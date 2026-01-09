Lalo Garau, Helevorn, HCK y 'La Corte de Faraón', otros reclamos musicales de este finde en Mallorca

La canción de autor, el metal, el punk y la zarzuela también serán protagonistas este finde en Mallorca, con actuaciones a cargo de Lalo Garau, Helevorn y HCK, entre otros. Además, en el Teatre Principal, la zarzuela tomará la palabra con el espectáculo La Corte de Faraón.

Helevorn celebra un cuarto de siglo al frente del metal

Helevorn, uno de los grupos punteros de la escena musical mallorquina, la banda de metal más internacional de la isla, pone la guinda este sábado a su 25 aniversario. Y lo hace con un concierto muy especial, una noche en la que repasará lo más brillante de una discografía marcada por un sonido inconfundible dentro del doom y el metal melódico. Para tal celebración contarán con el apoyo de Lyra’s Hëll, una de las bandas emergentes más poderosas del panorama local.

Nacida en el año 2000, la banda Helevorn se enmarca dentro del doom/death metal. «Durante 25 años hemos explorado las profundidades más oscuras del metal, combinando atmósferas melancólicas con una intensidad emocional que resuena profundamente. Nuestra música reflexiona sobre la fragilidad humana, abordando temas como la falta de compasión, la pérdida y cómo las ausencias moldean nuestra existencia, todo ello envuelto en un sonido que fusiona lo melódico y lo devastador», explican sus integrantes.

Su discografía incluye títulos como Prelude (2001), Fragments (2005), Forthcoming Displeasures (2010), Compassion Forlorn (2014), el aclamado Aamamata (2019) o el más reciente Espectres (2024), una obra maestra, según la crítica, con la que profundizan en temas de ausencia y futuros perdidos, reafirmando el legado de la banda dentro del doom metal global.

Por su parte, Lyras Hëll, grupo ganador del Concurs Pop Rock 2024, sigue trabajando en un esperado álbum, mezcla de metal, punk y hard glitter rock.

Sábado 10 de enero a las 20h Lugar: Sala 1 de Es Gremi, Polígono Son Castelló, Palma, 20 euros, en puerta 24.

Noche dedicada al punk/hardcore

La Factoria de So volverá a moverse este sábado al ritmo del punk y del hardcore. El complejo del Polígono Son Llaüt, en Santa Maria, ha programado una noche enérgica bajo el título de ‘Ara va de bon de veres’. En este encuentro sonoro participarán la banda HCK (Hard Core Krash), procedente de Ávila, con el aval que dan cerca de 20 años de carrera. El cartel también incluye a Tragandokolillas, Turboterror, Terror V y Fa-K.

Lalo Garau, nuevas canciones para un concierto en color

Lalo Garau actúa este sábado en su segunda casa, en el local Escena 101, donde presentará en directo su último disco, acompañado por toda su banda y con el pintor David Badia Ferrer ilustrando el concierto en vivo. Su nuevo trabajo lleva por título La Sang y es un EP de seis canciones, tres en catalán y otras tantas en castellano. En el álbum predominan los medios tiempos y los sonidos acústicos, en contraposición con otros trabajos previos de Garau.

Lalo Garau / Virginia Mercedes

Sábado 10 de enero a las 12h Lugar: Escena 101, Carrer Arxiduc Lluís Salvador, 101, Palma.

Una divertida zarzuela con la que viajar al Egipto antiguo

Producción del Teatro Arriaga en coproducción con el Teatro Campoamor de Oviedo, La Corte de Faraón se instala este finde en el Teatre Principal de Palma, con funciones programadas de viernes a domingo y un cóctel que promete: diálogos llenos de insinuaciones, canciones de aroma picante y enredos de corte vodevilesco, tan de moda a principios del siglo XX. Una zarzuela que mezcla opereta, revista y cuplé.

La Corte de Faraón se presenta con un gran reparto y grandes nombres, como los de Emilio Sagi, que firma la dirección escénica; Daniel Bianco, encargado de la escenografía; o Carlos Aragón, responsable de la dirección musical.

En la obra, a José, hijo predilecto de Jacob, sus hermanos, enriqueciendo el significado del término «cainita», lo venden como esclavo a los egipcios. El desdichado joven acaba en casa de Putifar quien padece una severa disfunción eréctil, para desesperación de su ardiente esposa Lota. Los intentos de calmar esos ardores con el joven esclavo pondrán en peligro que éste pueda seguir llamándose «el casto José» sin faltar a la verdad. Con estos antecedentes se comprenderá por qué la censura franquista prohibió esta «opereta bíblica».

Manel Esteve Madrid interpretará el papel del Faraón. Otros nombres propios son los de Maria Rodríguez (Faraona), Carmen Romeu (Lota), Jorge Rodríguez-Nortom (Casto José), Enrique Torres (Putifar) o Enrique Viana (Sul), entre otros.

Estrenada el 21 de enero de 1910 en el Teatro Eslava de Madrid, esta zarzuela, opereta bíblica en un acto y cinco cuadros, cuenta con una excelente partitura de Vicente Lleó y un libreto de Perrín y Palacios.