Crystal Fighters y Anna Andreu, entre Palma y sa Pobla cabalga el concierto de este finde

Cada uno de los conciertos de Crystal Fighters es una celebración de la vida y la diversidad, y se podrá comprobar hoy con una actuación enmarcada en las fiestas de Sant Sebastià. Ya el domingo, Anna Andreu presentará su tercer trabajo discográfico, ‘Vigília’.

Crystal Fighters, energía, electrónica y espíritu festivo

Crystal Fighters, la banda anglo-española formada en 2007, conocida por su vibrante energía y su singular fusión de música electrónica con sonidos tradicionales vascos, es uno de los principales atractivos del programa de fiestas diseñado por el ayuntamiento de Palma para Sant Sebastià.

El grupo, que nació entre el Reino Unido y Navarra, actúa este viernes en Plaça Espanya, factura un sonido cuya esencia es un viaje sonoro que fusiona sintetizadores y ritmos con instrumentos tradicionales como la txalaparta, el txistu y el danbolín, creando un estilo distintivo pero difícil de clasificar.

Su nombre, Crystal Fighters, proviene de una ópera inacabada escrita por el abuelo de Laure Stockley, una de las primeras integrantes de la banda. Al recorrer la casa de su abuelo en el País Vasco, Laure descubrió el manuscrito y quedó cautivada por su historia. Lo compartió con sus compañeros de banda, quienes lo adoptaron como fuente de inspiración tanto para su música como para su identidad.

En noviembre de 2023 lanzaron el álbum LIGHT+, donde se mantienen fieles a su espíritu festivo a la vez que refinan su sonido con un enfoque inspirador y refinado. Como siempre, el álbum explora la intersección entre elementos orgánicos y electrónicos, un tema característico de su evolución musical.

Crystal Fighters mantiene una fuerte conexión con España, y en 2025 fueron cabezas de cartel del Festival PolifoniK Sound de Huesca, compartiendo escenario con artistas como Rozalén y Dorian.

Más allá de festivales y álbumes, lo que realmente define a Crystal Fighters es su capacidad para transmitir energía, alegría y conexión con su público. Cada uno de sus conciertos es una celebración de la vida y la diversidad, consolidándolos como una de las bandas más queridas de la escena indie-electrónica, como bien describen desde la web yembeagency.

El grupo, que tuvo que cancelar una actuación en Mallorca hace más de una década, actuó en el ciclo estival de conciertos del Mallorca Live en agosto del 2022. Hoy en plaça Espanya estará arropados por Tebals, Guille & The Waves y DMasso, tres directos previos de grupos locales que calentarán el ambiente.

Viernes 16 de enero a las 20h Lugar: Plaça Espanya, Palma, gratuito.

Anna Andreu, la sencillez convertida en emoción

Anna Andreu, una de las voces más interesantes de la escena catalana, ofrece este domingo un concierto en Sa Congregació, en sa Pobla, donde presentará su tercer disco, Vigília, un trabajo de madurez y cargado de claroscuros, registrado junto a su compañera musical y de vida, la multiinstrumentista Marina Arrufat, con la producción de Jordi Matas.

Lograr una sencillez sólida, en la forma y el formato, es la virtud de Anna Andreu, quien en poco más de tres años se ha erigido como una de las figuras imprescindibles del panorama catalán. A través de fábulas, poesía y un imaginario costumbrista de sensibilidad muy fina, convierte aquello atómico y delicado en rotundo y solemne.

Con Vigília, Andreu y Arrufat han levantado un cancionero que explora los conceptos de la tensión nocturna, la vigilia, la espera latente previa a un acontecimiento importante, los pensamientos que te invaden antes del sueño y una oscuridad radiante, que permite entenderlo todo con claridad.

Anna Andreu y Marina Arrufat / Silvia Poch

Vigília, tercer capítulo de su discografía, con el que consolida un estilo personal e inconfundible, capaz de convertir la sencillez formal en emoción e intensidad, llega tras los aplaudidos Els mals costums (2020) y La mida (2022).

En 2025, Anna Andreu fue una de las artistas catalanas que más videoclips colocó en el top 100 de las piezas con más reproducciones en YouTube, en concreto dos, solo superada por Doctor Prats, Baya Baye MGT Los Sosis, The Tyets, La Fúmiga y unos pocos más.