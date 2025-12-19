Conciertos de Navidad en Palma con Miguel Poveda y Tomeu Penya

Con la Navidad a las puertas llegan los tradicionales conciertos que celebran la amistad e invitan a la fiesta. Miguel Poveda y Tomeu Penya protagonizarán dos de ellos, con villancicos en su repertorio, pero no son los únicos recitales de este finde. Diario de Mallorca te recomienda algunos de ellos:

Miguel Poveda le canta al espíritu de la Navidad

Un concierto con el que respirar vida y alegría, una invitación a recordar, celebrar, sentir una Navidad alegre. Eso es lo que ofrece Miguel Poveda (Badalona, 1973) este sábado en la Sala Magna del Auditorium de Palma con El árbol de la alegría, un abrazo sonoro, en clave de villancicos, que reúne el espíritu de la Navidad en todas sus formas: la risa compartida, el eco de las voces familiares, las sillas vacías que siguen ocupadas en el corazón, y esa chispa de esperanza que nunca se apaga.

En relación a El árbol de la alegría, su primer disco navideño, Poveda confesó hace unas semanas que le hacía ilusión un álbum como este, «más desenfadado y celebrativo, porque venía de discos más densos o variados y necesitaba permitirme una parcela de alegría, un pequeño refugio después de estar invadido por tantas malas noticias y tanta cosa desagradable».

Fuera las penas, Repompa de Navidad, ¡Oh, ciudad de los gitanos!, Camino de Egipto y Los pastores son algunos de los villancicos que podrán escucharse en Palma, en clave de tangos, bulerías o aires de fandango.

El disco, según ha confesado a la Agencia Efe en una entrevista, recupera el niño que fue en la Badalona de su infancia: «Eran finales de los 70 y principios de los 80 y recuerdo a un niño rodeado de sus tías y que se agarra a esa alegría, porque no siempre era así. Me recuerda a ese chaval que se ponía debajo de la mesa a ver a los cantantes en televisión y soñaba con ser uno de ellos, mientras mis tías jugaban al parchís y contaban chistes verdes»,.

Poveda lleva sobre los escenearios desde que contaba 15 años. En 1993 inició su carrera como profesional tras ganar cuatro premios a parte del Premio Lámpara Minera en el Festival Internacional del Cante de las Minas (Murcia), un hecho que no ocurría desde el año 1956 con Fosforito. A lo largo de su carrera ha sido galardonado con premios tan importantes como el Nacional de Música 2007, Premio Nacional de Cultura 2011 de Cataluña, Premio de la Cátedra de Flamencología de Jerez, Medalla a la solidaridad por su concierto a Beneficio de la Fundación Andex y la Medalla de Andalucía 2012.

Sábado 20 de diciembre a las 21.30 Lugar: Auditorium de Palma, desde 45 euros.

Tomeu Penya se rodea de amistades en el Trui Teatre

Tomeu Penya actúa este viernes entre buenas amistades. Joan Muntaner ‘Xanguito’, Juanjo Monserrat y Josep Cabot, con los que no deja de aprender y acumular conocimientos, participarán en un concierto muy especial en el que también tendrán protagonismo Marisa Rojas, el grupo que siempre ha arropado a en Tomeu, Géminis, y la Coral Amiba de La Salle. El recital se ha dividido en dos partes, la segunda con Géminis arropando a Tomeu, y promete ser una noche inolvidable.

Viernes 19 de diciembre a las 20.30h Lugar: Trui Teatre, Palma.

Ruido y actitud en el Sunset Club

Noche de punk y rock hoy en el Sunset Club, en el polígono de Can Valero de Palma (Camí dels Reis, 164). Sobre el escenario, cinco bandas, desde las 20 a las 00 horas, por este orden: Animales Sueltos, con una energía cruda para agitar la pista; Mapaches, melodía y distorsión en perfecta colisión; Ley Mordaza y su punk contestatario; El Estado, rabia, conciencia y energía en estado puro; y Atunos Rojos, con un sonido potente y unas letras pestilentes.

The Ripples y The Waves, un cruce de pura fuerza y energía

Dos bandas que apuntan alto, The Ripples y The Waves, ofrecen hoy una noche donde el instinto manda, las guitarras rugen y la adrenalina se desborda. Ambos grupos se fusionarán en directo para crear una nueva especie: una criatura sonora de pura fuerza y energía, un experimento que promete romper moldes y desatar un torbellino de rock sin filtros.

The Ripples empezó a deslumbrar a mediados de 2023, cuando se estrenaron con un single, Restless, concebido como un grito de libertad tras una larga temporada de restricciones y confinamientos impuestos por la pandemia. La banda había nacido un año antes, en 2022, de la mano de Toni Sbert y Nacho Andreu. Con el tiempo se incorporaron Juan Andreu, Berto Meana y Jordi Rullán. Sus canciones beben del rock’n’roll de los años 60 y de la estética beatnik, logrando un sonido fresco y vibrante. Melodías clásicas que se funden con pinceladas de country, glam y brillantes riffs de guitarra.

The Waves, por su parte, son una de las bandas más prometedoras de la escena balear. Acaban de lanzar su esperado álbum de debut, Summer of Sunshine, un trabajo que captura la esencia del rock and roll clásico con la frescura de una propuesta que suena tan auténtica como contemporánea. El disco se presentó en el mes de septiembre en el bandcamp de la banda que lidera Guille Wheel y ahora en diciembre sale a la venta en formato de vinilo de 12” a través de Espora Records.

