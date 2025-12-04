Los conciertos a los que hay que ir este finde en Mallorca

Diario de Mallorca te ha seleccionado los conciertos que no puedes perderte este fin de semana en la isla.

La comunidad punk alza su voz contra el genocidio en Gaza

La comunidad punk de Mallorca alza su voz este domingo contra Israel y el genocidio en la Franja de Gaza, y lo hace con un concierto solidario en la Factoria de So, en Santa Maria. Las actuaciones darán comienzo a las 19.30 horas y concluirán pasada la medianoche. El cartel incluye a Exhumació, Blunt, Creepy Demons, Hatexbringers, Sweet Poo Smell, Dos Abejos, Usura y los escoceses Oi Polloi, banda anarcho-punk en activo desde 1981.

Los escoceses Oi Polloi / .

Domingo 7 de diciembre a las 19.30 Lugar: Factoria de So, Polígono Son Llaüt, en Santa Maria.

Los Chicos, los reyes de la fiesta, toman La Movida

Los Chicos, auténticos reyes de la fiesta, llegan a Palma ondeando la bandera del rhythm garaje, country rock y soul & roll. Tras 24 años desbordando alegría en escenarios de todo el mundo, están girando presentando su nuevo álbum, Never is too much, donde se pueden encontrar las mejores canciones e interpretaciones que estos cinco españoles han logrado en toda su historia. Actuán en La Movida, a partir de las 22.30 horas. Antes pincharán, desde las 21.30, los chicos de Rudy Sessions.

La propuesta sonora de Los Chicos está repleta de guitarras que mezclan el pub-rock con la mejor tradición del Hi Energy, melodías que se te pegan al alma, una sección rítmica para morirse y letras que funcionan como una buena película de los 70 sobre la amistad, la madurez, la traición y la esperanza. Su nuevo álbum te llevará a través de las encrucijadas de la vida, haciéndote sentir vivo.

En su música hay fiestas a tope y mucha alegría, pero también encuentras reflexiones sobre lo que significa mirar atrás, sentirse abandonado, sentir que ya has tenido suficiente. Todos estos conceptos se conectan, a través del estilo absolutamente único de Los Chicos, con una sensación de esperanza que se refleja en canciones que llevan al oyente a jurar que siempre hay una segunda oportunidad. Sus canciones te agarran del cuello y no te sueltan, pero la energía que desprenden te hace sentir preparado para comerte el mundo, como s i tuvieras un amigo fiel a tu lado.

Los Chicos, en una imagen promocional / J. A. Areta Goñi

Viernes 5 de diciembre a las 21.30h Lugar: La Movida, carrer Albo s/n, Palma, anticipada en Mais Vinilo 15 euros, entradium 17 y en taquilla 20.

Eskorzo le canta a las ‘Historias de amor y otras mierdas’

Eskorzo ha completado una hazaña europea e ibérica de sold outs que certifica su lugar como una de las bandas más esenciales del mestizaje: de Madrid a Lisboa, la historia se ha escrito a base de llenazos. Ahora, este huracán sonoro que fusiona el rock, la cumbia, el afrobeat y el gipsy punk se se dirige a sus dos últimas citas cruciales en las islas y el Mediterráneo, actuando este viernes en Barcelona (Sala La Nau) y el sábado en Palma (Es Gremi), antes de encarar el gran final de gira. Una despedida gloriosa que es, en realidad, un preludio: la banda ya prepara su 30 aniversario con un doble álbum de colaboraciones estelares junto a cómplices como La Mari de Chambao, Coque Malla, Amparanoia, Albert Plá, Noni de Lori Meyers, El Canijo de Jerez y Bersuit Vergarabat, demostrando que su amor por la música nunca cesa.

Hay bandas que solo llenan recintos; y luego está Eskorzo, un septeto granadino que, allá por donde pasa, llena el alma y los corazones con un ritual que trasciende la simple música. En su gira de despedida del aclamado álbum Historias de amor y otras mierdas, no han colgado carteles de «entradas agotadas» por casualidad: han certificado un fenómeno. Después de arrasar en el Teatro Eslava de Madrid, donde dieron el pistoletazo de salida a un tour que ya es historia, la banda ha reafirmado su poderío ibérico con llenazos rotundos en Pontevedra (Sala Rebullón), la calidez cómplice de Lisboa (B.Leza) y una sala abarrotada en Bilbao. Esto no es una gira, es una cosecha de triunfos tras un periplo continental en el que ya habían conquistado una treintena de ciudades entre Alemania, Suiza y Eslovaquia.

El secreto del septeto no reside solo en su energía inagotable, sino en esa alquimia que les permite fulminar fronteras estilísticas con uno de los sonidos más reconocibles del panorama alternativo español. Como bien saben quiénes han asistido a sus ceremonias, un concierto de Eskorzo es un ritual sin etiquetas: indies y jazzeros, punkys y cumbieros, rockeros y funkeros se rinden con la misma devoción a un amor puro por la música que fluye por cada rincón de la sala.

Sábado 6 de diciembre a las 21h Lugar: Es Gremi, Polígono Son Castelló, desde 20 euros.

La Ludwig Band en el Trui, y Los Secretos en el Auditorium

La Ludwig Band, grupo que ha revolucionado la escena musical catalana gracias a unas letras agudas y un espíritu satírico, actúa en el Trui Teatre dispuesto a demostrar su virtuosismo y desenfado. La cita es este sábado, con Cabot como grupo invitado.

Por su parte, Los Secretos se subirán este viernes al Auditorium de Palma, con la banda al completo, para transportar al público al pasado y presente.