La cartelera del Auditorium de Palma incluye el musical infantil ‘Aladdín’, un homenaje a Hans Zimmer y John Williams, el concierto de Año Nuevo y dos clásicos del ballet.

Cinco espectáculos en el Auditorium en el inicio de 2026

Si todavía no sabe qué ver en el arranque del 2026, la cartelera del Auditorium de Palma puede ayudarle, al programar en solo tres días, los de este finde, hasta cinco obras diferentes: un musical, un concierto de Año Nuevo, un espectáculo de cine y dos ballets.

2026 empezará con un musical pensado para los más pequeños, Aladdín (Sala Mozat, de viernes a domingo, a las 17 horas, 22 euros), un ladronzuelo que se enamora de la hija del Sultán, la princesa Jasmine, y que para poder conquistarla aceptará un desafío de Jafar. Tiene una duración aproximada de 70 minutos, y los menores de tres años no pagan entrada y no ocupan butaca.

El tradicional concierto de Año Nuevo que ofrece el Auditorium llegará también este viernes, a las 18 horas (entradas desde 50 euros), con la Orquesta Clásica Santa Cecilia en el escenario de la Magna. Dirigida por Kynan Johns, interpretarán piezas de Dvorak, Waldteufel, los Strauss, Otto Nicolai y Hans Christian Lumbye, entre otros.

Otra orquesta, la Royal Film Concert Orchestra, protagonizará un concierto de cine (viernes, a las 21 horas, platea 70€, anfiteatro 60 y 50€) homenaje a Hans Zimmer y John Williams, con dirección de Fernando Furones. El público tendrá la oportunidad de dejarse llevar por las melodías de BSO de películas tan conocidas como Piratas del Caribe, El rey león, El caballero oscuro, E.T., Harry Potter, Gladiator, La roca, La lista de Schindler, Tiburón o Star Wars.

No faltará la danza en este inicio de año en el Auditorium, que vuelve a apostar por dos clásicos, El lago de los cisnes (sábado a las 20 horas) y El cascanueces (domingo a las 18h), ambas a cargo de la International Ballet Company, integrada por solistas y bailarines de Moldavia, Ucrania, España e Italia, entre otros países. Obra magistral de Tchaikovsky, la primera narra la historia del Príncipe Sigfrido, enamorado de la bella princesa Odette, hechizada esta por un malvado brujo que la convierte en cisne-mujer. Por su parte, El cascanueces es un ballet clásico para grandes y pequeños que atrapará al espectador por su bella historia y hermosa técnica.

Viernes, sábado y domingo Lugar: Auditorium, Av de Gabriel Roca, 18, Palma. n

El Trui Teatre recibe a José Luis Calero, un ‘Humorista de guardia’

José Luis Calero llega a Palma con su nuevo espectáculo, Humorista de guardia. Un show en el que el joven andaluz le confiesa al público su alocada y surrealista vida repleta de anécdotas y disparates. Una vida llena de comedia y de situaciones cotidianas que hará sentir al público fielmente reflejado y que le obligará a decir frases como: «Y es verdad…», «esa es mi madre» o «eso me ha pasado a mí». Un domingo para olvidarse de todos los problemas y entregarse a la risa.

José Luis Calero, humorista / .

Domingo 4 de enero a las 20h Lugar: Trui Teatre, Palma.

Una obra para descubrir la magia que se esconde en la ‘Fosca’

Tras su hipnótico A Begining #16161D, Aurora Bauzà y Pere Jou proponen un viaje visual y sonoro de la oscuridad a la luz con Fosca, en la Sala Petita del Teatre Principal de Palma. Un espectáculo contemporáneo y sensorial para ayudar a los niños a descubrir en la oscuridad un mundo lleno de magia, misterio y maravillosas oportunidades. Coproducción de Aurora Bauzà & Pere Jou, Teatre Lliure y el Principal.

'Fosca' llega al Teatre Principal de Palma / .