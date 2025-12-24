Dos tardeos y una Vermutada de Nadal, entre Palma y Marratxí

¿No tienes plan para este sábado? Palma y Marratxí te dan tres opciones: tardeo gamberro con Gurruchaga y la Orquesta Mondragón, siete horas de baile en Son Fusteret o una mañana electrónica en un bar de 'poble'. ¿Tu eliges?

Vermutada de Nadal

El Bar La Unión, un bar de poble, de los de antes, en el Camí de N’Olesa de Sa Cabaneta (número, 53), celebra una Vermutada de Nadal este sábado, desde las 12 horas. En el local, que durante el año acoge exposiciones, presentaciones y otros actos relacionados con la cultura, pincharán para la ocasión Dj Wateq y Delosantos. Al frente de La Unión, con sesenta años de historia, está Javier Cobo, quien le ha imprimido un nuevo aire en los últimos tiempos.

La Unión está de fiesta / .

Siete horas de baile en la ‘Tardevieja’ de Son Fusteret

Palma volverá a vivir una de las citas más esperadas del calendario festivo con la celebración de Tardevieja, el gran tardeo de fin de año que tendrá lugar este viernes en La Cubierta de Son Fusteret. El evento está organizado por Generación X, sello del Grupo Palma Ocio, y se ha consolidado como uno de los encuentros sociales más multitudinarios y reconocibles del periodo navideño en la isla.

Desde las 17 horas y hasta medianoche, Tardevieja propone una celebración pensada para quienes prefieren despedir el año de día, con música, reencuentros y un ambiente festivo, con miles de personas que comparten una misma manera de entender la fiesta: sin prisas, con buena música y rodeados de amigos.

Esta edición se celebrará en la Cubierta, una imponente estructura cubierta de 18 metros de altura instalada en Son Fusteret, que aporta un carácter singular y envolvente a la experiencia y permite disfrutar del evento con total comodidad y seguridad, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Ambiente de la edición anterior de la Tardevieja de Son Fusteret / .

El cartel musical de esta Tardevieja reunirá a Ismael, DBrown, Oscar Romero, Salva, Ricardo d León, Marcos Ferragut, Jose K y Jose P (Dj del clásico Villarío) y Roben, un amplio y variado line up de DJs que garantiza un recorrido sonoro reconocible, pensado para cantar, bailar y celebrar durante más de siete horas ininterrumpidas.

La experiencia se completa con foodtrucks, barras interiores y barra exterior, zona VIP, servicio de guardarropa y aparcamiento.

Sábado 27 de diciembre a las 17.30h Lugar: Son Fusteret, Palma.

El ‘tardeo’ más canalla y divertido lo sirve Gurruchaga

Javier Gurruchaga es uno de los showman más queridos de un país por el que lleva girando medio siglo. Alcanzó la popularidad con la Orquesta Mondragón, banda nacida en 1976, pero aquel no fue su estreno. En realidad su debut se produjo mucho antes, con solo 4 años, cuando su madre le apuntó a un concurso de villancicos. Precisamente en tiempos navideños, este polifacético artista aterriza en Mallorca este sábado, en Motoworld (Camí Vell de Llucmajor, 12, Palma) al frente de un Tardeo Pre Nochevieja de lo más canalla y divertido.

Gurruchaga actuará en este nuevo local al frente de la Orquestra Mondragón, celebrando su 50 aniversario, y compartiendo cartel con Jaume Colombás, Tormenta Troupé y Miquel Font (entradas a la venta en hayganasdeconcierto.com). Nada se sabe del repertorio que ejecutará, pero seguro que caen joyas como Lolita, Viaje con nosotros, Ellos las prefieren gordas o Pasen y vean, por citar solo algunos de sus clásicos inmortales.

Hace solo unos días, Gurruchaga recordó sus inicios en un encuentro con El Periódico de España [cabecera que pertenece a Prensa Ibérica, la misma que este diario]. En el artículo, firmado por Jacobo de Arce, este «personaje total», uno de los rostros más queridos de nuestra escena, confiesa que en este 50 aniversario se siente vivo, con ganas, y con la voz «en un buen momento».

«Tuvimos un momento que estuvo bien, pero son etapas que vas quemando y cada una tiene su punto. Esa especie de nostalgia romántica no me interesa. Porque entonces, como ahora, había momentos de enorme acritud, amargos, duros. La carretera siempre ha sido, como dice la canción, «larga y tortuosa» [se refiere a The Long and Winding Road de los Beatles]. Lo era entonces y lo es ahora. Yo descubrí muchas cosas con 20 años, y otras las he ido aprendiendo y aficionándome después, con el tiempo. Por ejemplo, descubrí los pimientos de Padrón comiendo con Bernardo Atxaga, el escritor. Me dijo: ‘Prueba, prueba los pimientos de Padrón’. A mí me daban un poco de repelús. Y con 37 años descubrí los pimientos de Padrón. Y a Flaubert con 44. Es decir: hay tantas cosas por descubrir…». Gurruchaga en estado puro.