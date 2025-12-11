Humor, danza, circo y teatro: los espectáculos de la cartelera de este finde

Diario de Mallorca te ha seleccionado los espectáculos que no puedes perderte este fin de semana en la isla. Hay danza, música, teatro, humor y circo. Estas son las obras recomendadas:

Improvisación y diálogo con el cómico Lamine Thior

El cómico, actor y activista senegalés Lamine Thior, quien considera el humor como «una herramienta muy potente de concienciación» y también su «mejor arma antirracista», es la apuesta del Auditorium de Palma para este finde. Su monólogo Más que palabras combina comedia clásica con improvisación y diálogo (acaso baile) con el público en torno a las relaciones intergeneracionales, Chat GPT, los gestos, el terraplanismo o la RAE.

Lamine Thior / .

Viernes 12 de diciembre a las 20h Lugar: Sala Mozart del Auditorium de Palma.

Con Sol Picó, Premio Nacional de Danza

Último capítulo de Gàbia, una propuesta innovadora centrada en las seis Cello Suites de J.S. Bach, en que la música dialoga con la danza, el vídeo, las artes visuales y la acción escénica. Tras las puestas en escena de Mar Aguiló, Miquel Àngel Raió y Daniel Abreu, este viernes le llega el turno a Miquel Àngel Aguiló, de nuevo al violonchelo, la actriz y creadora Conchi Almeda y Sol Picó, Premio Nacional de Danza. En el Teatre Principal d’Inca, a las 20 horas.

Dos propuestas escénicas con voces femeninas y creativas

El Teatre del Mar ofrece este sábado una doble propuesta escénica, en ambos casos con voces contemporáneas, femeninas y creativas. Por una parte, a las 18 horas, 39º a l’ombra, una pieza híbrida de música y danza inspirada en la primera novela de Antònia Vicens, y que se despliega como un viaje poético a través de su universo literario. Y a las 20 horas, la compañía Carlos Garrido Escènic pone en escena Canto a la Dama, monólogo musical protagonizado por la periodista y cantante Mariona Forteza.

Mariona Forteza / .

Sábado 13 de diciembre Lugar: Teatre del Mar, Palma.

‘Había una vez. Gigi en el circo’, en el Teatre Xesc Forteza

Había una vez. Gigi en el circo, que representarán los componentes de la compañía Artístic Show, es un espectáculo protagonizado por un entusiasta aspirante a artista que siempre ha soñado con pertenecer al fascinante mundo del circo. Esta obra fue presentada el pasado miércoles por el director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, y los artistas de la compañía, entre ellos Daniel Rossetti (director del espectáculo y equilibrista), y Kelly Laner (malabarista visual).

'Había una vez. Gigi en el circo' / .