, todos con amplia trayectoria en los escenarios internacionales. Juntos, llevan a la vida los inolvidables éxitos de Jackson, desde Billie Jean hasta Thriller y Smooth Criminal.

Cada interpretación está cargada de energía y precisión, evocando la misma emoción y grandiosidad que el propio Michael entregaba en sus conciertos.

El show también se destaca por sus impresionantes coreografías y efectos visuales, que capturan la esencia y el espíritu de las legendarias actuaciones de Jackson. Cada detalle está cuidadosamente recreado para ofrecer una experiencia inmersiva que transportará a los fans a los momentos más icónicos de su carrera.

La gira He’s Back recorre las principales ciudades europeas, ofreciendo a los seguidores de todas las edades la oportunidad de celebrar y revivir la música y el legado del Rey del Pop. Con un elenco de artistas excepcionales, esta es una noche que promete ser inolvidable, llena de ritmo, pasión y magia.

El de Michael Jacson es uno de los mitos que a pesar del paso del tiempo no se desvanece. El músico estadounidense, que hoy tendría 67 años, falleció en junio de 2009, una pérdida inesperada como las de Prince o Amy Winehouse.