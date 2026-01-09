Miguel Ríos y Ara Malikian, dos grandes conciertos para saludar al 2026 en Palma

El 2026 arranca con dos primeras espadas de la música, por un lado, Miguel Ríos, en el Auditorium, con nuevas canciones y un repertorio cargado de grandes éxitos; por otro lado, en el Trui Teatre, un grande del violín, Ara Malikian, redefiniendo los límites de la música clásica.

Miguel Ríos, un certero disparo al corazón del rock

Los viejos rockeros nunca mueren, y Miguel Ríos es la mejor prueba de ello. Sus canciones no tienen fecha de caducidad y no dejan de circular de generación en generación. A sus 81 años, lejos de pensar en una cómoda jubilación, el granadino sigue en la trinchera, tras más de sesenta años en la carretera, «cantando en estos oscuros tiempos de usar y tirar».

«En mi caso, tengo unas cuantas razones de peso para seguir en mi oficio, tengo voz, me queda pelo, tengo voz y tengo historias, cosas para ser cantadas. En El último vals he trabajado sobre las melodías que me pasaba mi coéquipier Jose Nortes, buscaba encajar en ellas las ideas y emociones que mueven mi corazón en estos tiempos ríspidos. Me ha producido un indescriptible placer trabajar como orfebre al encuentro de palabras en el baúl de los hechos vividos, y así poder llegar al corazón de quien ya me siguen», señala sobre su nuevo y aplaudido trabajo sonoro, el que hoy presentará sobre el escenario del Auditorium de Palma.

Un álbum que arranca con En la rampa de salida, «un canto a la vida desde la atalaya de la edad tardía, la celebración de sentir el latido de estar vivo, aunque los achaques físicos o emocionales te pidan otra cosa», y que continúa con cortes como Viejos temas/Bellas canciones y La cuenta atrás, una canción sobre las relaciones tóxicas que viven las parejas, «cuando se entierra el verbo amar».

El disco contiene auténticas joyas, caso de La buena orilla, dedicada a quienes buscan en estos tiempos infames una oportunidad «en el templo de la igualdad» que fue «la vieja Europa», o El último vals, la canción que da título al CD, en la que se cuenta una historia de amor desgarrado, una balada inspirada en el inmortal Ray Charles.

Miguel Ríos en acción / 193

El público mallorquín también descubrirá piezas como Si pudiera parar el tiempo; la balada folk Oro irlandés; El Exprés de Marrakech, tributo a la mítica Marrakech Express, el tema de Graham Nash; o No es la tierra, estúpido, ¡Eres tú!, un grito de alerta en favor de la defensa de la Tierra y contra los negacionistas, terraplanistas y difusores de bulos. Destacar, por último, los cortes Más dulce será la caída y la bellísima Las voces del jilguero.

Viernes 9 de enero a las 20h Lugar: Auditorium de Palma, desde 50 a 72 euros.

Ara Malikian, la redefinición de los límites de la música clásica

Con Intruso, Ara Malikian, un habitual de los escenarios mallorquines, ha redefinido los límites de la música clásica. Al fusionar elementos de la música popular y del mundo con su virtuosismo violinístico, el artista crea un sonido único y vanguardista que desafía las convenciones. Más allá de ser un simple álbum de música, Intruso es una declaración artística que aborda temas universales como la identidad, la pertenencia y la búsqueda de un sentido de comunidad.

Ara Malikian / Marcelo Sastre