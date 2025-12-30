Los conciertos para saludar al 2026: Gatti, Tetoones y Maria del Mar Bonet

Diario de Mallorca te propone tres conciertos para el inicio del Año Nuevo. Uno de música urbana, el de Gatti; uno de un grupo que dará que hablar, Tetoones; y un tercero con una cantante gigantesca, Maria del Mar Bonet.

Tetoones y Fiebre, rock sin concesiones en el sábado noche

Tetoones es un grupo de nuevo cuño formado por Fofi, Gari, Caio, Tato y el Pela. Con un repertorio propio y ese punto exótico tan característico, la banda mantiene viva la esencia del rock más auténtico, directo y sin aditivos. Quien no los conozca vibrará con un directo sin fisuras y un auténtico frontman. La noche también pondrá en escena a Fiebre, una banda que suena potente, cruda, llena de adrenalina. Rock real y sin concesiones para la noche del sábado en Es Gremi, en el que será el primer finde de conciertos de este 2026.

«Tetoones es una banda para escuchar buen rock and roll, con letras fantasiosas y divertidas», señala Caio, el cantante y compositor de un grupo que lleva tiempo preparándose para este asalto.

«Pasaron muchos amigos hasta que quedamos los que estamos por gracia divina de los extraterrestres, y estamos más que felices», añade en tono de confesión el frontman de una banda que viene para quedarse y que aspira a hacer vibrar al público con sus letras y una puesta en escena alocada: «Escribo y canto lo que me viene a la cabeza y si la banda lo acepta, las tocamos».

2026 empezará a ritmo de Tetoones en Es Gremi / .

Los Tetoones ensayan en los antiguos locales del hipódromo de Son Pardo, y afrontan este estreno escénico con ilusión y tras meses de rodaje. ¿Cómo son sus conciertos? «No hay una fórmula escénica ensayada, de ahí creo que viene la sorpresa del vivo. Musicalmente lo nuestro es un rock muy compacto y con estribillos para que el público me dé un respiro y cante por mí», comenta Caio.

Sábado 3 de enero a las 20.45h Lugar: Es Gremi, polígono Son Castelló, Palma.

Gatti, una de las voces emergentes más interesantes

La nueva sala Zero de Es Gremi, en el polígono Son Castelló, recibe hoy a Gatti, una de las voces emergentes más interesantes de Palma, que presentará por primera vez en directo su nuevo EP 444. Un trabajo creado junto a Koboss Beats e Ilyam que consolida su sonido entre el urbano latino, los ritmos afrobeats y un enfoque melódico muy personal. Tras varios singles y colaboraciones, este lanzamiento marca un paso firme dentro de la nueva ola urbana, que sigue creciendo.

Gatti / .

Viernes 2 de enero a las 20h Lugar: Es Gremi, Palma.

50 años del Olympia de París y de una España en libertad

Maria del Mar Bonet celebra los 50 años de su concierto en el Olympia de París, y a su vez, el medio siglo de una España en libertad, con un espectáculo con el que ofrece una revisión actualizada de aquel repertorio histórico, incorporando arreglos nuevos y una cuidada dirección musical. El Olympia es una de las salas más prestigiosas de Europa y por la que han pasado artistas como Leo Ferré, Édit Piaf, Aretha Franklin, Raimon o Barbara, entre muchos otros que también grabaron.