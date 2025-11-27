Conexion y Atomic, los festivales de este finde en Palma

Otoño también es sinónimo de festivales de música en Mallorca. Los grupos independientes con repertorio propio, sin limitaciones de estilos, dan vida a un Atomic Fest que nunca ha dependido de ayudas institucionales. Por su parte, el Conexion Fest Volumen 1 se estrena en el Sunset Club con un cartel que incluye a Es Viatge, Rotget, Brish, Hangover Sundays y, como colofón, una selección musical a cargo de Chanel.

Noche indie en la Sala Sunset con el Conexion Fest Vol. 1

La Sala Sunset Club celebra este sábado el Conexión Fest Volumen 1, o lo que es lo mismo, una larga y vibrante noche indie. Este primer volumen de esta cita sonora llega para convertirse en el punto de encuentro del indie mallorquín, reuniendo talento joven, propuestas frescas y una presentación muy especial.

Es Viatge (en la imagen superior) es uno de los grupos que actuará. Lo suyo es un pop rock fresco y original con canciones pegadizas, estribillos melódicos y guitarras disonantes cargadas de significado. El grupo está formado por Pedro Marqués (voz y guitarra), Guiem Coll (guitarra), Leo de los Santos (bajo) y Julián Vic (batería).

Banda emergente de Mallorca que está escalando rápido en la escena local con su sonido potente y directo, Rotget también dejará su huella, con Guillem Coll como vocalista y guitarrista; Pau Vich al bajo; y Lluís Bestard a la batería.

El cartel incluye asimismo a Brish, una de las voces que más promete dentro de la escena indie-mallorquina; y un estreno, el de Hangover Sundays, que debutan en Conexión Fest presentando su proyecto por primera vez en directo. Una banda nueva con mucha personalidad y un sonido fresco dentro del indie alternativo. Sus integrantes son Jaume Porcel (voz/guitarra), Levi Samuel (bajo) y Carlos Parra (batería).

Para cerrar la noche habrá una selección musical de Chanel, con una mezcla fina de indie, alternativo y vibes nocturnas. La entrada online cuesta 8 euros con consumición, en puerta son 10 euros.

Sábado 29 de noviembre a las 23h Lugar: Sala Sunset Club, en el Camí dels Reis, 186 de Palma (Can Valero).

Atomic Fest, el festival para la cultura alternativa de Mallorca

Vuelve el Atomic Fest, una apuesta por el electicismo que en su novena edición le cantará al indie-rock, el hardcore-punk y el metal. La cita es este sábado, a partir de las seis de la tarde, en Es Gremi.

Su receta es sencilla: la apuesta firme por los grupos independientes con repertorio propio, sin limitaciones de estilos; un festival que nunca ha dependido de ayudas institucionales, sino de la convicción de crear escena y proyectar el valor de los grupos mallorquines en un cartel abierto a la inclusión de grupos estatales o internacionales. «El Atomic Fest —afirma su organizador y músico Jaume Pons Sans, de Atomic Garden— es un proyecto que nace de nuestro amor y pasión por el rock y las ganas de ofrecer un buen festival de sala tanto para el público como para las bandas que nos gustan y que, de alguna manera u otra, están relacionadas con nuestro bar».

La gran apuesta del año recae sobre algunas formaciones peninsulares de renombre, caso de las catalanas Mourn, una joven formación de indie-rock que ha realizado giras internacionales por tres continentes. A medio camino de Asturias y Madrid, el cuarteto Weak promete un directo incendiario mediante himnos de puro hardcore melódico, mientras que Tano!, procedentes de Girona, regresan a la isla con una arriesgada apuesta que combina el math-rock, el post-hardcore y la música experimental.

La novena edición del Atomic Fest está repleta de sorpresas: consumará la reunión de la banda de groove-metal Prosthetics trece años después de su disolución, además de devolver a los escenarios a Net Weight, legendaria banda de hardcore-punk de s’Arenal, que este año celebran los 30 años de su creación con el incombustible Xisco Vargas al frente. Desde Felanitx, Saïm demostrarán nuevamente porqué se han convertido en una de las bandas de referencia para el rock mallorquín; y Marasme pondrán la nota más extrema de la noche interpretando su nuevo trabajo, Fel (2025), una propuesta feroz e hiriente que fusiona el sludge, el post-black y el post-metal. Completan la velada Firewall Street Band y Dry As Blood. Las entradas están disponibles en www.esgremi.com y en formato físico en el Atomic Garden (c/ Borguny, 2) y en Purple Haze Record Store (c/ Posada de la Real, 2)..