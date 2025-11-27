Queen Forever, Aucell Cantaire, Komodo García y otros grandes espectáculos de este finde en Mallorca

Un tributo, a Queen; conciertos como los de Aucell Cantaire, Komodo García y Pere Andreo; y una obra de teatro, que convertirá el Teatre del Mar en un observatorio científico y emocional son algunos de los espectáculos que Diario de Mallorca te recomienda para este finde.

Un espectáculo con el que revivir la grandeza de Queen

Queen Forever, el espectáculo que revive la grandeza de Freddie Mercury y compañía, regresa al Auditorium de Palma con un concierto que recrea el sonido inconfundible, el vestuario icónico y la energía arrolladora de una de las bandas más grandes de la historia. Con Francisco Fernández como Freddie Mercury, Queen Forever se completa con Adrián Pujadas (Brian May), Haritz Caperochipi (Roger Taylor), Juanjo Amengual (John Deacon) y Sebastián Raimundo (Spike Edney).

Queen Forever se instala en el Auditorium de Palma / .

Domingo 30 de noviembre a las 19h Lugar: Auditorium de Palma, 45 euros.

Aucell Cantaire brinda un recital íntimo y minimalista

Aucell Cantaire, el proyecto de Toni Verd, ofrece este viernes a las 20 horas un concierto en el Herbolari d’Inca, donde presentará Visions Postdiluvi, su nuevo trabajo, y revisitará sus dos anteriores. Este veterano músico reaparece con un recital íntimo y minimalista, entre plantas aromáticas, productos ecológicos y libros, una actuación que invitará a la calma, la palabra y la escucha. La entrada es gratuita pero hay que reservar en el 971 880 721 o 648 751 371.

Toni Verd es Aucell Cantaire / GUILLEM BOSCH

Viernes 21 de noviembre a las 20h Lugar: Herbolari d’Inca, plaça Mare de Déu de Lluch, 2, Inca.

Pere Andreo y mucho más

Sóller agarra el micro este sábado, en el edificio Centre Parroquial Victòria, a partir de las cinco de la tarde, con entrada gratuita. Habrá talleres para comenzar, conciertos y sesiones de DJ. Del cartel destacan algunos nombres, como el de Pere Andreo, músico que el año pasado publicó uno de los grandes discos de la temporada: L’espassio. También sonarán Mª de Lluc López, AG Morell, Marcos Luzón y Tomeu Marroig, entre otros muchos.

Komodo García presenta su nuevo EP, ‘Septiembre’

Dos nombres a tener en cuenta, los de Komodo García y Carmen Supermarket. El primero es un cuarteto mallorquín que se ha consolidado como una de las propuestas más interesantes del panorama nacional indie pop. Tiene un nuevo EP entre manos, que lleva por título Septiembre, y lo presentan este viernes en Es Gremi junto a los temas más destacados de su repertorio. Les acompañará Carmen Supermarket, uno de los grandes secretos de la escena palmesana de power pop.

Viernes 28 de noviembre a las 21h Lugar: Es Gremi, Polígono Son Castelló, Palma.

Un observatorio científico y emocional, en el Teatre del Mar

El Teatre del Mar acoge el estreno en Mallorca de Las mil caras de la Luna, una producción de Morfema Teatro, con dramaturgia y dirección de Pere Fullana e interpretación de Ricardo del Castillo, basada en el libro homónimo de la astrofísica Eva Villaver. La obra propone un singular viaje que combina ciencia, poesía, audiovisuales y divulgación para aproximarse a la Luna desde múltiples miradas. El resultado es un espectáculo que transforma el teatro en un verdadero observatorio.

Un momento del espectáculo / .