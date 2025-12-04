Sara Baras, el Certamen Coral de Binissalem y un clásico de Beckett

La siempre fascinante Sara Baras regresa al Auditorium de Palma con Vuela, espectáculo con el que rinde homenaje a Paco de Lucía, desde el respeto, el cariño y el amor que se profesaban. Un viaje coreográfico compuesto por 15 piezas únicas, donde cada una de ellas girá en torno a una palabra, creando así, con el lenguaje flamenco, palabras en movimiento. Un recorrido fascinante dividido en cuatro actos, cada uno de ellos teje una narrativa poderosa.

Domingo 7 y lunes 8 de diciembre Lugar: Auditorium de Palma, a las 19 horas, desde 45 euros.

‘L’última cinta de Krapp’

El Teatre del Mar presenta este finde (sábado a las 20 y domingo a las 19 horas) L’última cinta de Krapp, uno de los textos más emblemáticos de Samuel Beckett, en una nueva producción de la compañía Perestroika-a-tak interpretada por Sergi Mateu y dirigida por Boris Rotenstein. Esta obra, una pieza imprescindible del teatro contemporáneo, explora con profundidad los mecanismos de la memoria, el envejecimiento y el paso del tiempo.

'Lúltima cinta de Krapp' / .

Binissalem, capital un año más de la música coral

Binissalem celebra este finde una nueva edición de su Certamen Coral. Participarán Ars Nova (Xàbia), Pequeñas Voces de La Alhambra (Granada), Cor de Dones de la UIB, Cor Sons (Manresa), Oñatiko Ganbara Abesbatza (País Vasco), Cor Trobada (Barcelona), Coro Sinfonía (Torrevieja) y Cor de Cambra Oriol Martorell (Barcelona). El viernes tendrá lugar la sesión inaugural, a las 20h. El sábado comenzarán las actuaciones, a las 11.30, y el domingo, la final, a las 11.30.

La formación ganadora del año pasado, la Coral Spiritual Mallorca A L'Octava / .