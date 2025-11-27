Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Queen Forever, Aucell Cantaire, Komodo García y otros grandes espectáculos de este finde en Mallorca

En clave teatral el Teatre del Mar será escenario de la representación de 'Las mil caras de la Luna'

Komodo García, grupo que actúa en Es Gremi

Komodo García, grupo que actúa en Es Gremi

Gabi Rodas

Palma

Un tributo, a Queen; conciertos como los de Aucell Cantaire, Komodo García y Pere Andreo; y una obra de teatro, que convertirá el Teatre del Mar en un observatorio científico y emocional son algunos de los espectáculos que Diario de Mallorca te recomienda para este finde.

Un espectáculo con el que revivir la grandeza de Queen

Queen Forever, el espectáculo que revive la grandeza de Freddie Mercury y compañía, regresa al Auditorium de Palma con un concierto que recrea el sonido inconfundible, el vestuario icónico y la energía arrolladora de una de las bandas más grandes de la historia. Con Francisco Fernández como Freddie Mercury, Queen Forever se completa con Adrián Pujadas (Brian May), Haritz Caperochipi (Roger Taylor), Juanjo Amengual (John Deacon) y Sebastián Raimundo (Spike Edney).

Queen Forever se instala en el Auditorium de Palma

Queen Forever se instala en el Auditorium de Palma / .

Domingo 30 de noviembre a las 19h

Lugar: Auditorium de Palma, 45 euros.

Aucell Cantaire brinda un recital íntimo y minimalista

Aucell Cantaire, el proyecto de Toni Verd, ofrece este viernes a las 20 horas un concierto en el Herbolari d’Inca, donde presentará Visions Postdiluvi, su nuevo trabajo, y revisitará sus dos anteriores. Este veterano músico reaparece con un recital íntimo y minimalista, entre plantas aromáticas, productos ecológicos y libros, una actuación que invitará a la calma, la palabra y la escucha. La entrada es gratuita pero hay que reservar en el 971 880 721 o 648 751 371.

Toni Verd es Aucell Cantaire

Toni Verd es Aucell Cantaire / GUILLEM BOSCH

Viernes 21 de noviembre a las 20h

Lugar: Herbolari d’Inca, plaça Mare de Déu de Lluch, 2, Inca.

Pere Andreo y mucho más

Sóller agarra el micro este sábado, en el edificio Centre Parroquial Victòria, a partir de las cinco de la tarde, con entrada gratuita. Habrá talleres para comenzar, conciertos y sesiones de DJ. Del cartel destacan algunos nombres, como el de Pere Andreo, músico que el año pasado publicó uno de los grandes discos de la temporada: L’espassio. También sonarán Mª de Lluc López, AG Morell, Marcos Luzón y Tomeu Marroig, entre otros muchos.

Komodo García presenta su nuevo EP, ‘Septiembre’

Dos nombres a tener en cuenta, los de Komodo García y Carmen Supermarket. El primero es un cuarteto mallorquín que se ha consolidado como una de las propuestas más interesantes del panorama nacional indie pop. Tiene un nuevo EP entre manos, que lleva por título Septiembre, y lo presentan este viernes en Es Gremi junto a los temas más destacados de su repertorio. Les acompañará Carmen Supermarket, uno de los grandes secretos de la escena palmesana de power pop.

Viernes 28 de noviembre a las 21h

Lugar: Es Gremi, Polígono Son Castelló, Palma.

Un observatorio científico y emocional, en el Teatre del Mar

El Teatre del Mar acoge el estreno en Mallorca de Las mil caras de la Luna, una producción de Morfema Teatro, con dramaturgia y dirección de Pere Fullana e interpretación de Ricardo del Castillo, basada en el libro homónimo de la astrofísica Eva Villaver. La obra propone un singular viaje que combina ciencia, poesía, audiovisuales y divulgación para aproximarse a la Luna desde múltiples miradas. El resultado es un espectáculo que transforma el teatro en un verdadero observatorio.

Un momento del espectáculo

Un momento del espectáculo / .

Sábado y domingo

Lugar: Teatre del Mar, Palma.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
  2. ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
  3. Preocupación en redes por el salto de dos turistas a una cueva en Mallorca: “Que no os pillen"
  4. Estos son los alcaldes que más cobran de Baleares
  5. Cort se plantea un cambio de ubicación del encendido de luces de Navidad en 2026 porque la plaza España se quedó pequeña
  6. Piden demoler un edificio del Coll d’en Rabassa que estaba protegido para construir viviendas
  7. Nace Balear 1983: la nueva cerveza de Mallorca que quiere conquistar el gran consumo
  8. La Aemet activa la alerta en Mallorca por temperaturas bajo cero

Interceptan un patinete a unos 60 kilómetros por hora en la carretera de Sóller

Interceptan un patinete a unos 60 kilómetros por hora en la carretera de Sóller

El Palma Futsal se medirá al Movistar Inter en los octavos de la Copa del Rey

El Palma Futsal se medirá al Movistar Inter en los octavos de la Copa del Rey

El mercado navideño de sa Feixina tensa el pleno de Palma: "Me tiene harta, usted no defiende el comercio"

El mercado navideño de sa Feixina tensa el pleno de Palma: "Me tiene harta, usted no defiende el comercio"

Una gran Pista de Aventuras, la gran atracción de las fiestas de Navidad en Manacor

Una gran Pista de Aventuras, la gran atracción de las fiestas de Navidad en Manacor

Cuentos infantiles para entender la anestesia, la cirugía o las urgencias: Son Espases edita una colección de libros para pacientes pediátricos

Cuentos infantiles para entender la anestesia, la cirugía o las urgencias: Son Espases edita una colección de libros para pacientes pediátricos

Los vecinos de Galatzó, en Calvià, llevan al pleno sus consignas contra la ampliación del polígono: “Lo que queremos son más viviendas”

Los vecinos de Galatzó, en Calvià, llevan al pleno sus consignas contra la ampliación del polígono: “Lo que queremos son más viviendas”

VÍDEO | Camí, el nuevo 'brunch' de Lluís Pérez para Victoria Grand Café

Sa Pobla recupera el rosetón dañado por la borrasca Gloria en 2020

Sa Pobla recupera el rosetón dañado por la borrasca Gloria en 2020
Tracking Pixel Contents