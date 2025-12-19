Josep Maria Pou, Produccions de Ferro y Teatre Tantarantana, la cartelera teatral de este finde en Mallorca
Diario de Mallorca te recomienda tres obras teatrales para este finde: 'Gegant', 'Jorn del judici' y 'Les penes del jove Werther', la primera en el Teatre Principal de Palma, y las otras dos en el Teatre del Mar.
‘Jorn del judici’ y ‘Les penes del jove Werther’, en el Teatre del Mar
Les penes del jove Werther, de Teatre Tantarantana, y Jorn del judici, de Produccions de Ferro, son las dos obras que podrán verse este finde en el Teatre del Mar.
La primera, cuya autoría firma Miquel Mas Fiol, responsable también de la dirección, es un espectáculo de estímulos y contrastes a partir de la obra de Goethe. Su única intérprete es Mel Salvatierra. Jorn del judici, por su parte, cuenta las aventuras de cuatro personas que han sobrevivido a un tsunami en el Puig Major.
Viernes, sábado y domingo
Lugar: Teatre del Mar, Palma.
Josep Maria Pou se mete en la piel del excéntrico Roald Dahl
Josep Maria Pou, hombre de teatro como pocos, encarna en Gegant a Roald Dahl, el excéntrico escritor de fama internacional, autor de éxitos como Matilda, Charlie y La fábrica de chocolate y Las brujas, que vio cómo unas polémicas declaraciones suyas inflamaron la prensa, repercutiendo en su reputación. El elenco de la obra, ganadora de tres premios Olivier 2025, incluye a Victòria Pagès, Pep Planas, Clàudia Benito, Aida Llop y Jep Barceló.
Sábado 20 de diciembre a las 20h
Lugar: Teatre Principal de Palma, de 8 a 35 euros.
