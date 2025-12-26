Daniel Higiénico, Los Brindis y un tributo a Dua Lipa, los conciertos de este finde en Palma

Último fin de semana de este 2025, y como el resto del año, se presenta cargado de conciertos, de los que Diario de Mallorca te selecciona tres, los de Daniel Higiénico, Los Brindis y un tributo a Dua Lipa. En clave humorística destacar la actuación de El Casta en el Auditorium de Palma, en su ya tradicional especial navideño.

Agustín El Casta promete risas con ‘Extranjeros in the night’

Agustín El Casta regresa al Auditorium por Navidad. El humorista presenta este año Extranjeros in the night, un espectáculo que promete risas y que ahonda en la saturación turística y el aeropuerto, y en el que rendirá homenaje a Frank Sinatra. «Empiezo a pensar que hay más extranjeros que población nativa, por lo que dentro de poco seremos unos extraños en nuestra propia tierra», ha afirmado El Casta a este diario en una reciente entrevista.

Agustín El Casta / B.RAMON

Hasta el 1 de enero Lugar: Auditorium de Palma, platea 45 euros, anfiteatro 38.

Daniel Higiénico, 35 aniversario de la mano de Toni Pastor

Arropado por su mejor escudero, Toni Pastor, el músico que toda banda querría, Daniel Higiénico celebra este viernes en la que es su segunda casa, el Teatre del Mar, 35 años sobre los escenarios. El cantante y compositor catalán, afincado en Mallorca desde hace la eternidad, ha preparado un espectáculo único para la ocasión, un repaso por toda su trayectoria musical y teatral que conjugará humor, reflexión, palabra y canción. Felicidades maestro.

Viernes 26 de diciembre a las 20h Lugar: Teatre del Mar, Es Molinar, Palma.

Guateque de Navidad con el conjunto Los Brindis

Fiesta yeyé en La Movida con uno de los grupos mallorquines del momento, Los Brindis. Un Guateque de Navidad para bailar y dejarse llevar por las canciones de Los Brincos, Los Bravos, El Dúo Dinámico, Fórmula V o Los Sírex. Precisamente con el cantante de esta última banda, Leslie, Los Brindis han publicado recientemente el sencillo, y también videoclip, de San Carlos Club, tema, mil veces versionado, que toma el nombre de una famosa sala de baile de Barcelona.

Los Brindis / .

Viernes 26 de diciembre a las 21.30h Lugar: La Movida, Carrer Albo, s/n

Es Gremi se rinde a la magia de Dua Lipa con un tributo

Aterriza en Palma Betheone, el homenaje más vibrante y enérgico a la diva internacional Dua Lipa, una artista icónica que continúa marcando tendencia en todo el planeta con su inconfundible estilo. Un espectáculo de música y baile en directo, con el que el público podrá cantar y bailar cada uno de sus éxitos mundiales. «Déjate llevar por sus himnos y siente cada beat con una intensidad arrolladora», señalan desde Es Gremi.

Dua Lipa / .