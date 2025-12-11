Sr. Chinarro, La Granja y el Chicago Mass Choir, los conciertos de este finde en Palma

La 18 edición del Jazz Voyeur Festival pone la guinda este domingo con el coro de góspel Chicago Mass Choir, una formación que ha alcanzado las listas de Billboard cerca de una veintena de veces y ha colaborado con grandes de la talla de Bob Dylan, en el disco Gotta Serve Somebody.

La nueva producción de este coro de Chicago, ciudad en la que nació y vivió su época de mayor esplendor la música que se ha convertido en la banda sonora de la Navidad europea, pasa revista a los clásicos que en los años 30, 40 y 50 del siglo XX crearon un género que desde los barrios negros de los Estados Unidos ha acabado moviendo y conmoviendo a públicos de todo el mundo.

The Chicago Mass Choir, fundado en 1988 por James C. Chambers, ha emocionado a públicos de todo el mundo con la belleza de sus voces, la contagiosa energía de su ritmo y sus conmovedores canciones de esperanza. Hacen giras europeas regularmente desde 2003 por Suiza, Croacia, Italia, Grecia y Alemania. En diciembre de 2011 hicieron su primera gira española y presentaron el programa Singing Gospel Christmas en 2013. En el 2023 pusieron en escena BB King Sings Spirituals con gran éxito de crítica y público. En el 2017 fueron distinguidos nuevamente, con el premio más prestigioso del Gospel, el Stellar Award al mejor Coro del Año.

Antes que el Chicago Mass Choir actuará Palma Gospel Singers, cuyo canto, lleno de esperanza, se levanta contra toda forma de discriminación racista o de cualquier tipo entre seres humanos.

Domingo 14 de diciembre a las 20h Lugar: Trui Teatre, Camí de Son Rapinya, Palma.

La Granja da el ‘sus’ a la Navidad con su potente directo

Navidad es sinónimo de La Granja. El veterano grupo palmesano regresa por estas fiestas con un concierto navideño que tendrá lugar en su casa, Es Gremi, donde ensayan. Su power pop atemporal, sus pegadizas melodías y su potente puesta en escena vienen ganando fieles desde 1986. «Dejaremos de dar conciertos el día en que no podamos estar saltando todo el rato en un escenario», confesó el grupo a este diario con motivo de la publicación de El eterno verano, en julio de 2024.

Viernes 12 de diciembre a las 21h Lugar: Es Gremi, Palma.

Sr. Chinarro, primera espada del pop patrio, en acústico

Sr. Chinarro, primera espada del pop patrio, se sube al escenario de Es Gremi para repasar una discografía que abarca más de treinta años de vida. Liderado por Antonio Luque, este grupo de corte indie , procedente de Sevilla, reconoce múltiples influencias, desde Kiko Veneno a The Cure, y puede presumir de unas cuidadas letras cargadas de metáforas, juegos de palabras e imágenes cotidianas. Se presenta en formato acústico, en la sala Zero, dentro del ciclo Friday I’m in love.

A su incontestable carrera le avalan 18 discos que le han reservado un lugar de honor en la historia del pop español como letrista influyente. Su prosa, plagada de costumbrismo y de folklore, se ha publicado en libros, como la novela Exitus (2012), en periódicos, revistas y blogs, y ha tenido parte de culpa de la reivindicación del castellano en los grupos de la escena independiente.

Sr. Chinarro es mordaz, rotundo y crítico, y por ello se le señala, entre otros, como portavoz de su generación. Desde su primer disco, grabado en Estados Unidos con la producción de Kramer, hasta el último, ha mantenido una constante en cuanto a publicación y calidad.

Su momento de inflexión, en 2005, tuvo lugar con El fuego amigo, premiado por diferentes publicaciones como el mejor del año, reconocimiento que fue repetido y aumentado con el siguiente, El mundo según (2006). El cenit de su creatividad continuó con Ronroneando (2008) y Presidente (2011), dos de sus obras más reivindicadas, y ha seguido editando con regularidad y sin descanso. Su último disco, el decimonoveno, es Cal Viva (2024).

El concierto es este viernes, a las 19 horas, y estará arropado por David Cabot. Este joven músico, que en este 2025 ha publicado el disco Collage, se estrenó con Inici. Su propuesta oscila entre la canción de autor y un pop más actual, con bases de sintetizadores y la guitarra característica de Cabot. En su último trabajo ha contado con la colaboración de Malson Atmosfèric, un artista de Girona de música urbana; Amulet; Daniel Valladares; Dani Leiva; y el grupo O-Erra.